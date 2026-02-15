ভোটে কংগ্রেসের 'একলা চলো’ নীতি, 294 আসনে 900 প্রার্থীর নাম! কারা অগ্রাধিকার পাবেন?
প্রায় দু’দশক পর বিধানসভা নির্বাচনে কোনও সমঝোতা নয়, সবক'টি আসনেই প্রার্থী দেবে দল । ‘যোগ্য মুখ’ খুঁজে বের করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ ।
Published : February 15, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: জোটের রাস্তা ছেড়ে এ বার ‘একলা চলো’ নীতিতেই হাঁটছে প্রদেশ কংগ্রেস । প্রায় দু’দশক পর বিধানসভা নির্বাচনে কোনও সমঝোতা নয়—294টি আসনেই প্রার্থী দেবে দল । হাইকম্যান্ডের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তাঁর কথায়, “ছাব্বিশের নির্বাচনে সংগঠন শক্তিশালী করাই প্রধান লক্ষ্য । তাই সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত ।”
কিন্তু লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত যতটা স্পষ্ট, প্রার্থী বাছাই ততটাই কঠিন । বিধান ভবন সূত্রের দাবি, রাজ্যের 33টি সাংগঠনিক জেলা থেকে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম এসেছে প্রায় আট-ন’শো । এত বিপুল আবেদনকারীর মধ্যে থেকে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ । ভোটে জেতার অঙ্কের পাশাপাশি ‘যোগ্য মুখ’ খুঁজে বের করাই মূল কাজ ।
দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রার্থী বাছাইয়ে নির্দিষ্ট কিছু মাপকাঠি স্থির হয়েছে । সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সৎ ও গ্রহণযোগ্য মুখ—বিশেষত শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনসংযোগ, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও আন্দোলনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে ।
এই প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই একাধিক জেলায় সাংগঠনিক বৈঠক সেরেছেন এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর । তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার , ত্রিপুরার বিধায়ক ও বিশেষ পর্যবেক্ষক সুদীপ রায় বর্মণ এবং প্রদেশ সহ-সভাপতি প্রীতম ঘোষ । উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি—একাধিক জেলায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলীয় বি.এল.এ-2 (বুথ লেভেল এজেন্ট) কর্মীরাও ।
জেলা সফর শেষ হলে আবেদনকারীদের বায়োডাটা খতিয়ে দেখবে প্রদেশ স্ক্রিনিং কমিটি । তার পর চূড়ান্ত তালিকা যাবে দিল্লিতে, যেখানে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি মতামত জানাবে । দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, সম্ভাব্য তালিকায় দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উপর বিশেষ জোর থাকবে—বিশেষত যাঁরা নিজ নিজ সমাজে কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন ।
এদিকে সংগঠন মজবুত করতে ‘ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন’-এর ডাক দিয়েছেন দলের এসসি সেলের সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র পাল গৌতম। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসসি সেলের প্রদেশ চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ রায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব। নির্দেশ স্পষ্ট—বাড়ি বাড়ি পৌঁছে কংগ্রেসের আদর্শ ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি এলাকায় দ্রুত নতুন কমিটি গঠনের কড়া বার্তাও গিয়েছে।
প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, “মাঠে নেমেই সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে । তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষ থেকে প্রান্তিক সম্প্রদায়—সবার পাশে থেকে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে ।”
রাজনৈতিক মহলের মতে, একলা লড়াইয়ের পথে হাঁটতে গিয়ে কংগ্রেসের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ সংগঠন পুনর্গঠন ও গ্রহণযোগ্য মুখ তুলে ধরা। আর সেই বাছাই-পর্ব নিয়েই এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা বিধান ভবনে।