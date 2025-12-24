রাজ্যের সুরের 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ প্রদেশ কংগ্রেসের

রাজ্যের সুরের 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ প্রদেশ কংগ্রেসের
বুধবার একশো দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলের প্রতিবাদে পথে নামে কংগ্রেস৷ সেখানে কংগ্রেসের অভিযোগ, রামের নাম বদনাম করতে চাইতে বিজেপি৷
Published : December 24, 2025 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: 100 দিনের কাজের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার প্রতিবাদে রাস্তায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই কর্মসূচি থেকে এই প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া অবিলম্বে দেওয়ার দাবি তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার৷ রাজ্য সরকারের কাছে এই নিয়ে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল তৈরি করার প্রস্তাবও দিলেন তিনি৷
তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য 100 দিনের কাজের টাকা যেভাবে আদালতের উপর্যুপরি নির্দেশের পরেও কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করি। অবিলম্বে ওই বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে।’’
শুভঙ্কর সরকার আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের 100 দিনের কাজের টাকার সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (ইউটাইলাইজেশন সার্টিফিকেট) সঠিক ভাবে না-প্রদান করার যে অভিযোগ এবং 100 দিনের কাজে বেনিয়মের যে অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল - যদি কেউ বা কারা দোষী হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু তা না-করে কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গরিব মানুষের 100 দিনের কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে মোদি সরকার চরম অসাংবিধানিক কাজ করে চলেছে।"
পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতি শুভঙ্করের বক্তব্য, "100 দিনের কাজের টাকার যথাযথ হিসাব সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র অবিলম্বে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে হবে, যে দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানিয়ে আসছি। শুধু তাই নয়, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া 100 দিনের কাজের টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দরবার করার লক্ষে রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল গঠন করা হোক ও সেই প্রতিনিধি দলকে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করা হোক।"
এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষার সমালোচনা করে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "100 দিনের কাজের অধিকার প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলে কিসব ‘ভিবি রাম জি' নামকরণের মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র নিন্দা করি। রামের নামের অপব্যবহার করে গান্ধিজির পূজ্য মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের বদনাম করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কারণ, শ্রীরাম ছিলেন প্রজা অন্ত প্রাণ। আর মোদি সরকার গরিব মানুষের জীবন-জীবিকায় কুঠারাঘাত করে চলেছে। এ সিদ্ধান্ত কেবল জাতির জনককে অপমান করা নয়৷ বরং গান্ধিজির গ্রাম স্বরাজের ভাবনা এবং সর্বোদয় সমাজ গড়ার ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত বলে আমরা মনে করি।’’
তাঁর অভিযোগ, ইউপিএ আমলে তৈরি হওয়া একশো দিনের কাজের প্রকল্পকে মোদি সরকার শুরু থেকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে৷ কংগ্রেস দেশের প্রান্তিক মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে আনার যে চেষ্টা করেছিল, তা শেষ করে দিয়েছে মোদি সরকার৷
উল্লেখ্য, এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে বুধবার প্যারাডাইস সিনেমা হলের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল এগোয় লোকভবনের দিকে। যদিও পুলিশি বাধায় শেষ পর্যন্ত মিছিল লোকভবনের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা হলেও রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেনি কোনও কংগ্রেস প্রতিনিধি।
সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল এদিন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও দিয়েছিলেন। তারপরেও শুভঙ্কর সরকার-সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব লোকভবনে প্রবেশ করেননি। বরং অন্যান্য কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে শুভঙ্কর সরকারকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।
শুভঙ্কর সরকার বলেন, "রাজ্যপাল আমাদের সময় দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু আজকে আমরা দেখা করতে চাইনি। কারণ, 100 দিনের প্রকল্পের নাম বদল করে বিল এনেছিল বিজেপি সরকার। রাষ্ট্রপতি সেই বিলে স্বাক্ষরও করে দিয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্যপালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আর রইল না। আমরা অন্য সময় এই বিষয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব আলোচনায় বসব। কারণ, উনি কেন্দ্রের প্রতিনিধি।"
উল্লেখ্য, শুধু কংগ্রেস নয়, গতকালও ভিবি-জি-রাম-জি আইনের বিরোধিতা করে 100 দিনের কাজ চালুর দাবি 11 বাম সংগঠনের নেতারা লোকভবনে যান।