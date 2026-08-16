নজরে 2029 ! ভোটের অনেক আগে থেকেই মাঠে নামছে কংগ্রেস, সদস্য সংগ্রহে জোর
শুধু ভোটের মুখে সদস্য সংগ্রহ বা দলীয় কর্মসূচি নয়, বছরভর মানুষের কাছে গিয়ে সংগঠনের ভিত শক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে হাত শিবির ।
Published : August 16, 2026 at 5:38 PM IST
মালদা, 16 অগস্ট: লোকসভা ভোটের এখনও বেশ কয়েক বছর বাকি । কিন্তু তার আগেই সংগঠন গোছানোর কাজে নেমে পড়তে চাইছে কংগ্রেস । শুধু ভোটের মুখে সদস্য সংগ্রহ বা দলীয় কর্মসূচি নয়, বছরভর মানুষের কাছে গিয়ে সংগঠনের ভিত শক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে হাত শিবির । সেই 'ব্লুপ্রিন্ট' এর বাস্তবায়ন কতটা হল, তা খতিয়ে দেখতে রবিবার মালদায় বৈঠক করলেন এআইসিসির অবজারভার হরপাল ঠাকুর । সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুকুল বসাক । জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকে সংগঠন পুনর্গঠন, সদস্য সংগ্রহ এবং বুথস্তরে নেতৃত্ব বাছাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ।
গুজরাতে এআইসিসির অধিবেশনে নেওয়া সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরে হরপাল বলেন, নির্দিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বছরই তা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে । সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে জেলা স্তরের সংগঠন পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে । বাংলাতেও সেই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে বলে জানান তিনি ।
মালদা বৈঠকের আগে মৌসম নূরের দফতর 'নূর ম্যানসন'-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরপালের দাবি, এই কর্মসূচির লক্ষ্য শুধুমাত্র সদস্য সংখ্যা বাড়ানো নয় । বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মতামত নেওয়া এবং সেই মতের ভিত্তিতে বুথ থেকে জেলা পর্যন্ত নেতৃত্ব বাছাই করাই দলের উদ্দেশ্য । তাঁর কথায়, যাঁরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, তাঁদেরই সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হবে । পাশাপাশি দলের ভিতরে জবাবদিহির ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে ।
কংগ্রেসের এই উদ্যোগের তাৎপর্য রাজনৈতিক মহলের কাছে অন্য জায়গায় । বাংলায় দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসের সংগঠন দুর্বল হওয়ার অভিযোগ উঠেছে দলের অন্দরেই । বহু জায়গায় বুথস্তরে সক্রিয় কর্মীর অভাব, জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে নিচুতলার কর্মীদের দূরত্ব এবং নির্বাচনের সময় সংগঠনকে সক্রিয় করার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
সেই জায়গাতেই বদল আনতে চাইছে এআইসিসি । হরপালের বক্তব্য অনুযায়ী, উপর থেকে নেতা ঠিক করে দেওয়ার বদলে স্থানীয় মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে নেতৃত্ব বাছাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে । অর্থাৎ, আগে সংগঠন, তার পরে নির্বাচন- এই পথেই হাঁটতে চাইছে কংগ্রেস ।
তবে বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই হরপালের বক্তব্যে উঠে এসেছে অন্য সুর । রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর হকার উচ্ছেদ-সহ একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের সরব হতে দেখা গেলেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তেমন জোরালো আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না, এই প্রশ্নের মুখে তিনি দায় চাপিয়েছেন বিজেপি সরকারের উপর ।
হরপালের অভিযোগ, শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই বিরোধী কণ্ঠস্বর প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে । তাঁর দাবি, 2014 সালের পর থেকে সংবাদমাধ্যমের উপরও চাপ বেড়েছে । সরকারের বিরুদ্ধে কোনও খবর প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমে প্রশাসনের তরফে ফোন যাওয়ার অভিযোগও করেন তিনি । তবে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, তার সরাসরি রাজনৈতিক ব্যাখ্যার বদলে জাতীয় স্তরের পরিস্থিতির দিকে আঙুল তুলেছেন এআইসিসির অবজারভার ।
দিল্লির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও তোলেন হরপাল । তাঁর দাবি, বিরোধীদের আন্দোলনের কারণে এক সময়ে বহু সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংসদে উপস্থিত হতে পারেননি । অথচ বিরোধীরাই সংসদে আলোচনা করতে চাইছেন না, সংবাদমাধ্যমে এমন উলটো প্রচার হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । হরপালের প্রশ্ন, ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সংসদে না থাকলে বিরোধীরা কী ভাবে আলোচনা করবেন ?
পরে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা সংসদে উপস্থিত হলেও কার্যকর আলোচনা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ । তাঁর দাবি, এক দিন সংসদে শুধু 'বন্দেমাতরম' গাওয়া হয়েছে, প্রশ্নোত্তর বা স্লোগানের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । তার পরেও স্পিকার সংসদ মুলতবি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি । এই গোটা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেসের এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ।
তবে বাংলায় কংগ্রেসের আন্দোলন কেন তুলনামূলক ভাবে দুর্বল, এই প্রশ্নে হরপালের দাবি, দেশের যে কোনও প্রান্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি একটি আওয়াজও ওঠে, সেই আওয়াজ কংগ্রেসের । পাশাপাশি তিনি জানান, দল নিজেদের সাংগঠনিক লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে না । অর্থাৎ তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সংগঠন তৈরির কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছে হাত শিবির ।
রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে লোকসভা নির্বাচন এখনও অনেক দূরে । কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস যে এখন থেকেই সংগঠনকে মজবুত করতে চাইছে, মালদহের বৈঠক তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
বিশেষ করে বুথস্তর থেকে নেতৃত্ব বাছাই, বছরভর সদস্য সংগ্রহ এবং জেলা সংগঠন পুনর্গঠনের পরিকল্পনা কার্যকর হলে নির্বাচনের ঠিক আগে হঠাৎ করে সংগঠনকে সক্রিয় করার পুরনো কৌশল বদলাতে পারে । তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ অবশ্য অন্য জায়গায় । সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সহজ, কিন্তু সেই সংগঠনকে বুথে বুথে সক্রিয় করা কঠিন । কর্মীদের ধরে রাখা, নতুন প্রজন্মকে দলে আনা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি করাই এখন হাত শিবিরের সামনে বড় পরীক্ষা ।
মালদাতে রবিবারের বৈঠক তাই নিছক সাংগঠনিক বৈঠক নয় বলেই মনে করছে কংগ্রেস । উত্তরবঙ্গের এই জেলায় দীর্ঘদিন ধরেই দলের রাজনৈতিক ভিত্তি রয়েছে । সেই পুরনো সংগঠনকে নতুন করে সক্রিয় করে রাজ্যের অন্য জেলাতেও একই মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা ।
হরপাল অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট নির্বাচনী আসন বা সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে কিছু বলেননি । তাঁর বক্তব্যের মূল সুর, মানুষের কাছে ফিরতে হবে, মানুষের মত জানতে হবে, সেই মতের ভিত্তিতেই নেতা বাছতে হবে । ভোট এখনও সময় আছে । কিন্তু কংগ্রেসের বার্তা স্পষ্ট, নির্বাচনের ঘণ্টা বাজার অপেক্ষা নয়, তার অনেক আগেই বুথে বুথে সংগঠন গড়ে মাঠে নামতে হবে ।