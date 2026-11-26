রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে যাওয়া পাখির চোখ, প্রস্তুতি শুরু কংগ্রেসের
Congress Target Bengal Politics: জেলা কমিটিগুলিতে কঠোরভাবে মানা হচ্ছে সংরক্ষণ প্রথা ৷ ট্যালেন্ট সার্চ চলছে, বলছেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷
Published : November 26, 2026 at 10:45 PM IST
মালদা, 26 নভেম্বর: পাখির চোখ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের মর্যাদা ৷ সেই জায়গায় পৌঁছোতে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস ৷ তার মধ্যে অন্যতম, রাজ্যে নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে জেলা কমিটিগুলিকে নতুন করে তৈরি করা ৷ নতুন কমিটিতে লাগছে সংরক্ষণের ছোঁয়াও ৷ মহিলা, তফশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিদের কমিটির উপরের দিকে নিয়ে আসা এখন থেকে বাধ্যতামূলক ৷ সেই নির্দেশ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলা নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ৷
এছাড়াও ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণমূল ভেঙে দলকে শক্তিশালী করার বিষয়েও প্রদেশের তরফে বেশ কিছু নির্দেশ এসেছে ৷ মঙ্গলবার থেকে মালদা জেলা কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমন পাল, সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন আহমেদ, দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরি-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সেই কাজ চলছে ৷ এভাবেই কংগ্রেস ট্যালেন্ট সার্চ করছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷
একসময় মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের গড় হিসাবে পরিচিত ছিল ৷ 2011 সালের পর তৃণমূলের ঝড়ে ছবিটা পুরোপুরি বদলে যায় ৷ কিন্তু ছাব্বিশের নির্বাচনের পর আবারও রাজ্যে নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করার সুযোগ এসেছে কংগ্রেসের সামনে ৷ তাদের সুযোগ আরও বেড়েছে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বে ৷ এই মুহূর্তে তৃণমূলের সংগঠন বলে রাজ্যে কিছু নেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷
মালদা জেলায় সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তৃণমূল থেকে হাত শিবিরে যোগ দিচ্ছেন একাধিক নেতা ৷ বুধারও রতুয়া 2 নম্বর ব্লকে আয়োজিত এক যোগদান সভায় মালদা জেলা পরিষদের দুই তৃণমূল সদস্য সামশুল হক ও মাসিদুর রহমান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ সামশুল হক ছিলেন জেলা পরিষদে তৃণমূলের দলনেতা ৷ শোনা যাচ্ছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফজলুল হক-সহ আরও একাধিক সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন ৷
শুধু মালদা নয়, কংগ্রেস এই ফর্মুলা গোটা রাজ্যেই চালু করতে চাইছে ৷ তার আগে প্রতিটি জেলায় দলের কমিটি নতুন করে তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ এই জেলায় এর আগে 74 জনের কমিটি ছিল ৷ এবার প্রাথমিকভাবে 35 জনের কমিটি তৈরি করা হচ্ছে ৷ সেই কমিটি গঠনে কিছু নির্দেশিকা মেনে চলা হচ্ছে ৷ ইশা খান চৌধুরিকে সভাপতি করে সাতজনকে সহ-সভাপতি করা হচ্ছে ৷
এই সাতজনের মধ্যে একজন মহিলা, একজন সংখ্যালঘু, তফশিলি জাতি ও উপজাতির একজন, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির একজন এবং তিনজন সাধারণ শ্রেণির প্রতিনিধি থাকছেন ৷ দশজন সম্পাদকের তালিকায় মহিলা থাকছেন দু’জন ৷ বাকি আটজনের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিদের রাখা হচ্ছে ৷ একই নিয়মে তৈরি করা হচ্ছে সহকারি সম্পাদকের তালিকা ৷ এর সঙ্গে একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ছ’জনকে কার্যকরী সদস্য হিসাবে কমিটিতে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ইটিভি ভারতকে বলেন, “কমিটিতে সংরক্ষণ আমাদের দলে নতুন কোনও বিষয় না ৷ এর আগেও এই ব্যবস্থা ছিল ৷ আমাদের কমিটিতে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী-সহ সমাজের সবস্তরের প্রতিনিধিদের রাখা হয় ৷ তবে কখনও কখনও কোনও স্তর থেকে ভালো নেতা-নেত্রী না পাওয়া গেলে অন্য স্তর থেকে নেতৃত্বকে কমিটিতে নিয়ে আসা হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কোথাও যদি সংখ্যালঘু নেতৃত্বের সংখ্যাধিক্য থাকে, সেখানে তফশিলি জাতি, উপজাতি কিংবা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কাউকে না পাওয়া গেলে আমরা ওই কমিটিতে দু’জন সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতিনিধিকে রাখার চেষ্টা করি ৷ আবার কখনও দেখা যায়, কোনও জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের আধিক্য থাকলেও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক নেই ৷ সেখানে আমরা অন্য শ্রেণির প্রতিনিধিদের কমিটিতে রাখতে বাধ্য হই ৷’’
শুভঙ্কর আরও বলেন, “আমি প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দলীয় কমিটিতে নতুন জায়গা পাওয়া সদস্যদের প্রথমে প্রশিক্ষিত করতে হবে ৷ এটা খুব প্রয়োজন ৷ একটা কথা মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ হল শ্রেণি সংগ্রামের মাটি ৷ জাতি সংগ্রামের মাটি নয় ৷ তাই তৃণমূলস্তর থেকে আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘুদের তুলে নিয়ে এসে প্রশিক্ষণের সঙ্গে দায়িত্ব দিয়ে যথার্থ নেতা তৈরি করতে হবে ৷ আমি মনে করি, দায়িত্ব পেলে কাজের ভুল ও ঠিক তাঁরা বুঝতে পারবেন ৷ তখন তিনি সেই সমাজের মানুষের উন্নতির কথা ভেবে কাজ করতে পারবেন ৷ কমিটি গঠনের সময় রাহুল গান্ধির এই ভাবনা প্রদেশ কংগ্রেসও মাথায় রাখছে ৷”
কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলছেন, “যাঁরা দলের কমিটিতে আসতে চান তাঁদের নির্দিষ্ট ফর্ম ফিল আপ করে প্রথমে আবেদন জানাতে হবে ৷ এখন থেকে ব্লক সভাপতির কাজের মেয়াদ পাঁচ বছর ৷ তাঁরাও ইচ্ছে করলে জেলা কমিটিতে আসতে পারেন ৷ প্রত্যেক আবেদনকারীকে প্রথমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে যোগ্য নেতা-নেত্রীকে জেলা কমিটিতে নিয়ে আসা হবে ৷”
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