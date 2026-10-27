মানহানির মামলায় রাহুল নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় জোরদার হবে এনডিএ-বিরোধী প্রচার, মত কংগ্রেসের

মানহানির মামলায় রাহুল নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় জোরদার হবে এনডিএ-বিরোধী প্রচার, মত কংগ্রেসের
Rahul Gandhi Acquittal In Defamation Case: কংগ্রেসের মতে, 1 নভেম্বর রামলীলা ময়দানের ব়্যালি ও উত্তরপ্রদেশের ভোটের আগে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করল এই রায় ৷
Published : October 27, 2026 at 4:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানহানির মামলায় সুলতানপুরের একটি আদালত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বেকসুর খালাস দেওয়ায় কংগ্রেস বেশ উচ্ছ্বসিত । তারা বলছে, রায়বরেলির সাংসদ রাহুল শুধু উত্তরপ্রদেশেই জনপ্রিয় নন, বরং তিনিই একমাত্র নেতা যিনি সারা দেশে ক্ষমতাসীন এনডিএ-র বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ।
উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটি জনসভায় রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, অমিত শাহ একটি হত্যা মামলার আসামি । 2018 সালে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ওই মন্তব্য করেন রাহুল ৷ সেই সময় অমিত শাহ ছিলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি ৷
সেই নিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয় ৷ কারণ, 2005 সালের সোহরাবউদ্দিন শেখ ‘ভুয়ো এনকাউন্টার’ মামলায় অমিত শাহের নাম জড়িয়েছিল ৷ তবে 2014 সালে মুম্বইয়ের একটি বিশেষ সিবিআই আদালত তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় । নিজের স্বপক্ষে রাহুল জানিয়েছিলেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসেই ওই মন্তব্য করেছিলেন ৷ কাউকে হেয় করার বা মানহানি করার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না । সোমবার সুলতানপুরের একটি বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত ওই মানহানির মামলায় রাহুল গান্ধিকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে ।
এই মামলার রায়ের দিকে সকলের নজর ছিল৷ কারণ, 2027 সালের উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন আর মাত্র কয়েকমাস দূরে । বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে দলের নির্বাচনী প্রচারের নেতৃত্ব দেবেন রাহুল গান্ধি । একই সঙ্গে, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটচুরির যে অভিযোগ উঠেছে, তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রচার চলছে, তার মূল চালিকাশক্তিও তিনিই ৷ এছাড়া, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসেবে 1 নভেম্বর দিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের যে সমাবেশ হতে চলেছে, তার জন্য কংগ্রেস এখন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে ।
গত কয়েকদিনে তিনি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি সুর আরও চড়িয়েছেন এবং এই পদক্ষেপকে গণতন্ত্রের হত্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জগদীশ ঠাকুর বলেছেন, এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, আদালত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখছে ও জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে সঠিক রায় প্রদান করছে ।
জগদীশ ঠাকুর ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘সুলতানপুর আদালতের নির্দেশ সঠিক । আমরা একে স্বাগত জানাই । রাহুল গান্ধি কেবল উত্তরপ্রদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাই নন, বরং তিনি একজন জাতীয় নেতা । তিনিই একমাত্র জাতীয় নেতা, যিনি গত 12 বছর ধরে এনডিএ-র বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এনডিএ সরকারের সামনে কঠিন সব প্রশ্ন রাখছেন এবং জনগণের উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরছেন । আর ঠিক এই কারণেই তাঁর কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয় না এবং বিক্ষোভের সময় পুলিশ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে । অতীতে বিরোধী দলের অন্য কোনও নেতার প্রতি এমন আচরণ হতে আমরা দেখিনি ৷’’
তিনি দাবি করেন যে, কংগ্রেস সবসময় মহাত্মা গান্ধির আদর্শ মেনে চলেছে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও অহিংস পদ্ধতিতে বিশ্বাসী । এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলছে এবং আগামিদিনগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই প্রবীণ নেতা । তিনি আরও জানান, ‘‘1 নভেম্বরের সমাবেশকে সফল করে তোলার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।’’
কয়েক দশকের মধ্যে কংগ্রেসের বৃহত্তম সমাবেশ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে এই কর্মসূচিকে ৷ এটা কংগ্রেসের শক্তির প্রদর্শনের ভালো জায়গা হবে বলে আশা করা হচ্ছে । জগদীশ ঠাকুর বলেন, ‘‘কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ । আমরা এনডিএ-র বিরুদ্ধে লড়াই করব । আমরা মহাত্মা গান্ধির আদর্শ অনুসরণ করি। আমাদের লড়াই হবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস। বিরোধী দলনেতার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে ৷ কারণ, মানুষ গত কয়েক বছরের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বুঝতে পারছেন যে, কারা তাঁদের সমস্যাগুলো তুলে ধরছে । 1 নভেম্বরের সমাবেশ হবে সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন । এই সমাবেশে যোগ দিতে গুজরাত থেকে একটি বড় দল দিল্লিতে পৌঁছাবে ।"
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) আরেক সদস্য কমলেশ্বর প্যাটেলও রাহুল গান্ধির নির্দোষ হওয়ার ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ‘‘আমি সুলতানপুর আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানাই । এই নির্দেশ প্রমাণ করেছে যে, জনসমক্ষে সত্য ঘটনা তুলে ধরা কোনও অপরাধ নয় । আমি আশা করি, এই রায় আরও বেশি মানুষকে কোনও ভয় ছাড়াই জনসমক্ষে সত্য ঘটনা তুলে ধরতে উৎসাহিত করবে ।’’
কমলেশ্বর প্যাটেল আরও বলেন, ‘‘এটি একটি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ । আমাদের নেতাকে বিজেপি নিশানা করছে ৷ কারণ, তিনি জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মুখোশ খুলে দেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ হিসেবে আমাদের নেতাকে যে অসংখ্য মামলার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম ৷’’
সিউডব্লিউসি-র এই সদস্য আরও জানান, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে 1 নভেম্বরের সমাবেশ নাগরিকদের ভোটাধিকারের মতো একটি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত । তিনি জানান, রাহুল গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ভোটচুরির বিষয়টি তুলে ধরে আসছেন ৷ তবে এখন সর্বোচ্চ আদালত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ।
কমলেশ্বর আরও বলেন, ‘‘নাগরিকের ভোটাধিকার সংবিধানে স্বীকৃত । 'একজন ব্যক্তি, একটি ভোট'—এই নীতিটি আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি । এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে, তা গণতন্ত্রের ক্ষতি করে । এটি নাগরিকদের এমন একটি অধিকার, যা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সব রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তবে মনে হয়, নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কোনও ভয়ই বিজেপির নেই । কারণ, তারা ভোটার তালিকা এবং ইভিএম-এর সঙ্গে কারচুপি করে । এই প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে । নির্বাচন কমিশনের পবিত্রতা এবং এর দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে । আমাদের লড়াইটা ঠিক এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই ৷’’ প্যাটেলের মতে, বিষয়টি কেবল একটি রাজ্যে জয়লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ।
তিনি বলেন, ‘‘তবে এ কথা বলতেই হয় যে, উত্তরপ্রদেশে রাহুল গান্ধি একটি বড় ফ্যাক্টর । সারা দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং আমাদের নেতা এই অভিযানের সামনের সারিতে রয়েছেন । অন্যান্য রাজ্যের মতোই, মধ্যপ্রদেশ থেকেও বিপুল সংখ্যক কর্মী 1 নভেম্বরের সমাবেশে যোগ দিতে দিল্লিতে পৌঁছাবেন ।’’
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