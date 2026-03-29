বিধানসভার প্রার্থিতালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের, বহরমপুরে প্রার্থী অধীরই
রবিবার সন্ধ্যায় আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস ৷ রাজ্যে 284টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে দল ৷
Published : March 29, 2026 at 7:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 মার্চ: জল্পনা শেষে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস ৷ পশ্চিমবঙ্গে 294টি আসনের মধ্যে 284টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল ৷ প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বহরমপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন ৷ তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়া মৌসম নূরকে মালতীপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ এবার কংগ্রেস একলা চলো নীতি নিয়েছে ৷ একুশের বিধানসভা বা অন্যান্য উপ-নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট গড়েনি ৷
গত 19 মার্চ বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের প্রার্থী হওয়ার খবরটি জানিয়েছিলেন ৷ 30 বছর পর ফের বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ অন্যদিকে গত 3 জানুয়ারি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফেরেন মৌসম নূর ৷ মালদার কংগ্রেস পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে তিনি ও তাঁর তুতোভাই কোতওয়ালি পরিবারের আরেক সদস্য মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন ৷ মৌসমকে মালতীপুর থেকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোনও আসনে জয় পায়নি ৷ অধীর চৌধুরীকে শূন্য নিয়েই চুপ থাকতে হয়েছে ৷ বাইশ আসনের বিধানসভা ভোটে কুড়িটি আসনে শাসক দল জিতেছে ৷ বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে পদ্ম ফুটেছিল ৷ তবে 2023 সালে সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে বাইরন বিশ্বাসকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠান অধীর ৷ তিন মাসের মধ্যে শিবির বদল করে ঘাসফুলে যোগদেন বাইরন বিশ্বাস ৷ ফলে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস এখনও শূন্য ৷
এবার সেই মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের জয়-পরাজয় যেন অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের অগ্নিপরীক্ষা ৷ আর তাই এআইসিসি বহরমপুরের ব্যাটন তুলে দিয়েছেন অধীরের হাতেই ৷ শোনা যাচ্ছে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 2006, 2011, 2016 সালে জয়ী মনোজ চক্রবর্তী এবার সাগরদিঘি থেকে দাঁড়াচ্ছেন ৷ সেখানে তাঁর বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের বাইরন বিশ্বাস ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র 89 হাজার 340 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তিনি পেয়েছিলেন 45.21 শতাংশ ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন 62 হাজার 428 ভোট, যা মোট ভোটের 31.62 শতাংশ ৷ কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী 20.33 শতাংশ ও 46 হাজার 994 ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷
এই সংখ্যার অনেকটাই বদলেছে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে ৷ সেবার বহরমপুর লোকসভায় বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল ৷ আদতে গুজরাতের বাসিন্দা হলেও প্রথম বারেই পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ অধীর চৌধুরীকে পরাজিত করেন ইউসুফ ৷
লোকসভায় 85 হাজারেরও কিছু বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ কিন্তু বহরমপুর বিধানসভায় কংগ্রেস ব্যাপক লিড পেয়েছিল ৷ কংগ্রেস প্রার্থী বহরমপুর বিধানসভায় 83 হাজার 401 ভোট পেয়েছিলেন ৷ বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী নির্মল সাহা পেয়েছিলেন 76 হাজার 474 ভোট ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বহরমপুর বিধানসভা থেকে মাত্র 46 হাজার 994 ভোট পেয়েছিলেন ৷
বহরমপুরে এক ধাক্কায় তৃণমূলের 15 হাজার 494 ভোট কমে যায় ৷ বিধানসভার নিরিখে লোকসভায় বিজেপির 8 হাজার 727 ভোট কমেছিল ৷ সেখানে কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি পায় 43 হাজার 234টি ৷ ফলে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র অধীর চৌধুরীকে খালি হাতে ফেরালেও, তিনি বিধানসভায় প্রার্থী হলে, লড়াইটা জোরদার হবে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ তাই এই কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবেন, রাজনৈতিক মহলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷