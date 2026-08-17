রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার হাতে ? ভবানী ভবন অভিযানে প্রশ্ন কংগ্রেসের
সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে একাধিক ইস্যুতে ভবানীভবন অভিযান করা হয় ৷
Published : August 17, 2026 at 9:21 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: নদিয়ার কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানের হত্যাকাণ্ড এবং বাঁকুড়ায় কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে ভবানী ভবন অভিযানের প্রতিবাদ মিছিল থেকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয় ।
মিছিল থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন শুভঙ্কর সরকার । তাঁর অভিযোগ, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরও একের পর এক খুন ও অপরাধের ঘটনা ঘটছে । নদিয়ার ঘটনায় পুলিশি ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, বারবার ফোন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছননি । মৃতদেহ পড়ে থাকার পরও পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি ।
শুভঙ্কর সরকার বলেন, “এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার হাতে, আমরা জানতে চাই ।” তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের প্রভাব এখনও বজায় রয়েছে । জেলবন্দি অপরাধীদের মাধ্যমে বাইরে থেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি ।
একই সঙ্গে রাজ্যে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের অবাধ ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর । তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গোটা রাজ্যে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র ও বোমা উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল ।
নদিয়ার ঘটনায় মৃতদের দেহে গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতের প্রসঙ্গ তুলে শুভঙ্কর সরকার জানান, ফরেনসিক পরীক্ষায় অত্যাধুনিক বুলেট ব্যবহারের বিষয়টি সামনে এসেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন । একই সঙ্গে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি ।
বাঁকুড়ার ঘটনাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর দাবি, দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে ওই যুবককে দেখা যাওয়ার পর তাঁকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা হয় এবং তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবার উপর হামলা চালানো হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার পর ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে পুলিশের বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি ।
নদিয়ার নিহত আনিসুর রহমানের পরিবার ও আবু সুফিয়ানের মায়ের জন্য আর্থিক সহায়তার দাবিও তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর দাবি, দুই পরিবারের জন্য পৃথকভাবে 50 লক্ষ টাকা করে মোট এক কোটি টাকা এবং বাঁকুড়ার নিহতের পরিবারকে 30 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক ।
এদিনের কর্মসূচি থেকে ভবানী ভবনে পুলিশ প্রশাসনের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথাও জানান তিনি । একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ।
শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, কংগ্রেস কোনওভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পক্ষে নয় । কিন্তু প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়বে । তাই সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, ‘‘মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে ।’’
এদিনের মিছিল থেকে নদিয়া ও বাঁকুড়ার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা করে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় । পাশাপাশি নিহত দুই কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দেয় প্রদেশ কংগ্রেস ।