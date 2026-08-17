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রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার হাতে ? ভবানী ভবন অভিযানে প্রশ্ন কংগ্রেসের

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে একাধিক ইস্যুতে ভবানীভবন অভিযান করা হয় ৷

CONGRESS ON LAW AND ORDER
সোমবার কলকাতায় কংগ্রেসের ভবানীভবন অভিযান (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 9:21 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট: নদিয়ার কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানের হত্যাকাণ্ড এবং বাঁকুড়ায় কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে ভবানী ভবন অভিযানের প্রতিবাদ মিছিল থেকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয় ।

মিছিল থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন শুভঙ্কর সরকার । তাঁর অভিযোগ, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরও একের পর এক খুন ও অপরাধের ঘটনা ঘটছে । নদিয়ার ঘটনায় পুলিশি ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, বারবার ফোন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছননি । মৃতদেহ পড়ে থাকার পরও পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি ।

Congress on Law and Order
কলকাতায় কংগ্রেসের মিছিল (নিজস্ব ছবি)

শুভঙ্কর সরকার বলেন, “এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার হাতে, আমরা জানতে চাই ।” তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের প্রভাব এখনও বজায় রয়েছে । জেলবন্দি অপরাধীদের মাধ্যমে বাইরে থেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি ।

একই সঙ্গে রাজ্যে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের অবাধ ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর । তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গোটা রাজ্যে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র ও বোমা উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল ।

Congress on Law and Order
কলকাতায় কংগ্রেসের মিছিল (নিজস্ব ছবি)

নদিয়ার ঘটনায় মৃতদের দেহে গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতের প্রসঙ্গ তুলে শুভঙ্কর সরকার জানান, ফরেনসিক পরীক্ষায় অত্যাধুনিক বুলেট ব্যবহারের বিষয়টি সামনে এসেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন । একই সঙ্গে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি ।

বাঁকুড়ার ঘটনাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর দাবি, দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে ওই যুবককে দেখা যাওয়ার পর তাঁকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা হয় এবং তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবার উপর হামলা চালানো হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার পর ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে পুলিশের বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি ।

Congress on Law and Order
কলকাতায় কংগ্রেসের মিছিল (নিজস্ব ছবি)

নদিয়ার নিহত আনিসুর রহমানের পরিবার ও আবু সুফিয়ানের মায়ের জন্য আর্থিক সহায়তার দাবিও তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর দাবি, দুই পরিবারের জন্য পৃথকভাবে 50 লক্ষ টাকা করে মোট এক কোটি টাকা এবং বাঁকুড়ার নিহতের পরিবারকে 30 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক ।

এদিনের কর্মসূচি থেকে ভবানী ভবনে পুলিশ প্রশাসনের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথাও জানান তিনি । একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ।

Congress on Law and Order
কলকাতায় কংগ্রেসের মিছিল (নিজস্ব ছবি)

শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, কংগ্রেস কোনওভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পক্ষে নয় । কিন্তু প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়বে । তাই সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, ‘‘মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে ।’’

এদিনের মিছিল থেকে নদিয়া ও বাঁকুড়ার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা করে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় । পাশাপাশি নিহত দুই কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দেয় প্রদেশ কংগ্রেস ।

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কংগ্রেস
CONGRESS ON LAW AND ORDER

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