ETV Bharat / politics

বন্যা দুর্গত-ভাঙনে উদ্বাস্তুরা কীভাবে SIR-এর নথি জোগাড় করবে, সরব কংগ্রেস

মঙ্গলবার মালদায় হাজির হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার৷ সেখানেই তিনি এই নিয়ে সরব হন৷ একই দাবি রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রীরও৷

Congress on SIR
নদী ভাঙন (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 9:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 14 অক্টোবর: একদিনের সফরে মালদা এসে বিজেপি ও তৃণমূলকে বিঁধলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার৷ এসআইআর ইস্যুতে মানুষের মনে ভয় ধরানোর জন্য তিনি যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন, তেমনই তাঁর নিশানায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব৷

তিনি জানিয়েছেন, দেশ ও রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে৷ রাজ্যে এসআইআর লাগু হওয়ার আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের বিষয়েও চিন্তা প্রকাশ করেন তিনি৷

বন্যা দুর্গত-ভাঙনে উদ্বাস্তুরা কীভাবে SIR-এর নথি জোগাড় করবে, সরব কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)

জানা যাচ্ছে, ছটপুজোর পরেই রাজ্যে শুরু হতে চলেছে এসআইআর৷ এরই মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ৷ মালদা জেলায় নদী ভাঙন ও বন্যায় অনেক মানুষ নিজেদের ঘর হারিয়েছেন৷ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জলে ভেসে গিয়েছে৷ পাহাড় ও ডুয়ার্সের সাম্প্রতিক বন্যাতেও অনেকের এমন ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে৷ প্রশ্ন উঠেছে, এই মানুষগুলো এসআইআর-এর প্রয়োজনীয় নথিপত্র কীভাবে পেশ করবেন?

মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরি বলেন, “কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে এসআইআর আসছে৷ কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তিত৷ বন্যা ও নদীভাঙনে সর্বস্ব হারানো কয়েক হাজার মানুষ আমার কাছে নিজেদের সমস্যা নিয়ে এসেছেন৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁরা তাঁদের সমস্ত নথিপত্র হারিয়েছেন৷ নদী ভাঙনে হাজার হাজার বাড়ি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে৷ রাতের মধ্যে গোটা গ্রাম নদীতে তলিয়ে গিয়েছে৷ তাঁরা কীভাবে এসআইআর-এর প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করতে পারবেন?’’

Congress on SIR
প্রয়াত বরকত গনি খানের কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিষয়টি নিয়ে আমি ইতিমধ্যে জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছি৷ এই মানুষদের নথিপত্রের নকল বের করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের৷ জেলা প্রশাসনিক দফতরে সেই কাজ করার জায়গা রয়েছে৷ দুর্গত মানুষদের আমরা বলছি, সবাই যেন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷ আমরা তাঁদের এসব নথিপত্র পেতে যথাসম্ভব সাহায্য করব৷ আমি জেলাশাসককে জানিয়েছি, জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসাবে তাঁকে এই কাজ করে দিতে হবে৷”

এদিন সকালে মালদায় পৌঁছে প্রথমেই কোতওয়ালি যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার৷ প্রয়াত বরকত গনি খানের কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর জেলা কংগ্রেসের সদর দফতর হায়াত ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, “বিজেপি জানে, চন্দ্রবাবু নাইডু কিংবা নীতিশ কুমার কোনও কারণে সমর্থন তুলে নিলে তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন তাদের প্রয়োজন৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের থেকে ভালো৷ বিজেপি কোনোভাবেই কংগ্রেসকে চায় না৷ তাই ইডি, সিবিআই আর নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে হারানোর চেষ্টা করছে৷ তবে এতে কাজ হবে না৷’’

Congress on SIR
মালদার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘রাহুল গান্ধি তাদের খেলা ধরে ফেলেছেন৷ তাই রাহুল গান্ধিকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করছে৷ কিন্তু মালদার মানুষ কংগ্রেসপ্রেমী৷ এই জেলার মানুষ জানেন, কংগ্রেস ছাড়া তাঁদের বাঁচানোর কেউ নেই৷ বিহারে কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে, এভাবে ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দেওয়া যায় না৷ তাই এখানে যেভাবে ভয় দেখিয়ে মানুষের মধ্যে ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস রাস্তায় নেমে কাজ করবে৷”

মালদার নদী ভাঙন প্রসঙ্গে এই কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, “2024 সালে আমরা দু’বার আমাদের বক্তব্য রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরেছি৷ তার পরেও এখনও পর্যন্ত গঙ্গা ভাঙন অব্যাহত৷ একের পর এক বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে৷ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে৷ অথচ সরকারের তরফে তাদের পুবর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না৷ আমরা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই৷’’

Congress on SIR
প্রশাসনকে পাঠানো ইশা খান চৌধুরির চিঠি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই নিয়ে আমরা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছি৷ আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, আন্দোলনের রূপরেখা কেমন হবে, সেসব আগামীতে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে৷ উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা কিংবা মালদার নদী ভাঙন নিয়ে সংসদে প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন আমাদের এই রাজ্য একমাত্র সাংসদ৷ নদী ভাঙনকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা না করা হলে এখানকার মানুষের ক্ষতি কমবে না৷ ভালো প্যাকেজ ছাড়া দুর্গতদের কোনও উপকার হবে না৷”

বন্যাদুর্গত ও ভাঙন উদ্বাস্তুদের এসআইআর নথির ইস্যুতে কংগ্রেসের সুরেই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন৷ তিনি বলেন, “যে মানুষগুলোর সমস্ত নথিপত্র নদী গিলে ফেলেছে তারা সেই নথি পাবে কোথায় থেকে? ওদের দোষটা কোথায়? আমি এর প্রতিবাদ করছি৷ প্রয়োজনে দুর্গতদের সমর্থনে আন্দোলনে নামব৷ এসআইআর লাগু হলে এই মানুষগুলোকে আলাদা সুবিধে দিতে হবে৷’’

Congress on SIR
নদী ভাঙন (ফাইল ছবি)

তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘আমি বিষয়টির উপর নজর রাখছি৷ ভাঙন উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সংখ্যা আমার জানা নেই৷ তবে বেশ কয়েক হাজার মানুষ যে নদীর রোষে সব হারিয়েছে তা নিয়ে আমি নিশ্চিত৷ আমি বিষয়টি প্রশাসনের নজরেও আনছি৷ আশা করছি, প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ করবে৷”

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এই সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, “বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে৷ দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে৷ সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নথিপত্র হারানো মানুষজনকে নকল শংসাপত্রের জন্য আবেদন জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে৷ এছাড়াও দুর্গত এলাকায় বিশেষ শিবির শুরু করা হয়েছে৷ সেখানেও দুর্গত মানুষজন নিজেদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র করে নিতে পারেন৷ সেই শিবির শুরু হয়ে গিয়েছে৷ দুর্গত মানুষজনের কথা ভেবে আমরা শিবিরগুলির সময়সীমা দু’সপ্তাহ বাড়িয়ে দিচ্ছি৷”

আরও পড়ুন -

  1. এবার ইংরেজবাজার ব্লকে শুরু গঙ্গা ভাঙন, আতঙ্ক ছড়াচ্ছে পুরো মালদায়
  2. ভয়াবহ নদী ভাঙনের কবলে ঐতিহাসিক ফ্রেজার সাহেব তথা বাংলার লেফটেন্যান্টের বাংলো
  3. গঙ্গার ভাঙনে বিপন্ন মালদা-মুর্শিদাবাদ, বাড়ছে ক্ষোভ

TAGGED:

CONGRESS
SIR
FLOOD
EROSION
CONGRESS ON SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.