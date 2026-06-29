রামের ঘরেই চুরি আরএসএস-বিজেপির ! অযোধ্যা-কাণ্ডে কলকাতায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের
ট্রাস্টের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ! নিরপেক্ষ তদন্ত, গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি ৷
Published : June 29, 2026 at 6:43 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: অযোধ্যার রামমন্দিরে চুরির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । সেই আবহেই সোমবার কলকাতার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ আইএনটিইউসি সেবাদল । চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের রামমন্দিরের সামনে যৌথভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । অযোধ্যার রামমন্দিরে চুরির ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে স্লোগান তোলেন কর্মী-সমর্থকেরা ।
বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, অযোধ্যার রাম জন্মভূমি ট্রাস্টকে ঘিরে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ অতীতেও উঠেছিল । এবার মন্দিরে চুরির ঘটনাও সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে । তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, সোনা, রুপো এবং মূল্যবান সামগ্রী দান করা হয়েছে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাস্ট ব্যর্থ হয়েছে ।
প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করেন, রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে জমি সংক্রান্ত বিতর্ক থেকে শুরু করে মন্দিরে দান করা মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে । তাঁদের বক্তব্য, এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে ।
পশ্চিমবঙ্গ আইএনটিইউসি সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে বলেন, "অযোধ্যায় ভগবান রামের মন্দিরেই যদি চুরির ঘটনা ঘটে, তা হলে তা গোটা দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত । আমরা চাই, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক ।" একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ সরকার এফআইআর দায়ের না করেই বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে । তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিও কেন এই ঘটনায় সক্রিয় হচ্ছে না ।
বিক্ষোভে উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা আরও অভিযোগ করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা রামমন্দিরে কোটি কোটি টাকা, সোনা, রুপো এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দান করেছেন । সেই সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ট্রাস্টের দায়িত্ব ছিল । সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি করতে হবে বলেও দাবি করেন তাঁরা ।
তবে কংগ্রেসের এই অভিযোগের বিষয়ে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট, বিজেপি, আরএসএস কিংবা উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অযোধ্যার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে কলকাতার এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নতুন মাত্রা যোগ করল । আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক আরও বাড়তে পারে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত ।