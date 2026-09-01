নেহরুর মুর্তি ভাঙার ঘটনায় গ্রেফতার কবে ? দুর্গাপুরে এসডিও অফিসে ধুন্ধুমার

নেহরুর মুর্তি ভাঙার ঘটনায় গ্রেফতার কবে ? দুর্গাপুরে এসডিও অফিসে ধুন্ধুমার
এক সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
Published : September 1, 2026 at 3:58 PM IST
দুর্গাপুর, 1 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ভেঙে সরিয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে । সেই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে কয়েক দিন। কিন্তু অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি, এই অভিযোগেই জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস । দফতরের প্রধান ফটকের সামনে চলে স্লোগান, বিক্ষোভ । এক সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । খবর পেয়ে নিউ টাউনশিপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
ঘটনার সূত্রপাত দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন এলাকায় । সম্প্রতি সেখানে নেহরুর একটি মূর্তি তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর । কংগ্রেসের অভিযোগ, কোনও স্বাভাবিক বা আকস্মিক ঘটনা নয়, পরিকল্পনা করেই নেহরুর মূর্তি সরানো হয়েছে । দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি নিয়ে এমন ঘটনা ঘটলেও এখনও কেন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছে তাঁরা ।
মঙ্গলবার সেই প্রশ্ন নিয়েই মিছিল করে মহকুমাশাসকের দফতরে পৌঁছন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা । তাঁদের হাতে ছিল দলীয় পতাকা । দফতরের মূল ফটকের সামনে জমায়েত করে শুরু হয় বিক্ষোভ । স্লোগানে বারবার উঠে আসে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি । কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, ঘটনার তদন্ত চলতেই পারে, কিন্তু তদন্তের নামে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না-করে বসে থাকা মেনে নেওয়া হবে না ।
বিক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দফতরের প্রধান দরজা বন্ধ থাকায় বিক্ষোভকারীদের একাংশ দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন । দফতরের সামনে তৈরি হয় উত্তেজনার পরিবেশ । পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কায় খবর দেওয়া হয় থানায় । কিছুক্ষণের মধ্যেই নিউ টাউনশিপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি জড়িত । তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে । নেহরুর মতো একজন জাতীয় নেতার মূর্তি ভাঙার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না । পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা ।"
কংগ্রেসের অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "বিজেপি এই ধরনের কাজ করে না ৷ যারা এই জঘন্যতম অন্যায় করেছে, তাদের শাস্তি হওয়া দরকার । আমিও পুলিশকে বলছি, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।"
নেহরুর মূর্তি নিয়ে এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও সরব কংগ্রেস । তাদের বক্তব্য, স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরুর ভূমিকা এবং দেশের ইতিহাসে তাঁর অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে । কিন্তু সেই মতপার্থক্যের জেরে কোনও জাতীয় নেতার মূর্তি তুলে ফেলে দেওয়া বা ভাঙচুরের অভিযোগকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না । ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা দ্রুত তদন্ত করে প্রকাশ্যে আনার দাবিও জানিয়েছে তাঁরা । অন্য দিকে, বিজেপি বিধায়কও অভিযুক্তদের শাস্তির পক্ষে সওয়াল করায় ঘটনার তদন্তের দাবি আরও জোরালো হয়েছে । এখন নজর পুলিশের তদন্তের দিকে - কারা জড়িত এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হয় কে বা কারা, সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজছে দুর্গাপুর ।
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