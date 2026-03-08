ETV Bharat / politics

নারী দিবসে কলকাতার রাস্তায় 'রাষ্ট্রপতি'! হাতা-খুন্তি নিয়ে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

কলকাতার রাস্তায় প্রান্তিক শ্রমজীবী মহিলাদের সম্মান ও উপহার প্রদান করলেন প্রতীকী 'রাষ্ট্রপতি' ৷

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাস্তায় 'রাষ্ট্রপতি' (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 8 মার্চ: 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে' কলকাতার রাস্তায় হাজির স্বয়ং 'রাষ্ট্রপতি' দ্রৌপদী মুর্মু ৷ গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বেই চলছে প্রতিবাদ । এমনকী নিজে হাতা-খুন্তি হাতে তুলে নিয়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন তিনি ৷ রবিবার কলকাতার কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে লেডি ভিক্টোরিয়া ডাফরিন হাসপাতালের উলটোদিকে এমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে । আসলে ব্যাপারটা কী ?

রবিবার মধ্য কলকাতা জেলা মহিলা কংগ্রেস ও বড়বাজার জেলা মহিলা কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ আইএনটিইউসি সেবাদলের সহায়তায় 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস 2026' পালিত হয় । সেখানেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতীকী হিসাবে দেখা যায় কংগ্রেস কর্মী অনিমা বালাকে ৷ তিনি প্রান্তিক শ্রমজীবী মহিলাদের সম্মান ও উপহার প্রদান করলেন । কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে মহিলাদের দুরবস্থা নিয়েও বার্তা দিলেন প্রতীকী রাষ্ট্রপতি । প্রান্তিক শ্রমজীবী মহিলাদের কাছে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতীকী হলেও রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি বিশেষ অর্থবহ ও প্রেরণাস্বরূপ বলে দাবি কংগ্রেসের ।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রপতি'র হাতে হাতা-খুন্তি (ইটিভি ভারত)

আইএনটিইউসি সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে বলেন, "2014 সালের পর থেকে দেশে মহিলার সম্মান ভূলুণ্ঠিত । নারী নিরাপত্তাহীন । ঘরোয়া সামগ্রীর আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি । কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কিছুই করছে না । মুখে বড় বড় কথা বলছে শুধু । তাঁরা নাকি 2047 সালে সব করবেন । তার আগে দেশটাকে বিক্রি করে ফেলার পরিকল্পনা করছে ।"

হাতা-খুন্তি হাতে প্রতিবাদ কংগ্রেস কর্মীদের (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রাবন্তী সিংহের দাবি, "শনিবারই আবারও গ্যাসের দাম বেড়েছে । মহিলাদের অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে । এ রাজ্য তো বটেই, দেশের কোথাও নারী নিরাপত্তা নেই । মহিলারা কোথাও সুরক্ষিত নয় । এই মুহূর্তে রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের উপায় নেই । তাই, আজ গ্যাসের সিলিন্ডার, হাতা-খুন্তি নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি । মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছি ।"

মহিলা কংগ্রেসের অভিনব প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

প্রতীকী রাষ্ট্রপতি তথা কংগ্রেস কর্মী অনিমা বালা বলেন, "উজ্জ্বলা যোজনায় কম দামে গ্যাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিদিনই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে । প্রান্তিক-গরিব মানুষ গ্যাসের সিলিন্ডার কিনবে কীভাবে ? সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা উচিত ।"

প্রতীকী রাষ্ট্রপতিরূপে অনিমা বালা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে মহিলাদের এবং সাধারণ জনগণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদিকা এরিনা সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস লিগাল সেলের কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট শম্পা ঘোষ, উত্তর 24 পরগনা গ্রামীণ -2 জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতি তুলিকা অধিকারী, দক্ষিণ 24 পরগনা - 2 জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী পিয়ালী সরকার, উত্তর কলকাতা জেলা মহিলা কংগ্রেস সহ-সভানেত্রী দীপা দাস হাজরা, চৌরঙ্গী বিধানসভা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী বিদ্যা দত্ত, জোড়াসাঁকো বিধানসভা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী মামনি হাজরা, ওয়ার্ড নম্বর 48 ব্লক কংগ্রেস নেত্রী সোমা দাস, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী দীপালি সাহা, নমিতা নন্দী, মঞ্জু দাস, অর্চি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ।

প্রান্তিক শ্রমজীবী মহিলাদের উপহার প্রদান প্রতীকী রাষ্ট্রপতি'র (নিজস্ব ছবি)

