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পুড়ল মোদি-ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল, কংগ্রেসের লোকভবন অভিযানে ধুন্ধুমার ! শুভঙ্কর-সহ আটক বহু

লোকভবনের বাইরে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল দাহ করলেন বিক্ষোভকারীরা ৷

congress protest
কংগ্রেসের লোকভবন অভিযানে ধুন্ধুমার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 5:30 PM IST

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কলকাতা, 10 জুন: হকার উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের দাবি, বেআইনি নির্মাণে মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং NEET-সহ বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদ ঘিরে ধুন্ধুমার । কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বচসা, টানা হেঁচড়া । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ আটক করা হয়েছে বহু কংগ্রেস কর্মী সমর্থককে । তার আগে লোকভবনের বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল দাহ করলেন বিক্ষোভকারীরা ।

সপ্তাহ খানেক আগেই বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক ইস্যুকে সামনে রেখে 'লোক ভবন (রাজভবন) চলো' কর্মসূচির ডাক দেয় প্রদেশ কংগ্রেস । আজ সেই কর্মসূচিতে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলা থেকে বহু কর্মী সমর্থক আসেন । তাঁদের অভিযোগ, NEET-সহ একাধিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের ছাত্র-যুবকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে । তাই কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করা হয় এদিন ৷

কংগ্রেসের লোকভবন অভিযানে ধুন্ধুমার ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল দাহ করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা । বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পুলিশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ একাধিক কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে । তাঁদের লালবাজার সেন্ট্রাল লক-আপে নিয়ে যাওয়া হয় ।

congress protest
কংগ্রেসের লোকভবন অভিযানে ধুন্ধুমার ! (নিজস্ব ছবি)
congress protest
কংগ্রেসের লোকভবন অভিযান (নিজস্ব ছবি)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "লাখ লাখ মানুষকে প্রথমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এখনও 27 লাখ মানুষকে ট্রাইবুনালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই গরিব হকারদের দোকান, ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে । কোনও সময় দেওয়া হচ্ছে না । অথচ, যে সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ অবৈধ ভাবে বিল্ডিং নির্মাণ করেছেন তাঁদের কিছু করা হচ্ছে না । বিজেপি গরিবের পেটে লাথি মারছে । বিজেপি গরিব বিরোধী, হকার বিরোধী । সাধারণ মানুষের অধিকার, ছাত্র-যুবকদের ভবিষ্যৎ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে আমাদের আন্দোলন আগামিদিনেও চলবে ।"

congress protest
হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
congress protest
কংগ্রেসের লোকভবন অভিযান (নিজস্ব ছবি)

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, হকারদের পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না, বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে । কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করতে হবে ৷

congress protest
মোদি ও ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুতুল দাহ করা হয় (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

HAWKER EVICTION
CONGRESS
কংগ্রেসের লোকভবন অভিযান
হকার উচ্ছেদ
CONGRESS PROTEST

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