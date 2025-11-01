রবীন্দ্রনাথের গান ভারত বিরোধী? 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে বইপাড়ায় প্রতিবাদ কংগ্রেসের
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-গান গাওয়ায় 74 বছর বয়সি কংগ্রেস কর্মী বিধূভূষণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন খোদ হিমন্ত বিশ্বশর্মা ।
Published : November 1, 2025 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-গানটি গাওয়ায় 74 বছর বয়সি কংগ্রেস কর্মী বিধূভূষণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন খোদ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা । তারই প্রতিবাদে শনিবার কলেজ স্ট্রিটে মিছিল করল কংগ্রেস ।
এদিন মিছিল থেকে অবিলম্বে মামলা খারিজ করার পাশাপাশি হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর দাবিও উঠেছে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বন্ধ করতে চান, তাঁরাই আসলে দেশদ্রোহী । যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনও ভূমিকাই রাখেনি, ব্রিটিশের তাবেদারি করেছিল তারা নিজেদের সেই তাবেদারিত্বের ইতিহাস ভুলতে পারছে না বলেই এই সমস্ত পদক্ষেপ করছে ।"
বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় 1905 সালে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যের আহ্বান ছিল এই গানের মূল লক্ষ্য । পরবর্তী কালে 1971 সালে মুক্তিযোদ্ধার পর নতুন দেশ গঠনের পর এই গানেরই দশটি লাইনকে জাতীয় সংগীত হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশ । পাশাপাশি এদেশেও এই গানের চর্চা আছে বহুল পরিমাণে । বিশেষ করে বাংলাতে ।
এ রাজ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার বা রাজনৈতিক প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গলায় 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' শোনা গিয়েছে বহুবার । আর সেই গান গেয়েই শাসকের রোষে পড়লেন অসম কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা । যা নিয়ে এখন চরম বিতর্ক শুরু হয়েছে ।
এদিনের মিছিল এবং বিক্ষোভ থেকে একাধিক কংগ্রেস নেতার মূল বক্তব্য, গানের কোন সীমান্ত বা সীমারেখা হয় না । আর এই গানটি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেই এই গান লেখা হয়েছিল । সেই গান গাওয়ায় 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে দেগে দেওয়া বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকে আরও স্পষ্ট করে করছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস নেতাদের ।
কংগ্রেস নেতা তথা দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন,"রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া কোনও অপরাধ নয় । যাঁরা এটাকে অপরাধ বলে মনে করছেন আসলে তাঁরাই গর্হিত অপরাধ করছেন । বাঙালি, বাংলা ভাষা ও অসমের বাসিন্দাদের কাছে তাঁদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ।"
প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রামজ ভিক্টর বলেন, "যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের বিরোধিতা করছেন তাঁরা দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না । রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি গান আজ দুটি দেশের জাতীয় সংগীত। দেশপ্রেমের অছিলায় অতীতে ব্রিটিশের দালালি করা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিনা অপরাধে যে কাউকেই জেলে ভরে দিচ্ছে । রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে শার্জিল ইমাম, উমার খালিদ-সহ একাধিক প্রতিবাদী কন্ঠকে দাবি রেখেছে । যার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিগত দিনেও লড়াই করেছে ৷ আগামিদিনেও করবে ।"
কংগ্রেস পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য রণজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলতে পারে ৷ কিন্তু তার কোথায় শুরু হয় এবং কোথায় শেষ হয় - সেটা তারা কিছুই জানে না । রবীন্দ্রনাথকেও জানে না । রবীন্দ্রনাথের লেখা গান দুটি নয় তিনটি দেশের জাতীয় সংগীত তৈরি হয়েছে । বাংলাদেশ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা । শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতের সুরেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি মিশে রয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গিয়ে আমার সোনার বাংলা গান লিখেছিলেন । তারপর পরবর্তী সময়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা আধুনিক স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা চলে । আর সেটাকে যদি ওরা দেশ বিরোধী বলে তাহলে বিজেপিই দেশ বিরোধী ।"
প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটি শত্রুতার আবহাওয়া তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি । এর আগে অমিত মালব্য এই কাজ করেছিলেন। এখন হিমন্ত বিশ্বশর্মা করছেন । কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদে করছে ৷ আগামিদিনেও করব।"
কংগ্রেস কর্মী সুদীপ্তা রায় চৌধুরী মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি অখণ্ড ভারতের কথা বলে ! কিন্তু তারা কি জানে দেশের স্বাধীনতার অনেক আগেই আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালবাসি গানটি লেখা হয়েছিল । আসলে বিজেপি দেশের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চায় । আরএসএস যে বিভেদের রাজনীতি করে তারা সেটাই তারা বজায় রাখতে চায় । "