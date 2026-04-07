লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা দুর্গা সম্মান, মাসে 2000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের

মঙ্গলবার বিধানসভা ভোটের ইস্তাহার প্রকাশ করল কংগ্রেস৷ উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে৷

Published : April 7, 2026 at 9:49 PM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটের ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চে তৃণমূল-বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করলেন জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। মঙ্গলবার মধ্য কলকাতা এক অভিজাত হোটেলের সংবাদিক বৈঠকে অংশ নেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে৷ সঙ্গে ছিলেন জয়রাম রমেশ, গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পাঁচটি গ্যারান্টিকে সামনে রেখে ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাঁরা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে দুর্গা সম্মান প্রকল্প চালুর কথা বলা হয়েছে কংগ্রেসের ইস্তাহারে।

মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "আমরা অনেকদিন পর বাংলায় সব ক’টা আসনে নির্বাচনে লড়ছি। আমদের টাকা বিলি করার উদ্যেশ্য নয়। বাংলায় 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রয়েছে। কিন্তু বাংলায় উন্নয়ন হয়নি। এখনে বিকাশের প্রয়োজন আছে। বিজেপি উন্নয়নের কথা বলে না, শুধু সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। বিজেপি ভয়-ভীতির রাজনীতি করে।’’ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিজেপি ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি৷ খাড়গের দাবি, এভাবে ভয় দেখিয়েই অন্য দলের নেতাদের নিজেদের দিকে টানে বিজেপি৷

কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ অন্য নেতারা৷ (নিজস্ব ছবি)

খাড়গে আরও বলেন, ‘‘কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি করা হবে। একসময় ছিল যখন কলকাতার বিনিয়োগের জন্য খ্যাতি ছিল। এখন কলকাতার যুবক হায়দরাবাদে যাচ্ছে, পুনে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যে এখন কতটা পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বিজেপির যারা বড় বড় কথা বলে, তারা এখানে কিছু করেনি। তাই তৃতীয় বিকল্প আমরা নিয়ে এসেছি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলায় সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব রয়েছে। তাই আমাদের বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য মহিলাদের দু’হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাঁদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। 10 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা দেওয়া হবে। যার সুবিধা প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হবে। কৃষকদের 15 হাজার টাকা দেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অপরাধীর রাজনৈতিক রং দেখা হবে না৷ বাংলাকে রুল অফ ল তৈরি করা হবে। এখানে দুর্নীতি কত বড় হয়েছে যে একজন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে 50 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।’’

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানান, 20 বছর পর কংগ্রেস নিজের ক্ষমতায় লড়াই করছে৷ নিজের ক্ষমতায় ইস্তাহার প্রকাশ করছে৷ পাশাপাশি তিনি নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতির স্ত্রীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন৷ যেহেতু এসআইআর মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই তাঁর আশা ভোটার তালিকায় সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম উঠবে৷

তিনি অভিযোগ, ‘‘বন্দেমাতরমকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিশানা করছে বিজেপির। বন্দেমাতরম সবাই মিলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বদনাম করছে। তাঁরা ঘৃণ্য রাজনীতি ভাগাভাগির রাজনীতিকে করার চেষ্টা করছে। তাই কংগ্রেস বিকল্প পথ তৈরি করেছে। এই পাঁচ গ্যারান্টি বাংলার মানুষকে একটা নতুন পথ দেখাবে। 20 বছর পর কংগ্রেস নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি এবং তৃণমূল একটা কয়েনের দুই পিঠ৷’’

ইন্ডিয়া জোটের বিষয়ে খাড়গে বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনে সবাই আলাদা আলাদা লড়াই করি। কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করি। আমরা কেরলেও লড়াই করছি৷ দেশের জন্য আমরা সবাই এক হয়ে লড়াই করি।’’

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ, বাংলার আওয়াজ হল জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহার। আগামিদিনে পশ্চিমবঙ্গে দাড়িয়ে উন্নয়নের সরকার দেখতে চাই। মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই ইস্তাহারে তৈরি করা হয়েছে। বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি এবং তৃণমূলের বাইনারি পলিটিক্সকে রুখতে হবে৷"

কংগ্রেসের পাঁচ গ্যারান্টি:

১৮-৫৯ বছর বয়সী প্রতিটি মহিলাকে মাসে 2000 টাকা সম্মানভাতা। মহিলাদের উপরে হিংসার বিরুদ্ধে 'অভয়া নারী সুরক্ষা' আইন। ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচার। নারী সুরক্ষায় 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন ও সরকারি পরিবহণে মহিলাদের বিনামূল্যে ভ্রমণ। মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য 5 হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল ও 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ।

কৃষক সম্মান: প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের বছরে 15 হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা, চাষের কাজে মাসে 200 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূমের মতো খরাপ্রবণ এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ। চা বাগানের শ্রমিকদের এবং ভাগচাষীদের ন্যায্য মজুরি ও নিশ্চিত বাসস্থান।

বিধান স্বাস্থ্য সুরক্ষা: ড. বিধানচন্দ্র রায়ের নামে 'স্বাস্থ্যকার্ড'। এই কার্ডে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের জন্য 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোর চিকিৎসা ও প্রসূতি বিভাগ। জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে ক্যানসার চিকিৎসা ও ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা।

যুব সম্মান: প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে সব সরকারি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত ইন্টার্নশিপের সুযোগ। নতুন প্রজন্মকে অন্য রাজ্যের থেকে প্রযুক্তিতে এগিয়ে রাখতে, প্রতিটি জেলায় কৃত্রিম মেধা (AI) প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার আলো: স্নাতক (ছাত্রীদের জন্য স্নাতকোত্তর) শ্রেণি পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ। প্রতিটি স্কুলে কথোপকথনের উপযোগী ইংরেজি এবং কৃত্রিম মেধা শিক্ষার ব্যবস্থা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে থাকবে সংবিধান শিক্ষা। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে দু’টি ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

