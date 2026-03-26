একসময়ের গড়ে এখনও ঘোষিত হয়নি প্রার্থী তালিকা, নেতৃত্বের মনোভাবে হতাশ কংগ্রেস কর্মীরা

একসময়ের গড়ে এখনও ঘোষিত হয়নি প্রার্থী তালিকা, নেতৃত্বের মনোভাবে হতাশ কংগ্রেস কর্মীরা
তাহলে কি একাধিক প্রার্থী পদের দাবিদার নিয়ে চূড়ান্ত ঝামেলায় হাত নেতৃত্ব? নাকি প্রার্থীর খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না ? যত দিন গড়াচ্ছে, হতাশা বাড়ছে কর্মীদের ৷
Published : March 26, 2026 at 3:42 PM IST
মালদা, 26 মার্চ: তৃণমূল তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে ৷ 19টি ছাড়া বাকি আসনগুলির জন্য নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে বিজেপিও ৷ বামেরাও তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে ৷ আইএসএফ, এজেইউপির মতো দলগুলিও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে প্রচারের ময়দানে ৷ শুধু কি তাই, রাজন্যা হালদারের মতো রাজনীতিবিদও নতুন দল ঘোষণা করে প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছেন ৷ নির্বাচনের আর এক মাসও নেই ৷ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা ৷ কোথাও সভা, কোথাও মিছিল, কোথাও বা বাড়ি বাড়ি প্রচার ৷ নির্বাচনের ময়দানে ভেসে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকেই ৷ অথচ এখনও পর্যন্ত শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেসের কোনও সাড়াশব্দ নেই ৷
তারা এখনও প্রার্থী তালিকাই ঘোষণা করতে পারেনি ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি একাধিক প্রার্থীপদের দাবিদার নিয়ে চূড়ান্ত ঝামেলায় হাত নেতৃত্ব ? নাকি প্রার্থীর খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না ? কিন্তু নেতৃত্বের এই হিমশীতল মনোভাবে ক্ষুব্ধ নিচুতলার কর্মীরা ৷ যত দিন গড়াচ্ছে, হতাশা বাড়ছে তাঁদের ৷
একটা সময় মালদা, মুর্শিদাবাদ আর উত্তর দিনাজপুর ছিল কংগ্রেসের শক্ত মাটি ৷ অবশ্য দিন বদলের সঙ্গে শক্তির মাপকাঠিটাও বদলে গিয়েছে ৷ একুশের নির্বাচনে বামেদের হাত ধরে গোটা রাজ্যেই তারা শূন্য ৷ জেলাস্তরের অনেক কংগ্রেস নেতা বলছেন, এবারের নির্বাচনে দলীয় নেতৃত্বের একলা চলো সিদ্ধান্ত আসলে বিলম্বিত বোধদয় ৷ নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে, একা নির্বাচনে না-লড়লে মানুষের সমর্থন পাওয়া কার্যত বামন হয়ে চাঁদ ধরার সামিল ৷
তাঁরা আরও বলছেন, গত লোকসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বলছে, এখনও মালদা জেলায় কংগ্রেসের প্রতি মানুষের সমর্থন রয়েছে ৷ এবারের নির্বাচনে এই জেলায় দলের ফল খুব ভালো হওয়ার সম্ভাবনা ৷ কিন্তু তার জন্য প্রার্থীর নামটা তো জানা চাই ৷ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা না-হলে কর্মীরাই বা কীভাবে কাজ করবেন ৷ সবাই যখন ভোটের ময়দানে, তখন ঘরে বসে থাকতে থাকতে তাঁরা হতোদ্যম হয়ে পড়ছেন ৷ এনিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেও শুরু করেছেন কর্মীদের একাংশ ৷
বাকি দলগুলি জোরকদমে ভোট প্রচার শুরু করে দিলেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা না-হওয়ায় এখনও পর্যন্ত দেওয়াল লিখন পর্যন্ত শুরু করতে পারেনি কংগ্রেস ৷ কবে সেই তালিকা ঘোষণা হতে পারে, তাও আন্দাজ করতে পারছেন না কেউ ৷ তবে কিছু কিছু জায়গায় সম্ভাব্য প্রার্থীরা নিজেদের উদ্যোগে জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন ৷ যেমন হরিশ্চন্দ্রপুর আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী মোস্তাক আলম ইতিমধ্যে ছোট ছোট কর্মিসভা করছেন ৷
বৃহস্পতিবার তিনি জানান, "এআইসিসি যে কোনও মুহূর্তে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে ৷ রাহুলজি ও খাড়গেজির নেতৃত্বে প্রার্থী নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷ কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে এখন ছোট ছোট কর্মিসভা করছি ৷ আজ থেকে দেওয়াল লিখনের কাজও শুরু হয়ে যাবে ৷ শুধু প্রার্থীর নামটুকুই লেখা হবে না ৷ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেই পুরোদস্তুর প্রচারের ময়দানে নেমে পড়ে হবে ৷"
জেলা কংগ্রেস সূত্রে খবর, মোথাবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থীপদের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সায়েম চৌধুরী ৷ তিনিও কয়েকদিন ধরে জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ তিনি বলছেন, "সব রাজনৈতিক দলই প্রচার শুরু করে দিয়েছে ৷ আমাদের প্রার্থী তালিকা এখনও ঘোষণা করা না-হলেও আমরা মোথাবাড়ি এলাকায় দলীয় বৈঠক ও জনসংযোগের কাজ শুরু করে দিয়েছি ৷ এখানে প্রার্থী নয়, দলই আগে ৷ এআইসিসি যাঁকেই টিকিট দিক না কেন আমরা কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে দলকে জেতানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব ৷ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ব না ৷ তবে শুনতে পাচ্ছি, আগামিকাল কিংবা পরশু আমাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হতে পারে ৷"
মালদা জেলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রয়াত নেতা আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী ৷ 1957 সালে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি ৷ 1980 সাল পর্যন্ত ছিলেন বিধায়ক ৷ 1972 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীর পদ সামলেছেন ৷ 1980 সালে তিনি প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন ৷ 1980 থেকে 1982 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন ৷ 1982 থেকে 1984 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ক্যাবিনেটের রেলমন্ত্রী ৷
1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 এবং 2004 সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অজেয় ৷ তাঁর নেতৃত্বেই মালদা জেলা কংগ্রেসের গড় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে ৷ 2006 সালে প্রয়াত হন তিনি ৷ কিন্তু তাঁর কাজকর্মের পরিধি 2016 পর্যন্ত এই জেলায় কংগ্রেসকে কার্যত অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল ৷ এমনকি 2011 ও 2016 সালে রাজ্যে ঝড় তুললেও মালদায় আটকে যায় ঘাসফুল ৷
এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গেমপ্ল্যানে মৌসম নুরকে কংগ্রেস থেকে ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ ফলস্বরূপ একুশের নির্বাচনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে কংগ্রেস ৷ বরকত সাহেবের দলকে সরিয়ে রেখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি ৷ ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে হাত শিবির ৷ অবশেষে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে ফের ঘুরে দাঁড়ায় তারা ৷ জয়ী হন ইশা খান চৌধুরী ৷ ইতিমধ্যে মোহভঙ্গ ঘটে মৌসমেরও ৷ তৃণমূল ছেড়ে ফের পুরনো দলে ফিরে এসেছেন তিনি ৷ নতুন উদ্যমে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা ৷ কিন্তু বাধ সেধেছে প্রার্থী তালিকা ঘোষণায় শীর্ষ নেতৃত্বের ঢিলেঢালা মনোভাব ৷
দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এদিন বলেন, "ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী তালিকা এআইসিসি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর পেয়েছি ৷ আগামী দু’একদিনের মধ্যেই তালিকা ঘোষণা হয়ে যাবে বলে আমাদের অনুমান ৷ তবে এর জন্য আমাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি থেমে নেই ৷ জেলার প্রতিটি কেন্দ্রে আমাদের দলীয় বৈঠক ও জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন দলের নেতা-নেত্রীরা ৷ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হলেই জোরদারভাবে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়া হবে ৷"