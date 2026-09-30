নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে প্রচারে বাধা ! আটক 2 দলীয় নেতা, তীব্র নিন্দা হাত শিবিরের

নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে প্রচারে বাধা ! আটক 2 দলীয় নেতা, তীব্র নিন্দা হাত শিবিরের
Nandigram Bye-Election: এর আগে প্রচারের সময় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ তিনি মঙ্গলবারই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন ৷
Published : September 30, 2026 at 12:32 PM IST
কলকাতা/নন্দীগ্রাম, 30 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার ঘিরে উত্তেজনা । কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের হয়ে প্রচারে যাওয়ার পথে আটক হলেন দুই কংগ্রেস নেতা ৷ তাঁরা হলেন বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী মানিক ফকির এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস । তাঁদের আটক করে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ৷
গত কয়েকদিন ধরে মিলন প্রধানের হয়ে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রচারের ঝড় তুলছিলেন মানিক ফকির ও সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস । কখনও হলদিয়া, আবার কখনও চণ্ডীপুর বা নন্দীগ্রামে থেকেই প্রচারে বেরোচ্ছিলেন দুই নেতা । তাঁদের বুধবার চণ্ডীপুরের সপ্তশ্রী গেস্ট হাউস থেকে আটক করে পুলিশ । তারপর তাঁদের নন্দীগ্রাম থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে । কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তবে মানিক ফকিরকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । যদিও ঠিক কী কারণে বা কোন অভিযোগে তাঁদের আটক করা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
মানিক ফকির বলেন, "সকালে গ্রেস্ট হাউস থেকে আমাদের আটক করেছে ৷ কিন্তু কেন আটক করেছে পুলিশ তা বলেনি ৷ নন্দীগ্রামের মানুষ আতঙ্কে আছে ৷ তারা মিলন প্রধানকে জেতাকে চায় ৷ কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী তা চান না ৷ তাই আমায় ও সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসকে আটক করে নন্দীগ্রাম থানায় আনা হয়েছে ৷ নন্দীগ্রামের মানুষকে বলব, ভয় পাবেন না ৷ নিজের মতো ভোট দিন ৷ শুভঙ্কর সরকার ও রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস নন্দীগ্রামে জিতবে ৷"
থানা থেকে বেরিয়ে সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, "আমাকে ছেড়ে দিয়েছে ৷ বাইরে অপেক্ষা করতে বলল পুলিশ ৷ মানিকবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ আমাদের নির্বাচনী প্রচারে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যই আটক করা হয়েছিল ৷ বিরোধীরা যাতে কোনওভাবে প্রচার করতে না পারে তাই শুভেন্দুবাবু যা যা করার সব করছেন ৷ বিজেপির পক্ষে আমাদের প্রচার ক্ষতির কারণ হচ্ছে ৷ মানুষ বিজেপিকে আর চাইছে না সেটা এই সরকার বুঝে গিয়েছে ৷ তাই তারা আমাদের প্রচার আটকানোর সবরকম চেষ্টা করেছে ৷"
Eminent Social Activist Manik Fakir and Matua Community leader Sukriti Ranjan Biswas both of whom have recently joined Congress were in Campaign in Nandigram in favour of INC Candidate Milan Pradhan . This morning Without any valid reason they have been detained by Nandigram Police and taken to Police Station. My question is " is this the way the @BJP4India wants to take care of Democracy in West Bengal ? Why the BJP is so scared about the Congress and Milan Pradhan? I strongly condemn this un democratic and autocratic action of the Bengal Administration and ' assure ' BJP that Come what may the people of Nandigram will more and more decide to vote in favour of Milan Pradhan." @prakashjoshiinc AICC I/C West Bengal Member , Congress Working Committee @ANI @PTI_News @INCIndia @kharge @RahulGandhi @kcvenugopalmp @Jairam_Ramesh @prakashjoshiinc @SupriyaShrinate @Pawankhera @BPSinghINC_ @AmbaPrasadINC @LuvDattaINC @subhankar_cong @asoke_raja— West Bengal Congress (@INCWestBengal) September 30, 2026
এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, বুধবার সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রচারের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই পুলিশ তাঁদের আটক করে নন্দীগ্রাম থানায় নিয়ে যায় । দু'জনেই সদ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং নন্দীগ্রামে মিলন প্রধানের প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন । এই ঘটনায় জরুরি প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র কংগ্রেসের প্রচার করার অপরাধে মানিক ফকির ও সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসের উপর এই প্রতিহিংসামূলক আচরণ নেমে এসেছে । আমরা এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি । এইভাবে হয়রানি করে মিলন প্রধানের প্রচার আটকানো যাবে না । এই ঘটনা প্রমাণ করে বাংলার গণতন্ত্র আজ অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ।"
ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন AICC-র পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রকাশ যোশী । তিনি এক বিবৃতিতে এই ঘটনাকে 'অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী' বলে অভিহিত করেন । তাঁর প্রশ্ন, "গণতন্ত্রের প্রতি এটাই কি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি?" পাশাপাশি প্রকাশ যোশী বলেন, "কংগ্রেস ও মিলন প্রধানকে নিয়ে বিজেপি কেন উদ্বিগ্ন? আটক করার ঘটনা সত্ত্বেও নন্দীগ্রামের মানুষ আগামিদিনে আরও বেশি সংখ্যায় মিলন প্রধানের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন ।" প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, অবিলম্বে দুই নেতাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং সুষ্ঠু ও অবাধ প্রচারের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে ।
Eminent Social Activist Manik Fakir and Matua Community leader Sukriti Ranjan Biswas both of whom have recently joined Congress were in Campaign in Nandigram in favour of INC Candidate Milan Pradhan . This morning Without any valid reason they have been detained by Nandigram Police and taken to Police Station. My question is ' is this the way the BJP wants to take care of Democracy in West Bengal ? Why the BJP is so scared about the Congress and Milan Pradhan? I strongly condemn this un democratic and autocratic action of the Bengal Administration and ' assure ' BJP that Come what may the people of Nandigram will more and more decide to vote in favour of Milan Pradhan. '— Prakash Joshi (@prakashjoshiinc) September 30, 2026
উল্লেখ্য, এর আগে নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ 2007 সালে তাঁর বিরুদ্ধে মোট ছ'টি মামলা হয়েছিল ৷ তাঁর মধ্যে একটি খুনের অভিযোগ ছিল । সেই মামলাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । 7 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত । সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিলন প্রধান ৷ মঙ্গলবার তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । আর তাঁর পরে এবার মিলন প্রধানের হয়ে প্রচার করায় কংগ্রেস নেতাদের আটকের অভিযোগ উঠল ৷