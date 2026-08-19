মমতার 'নুরের' হাতে কংগ্রেসের গাণ্ডিব, মালদায় 'মরশুম' বদলের কারিগর মৌসম !

মমতার 'নুরের' হাতে কংগ্রেসের গাণ্ডিব, মালদায় 'মরশুম' বদলের কারিগর মৌসম !
ছিলেন মমতার 'অতিঘনিষ্ঠ'। ফিরেছেন রাজনৈতিক 'জঠোরে'। গণি খানের হাতে গড়া জমিতে ফুল ফোটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মৌসমের মুখোমুখি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাস ।
Published : August 19, 2026 at 9:45 PM IST
মালদা, 19 অগস্ট: দিশাহীন! নাকি নতুন দিশার নকশা ? ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে দু’জন প্রতিনিধিকে বঙ্গ বিধানসভায় পাঠাতে পেরেছে কংগ্রেস ৷ দলকে পুরোনো জায়গায় নিয়ে যেতে সেই দুই বিধায়কই এখন কি অনুঘটকের কাজ করছেন ? এই দুই বিধায়ককে দেখে দল অনুপ্রাণিত হচ্ছে। মালদায় হাত শিবিরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছেন মৌসম নুর শুরু করে গণি খানের পরিবারের সদস্যরা ।
নয়ের দশকে নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলে 1997 সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পরের বছর সেই কংগ্রেস ভাঙিয়েই পত্তন করেন তৃণমূলের ৷ এরপরের 13 বছর বামফ্রন্টের সঙ্গে তাঁর নিরলস লড়াই ৷ 2011 সালে মহাকরণের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত নাড়ার ছবি আজও ভোলেনি রাজনৈতিক মহল। তাঁর এই সাফল্যের শুরুটা হয়েছিল কংগ্রেস থেকেই । এই 'হাত ভেঙেই' একদিন তৈরি হয়েছিল ঘাসফুল ৷ এবার কি খেলা ভাঙার খেলা ? তার শুরুটা কী হবে মালদা হয়েই ? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ।
মমতার সাজানো বাগান এখন ছাড়খাড় ৷ একা বাঞ্ছারাম হয়ে নিজের তৈরি বাগান রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু তিনি কি আর দলকে পুরোনো ফর্মে নিয়ে যেতে পারবেন ? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও ধোঁয়াশায় ৷ ঠিক সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছেন রাহুল গান্ধি-মল্লিকার্জুন খাড়গেরা ৷ সেই লক্ষ্যে বাংলার জন্য ব্লু প্রিন্টও তৈরি করে ফেলেছেন তাঁরা ৷ সেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গাণ্ডিব তাঁরা দিয়েছেন দু’দফার লোকসভা এবং এক দফা রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূরকে ৷ একসময় যে মালদা জেলা থেকে বঙ্গ কংগ্রেসের সাফল্যের চাকা গড়াতে শুরু করেছিল, সেখানে আবার কীভাবে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা যায় তা নিয়ে মুখোমুখি মৌসম ৷
রাজনীতিতে 'অন্যায়' বলে কিছু নেই !
রাজনীতিতে ক্ষমতা একটি বড় বিষয় ৷ বাংলায় ক্ষমতার আসতে টানা 10 বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ অবশেষে এসেছে কাঙ্ঘিত জয় ৷ মহাভারতের যুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে, যুদ্ধে যে কোনও পরিকল্পনা হাতে নেওয়া যায় ৷ আধুনিক বিশ্বে রাজনীতিতেও সবই নাকি ন্যায় । অন্যায়ের পাঠ বলে নেই কিছু । এবারের ভোটে বিজেপির সেই প্ল্যানের জবাব ছিল না মমতা কিংবা তৃণমূলের কাছে ৷ এবার মালদা জেলা পরিষদের দখলদারি নিয়ে তেমনই এক মাস্টারস্ট্রোক দেখাতে চাইছে হাত শিবির ।
43 আসনের জেলা পরিষদে কংগ্রেসের সদস্য মাত্র পাঁচজন ৷ 34 জন সদস্য নিয়ে থাকা তৃণমূলের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ঘাসফুলেরই 17 জন সদস্য ৷ তাঁরা জানতেন, কংগ্রেসের সহায়তা ছাড়া এই অনাস্থা কখনই সফল হতে পারবে না ৷ কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যও এই প্রস্তাবে তাঁদের সঙ্গী হন ৷ তারই জেরে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ইস্তফা দিতে কার্যত বাধ্য হয়েছেন ৷ এক মাসের মধ্যে জেলা পরিষদের পরবর্তী বোর্ড গঠিত হবে ৷ কে সভাধিপতি হবেন, কে’ই বা সহকারী সভাধিপতির চেয়ারে বসবেন, তা নিয়ে এখন অনেক আলোচনা-জল্পনা বাকি ৷
মৌসমের সেই সাড়ে তিন ঘণ্টা
যেদিন এই অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন দেখা গিয়েছে এক অন্য ছবি ৷ মাত্র পাঁচজন সদস্য, তৃণমূল বোর্ড ভেঙে তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধদের বোর্ড জেলা পরিষদের ক্ষমতায় আসতে চলেছে, সেখানে টানা সাড়ে তিন ঘণ্টা জেলা পরিষদ ভবনের নীচে বসে ছিলেন মৌসম ৷ যেখানে তাঁর কিছু করার নেই, যেখানে তাঁদের সংখ্যাধিক্য নেই, তাঁর কথা শোনার মতো সরকারি আধিকারিকও নেই, সেখানে তাঁর এতক্ষণ ধরে বসে থাকা কি এমনিই ! নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও নয়া রাজনৈতিক কৌশল ৷
এনিয়ে মৌসমকে প্রশ্ন করতেই তিনি বলে ওঠেন, “দলের তরফে আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ আমি শুধু সেই দায়িত্ব পালন করেছি ৷ কারণ, এটা শুধুই সাধারণ অনাস্থা প্রস্তাব ছিল না ৷ জেলা পরিষদে যেভাবে দুর্নীতি চলছিল, তাতে লাগাম দিতে অনাস্থা আনা হলে কংগ্রেস সমর্থন জানায় ৷ এটা ঠিক, আমাদের সদস্য মাত্র পাঁচজন ৷ সেই পাঁচজন যদি না থাকতেন তবে এই অনাস্থা প্রস্তাব কিন্তু পাশ হত না ৷ যাতে এই অনাস্থা প্রক্রিয়া সফল হয় তাই দলের নির্দেশে সেদিন আমি ওখানে ছিলাম ৷ তৃণমূলে যে সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন এবং তলবি সভার দিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন ৷ শুধু আমি নয়, দলের অন্যান্য নেতৃত্বও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷”
ফর্মে ইশা, ইশার ফর্ম
ঠিক এখানেই এই রাজনৈতিক কাহিনির টুইস্ট ৷ বেশ কিছুদিন ধরে মৌসমের পাশাপাশি কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা বলে যাচ্ছেন, তৃণমূলের অনেকেই কংগ্রেসের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন ৷ একধাপ এগিয়ে ইশা একটি ফর্ম ছাপিয়েছেন ৷ সেই ফর্মে কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক তৃণমূলিদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হচ্ছে ৷ এই পদ্ধতি মেনেই জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা ছাব্বিশের নির্বাচনে গাজোল কেন্দ্রের ঘাসফুল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ তিনিও জানিয়েছেন, শুরুটা তাঁর হাত ধরেই হল ৷ তবে দিন বদলের সঙ্গে আরও অনেক তৃণমূল নেতা-নেত্রী হাত শিবিরে যোগ দেবেন ৷
প্রসেনজিৎ আরও জানিয়েছিলেন, একে দলবদল বলে না ৷ বরং 'ঘর ওয়াপসি' বলাই ভালো ৷ কারণ, তাঁরা সবাই কংগ্রেস ছেড়েই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ তাহলে কি ঘর ওয়াপসির মাধ্যমেই মালদা জেলা পরিষদ কংগ্রেসের দখলে আসছে ? মৌসমের কথায়, “সময়ই এর উত্তর দেবে ৷ জেলা পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সবেমাত্র শেষ হয়েছে ৷ সেখানে নতুন বোর্ড গঠন করা হবে ৷ তার আগে কংগ্রেসের তরফে অবশ্যই আলোচনায় বসা হবে ৷ তারপরেই আপনারা সবটা দেখতে পাবেন ৷ তবে একটা কথা বলে দিতে পারি, জেলা পরিষদের নতুন বোর্ডে কংগ্রেসের বড় ভূমিকা থাকবে ৷ আমরা চাই, জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড স্বচ্ছ ভাবমূর্তির হোক ৷ মানুষের কাজ করুক ৷ জেলার উন্নয়ন হোক৷ সেটা মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি ৷”
হাত 'তোলার' সময়
বর্তমানে তৃণমূল দ্বিধাবিভক্ত । রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ক্ষোভের উদ্গীরণ হচ্ছে বিজেপির অন্দরেও । আঞ্চলিক দলগুলি মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে । সেই সুযোগ কি কংগ্রেস কাজে লাগাতে চাইছে ? এই প্রশ্নে মৌসমের জবাব, “কংগ্রেস সক্রিয় ৷ এআইসিসি অবজারভাররা এর মধ্যে একাধিকবার রাজ্যে এসেছেন ৷ তাঁরা ব্লকে ব্লকে যাচ্ছেন ৷ কংগ্রেসের সাংগঠনিক গ্রোথ চাঙ্গা করতে সবরকম চেষ্টা চলছে ৷ এআইসিসি, পিসিসি, ডিসিসি এই ইস্যুতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ একথা ঠিক, অনেকেই আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করছেন ৷ শুধু তৃণমূল নয়, তাঁদের মধ্যে অন্য দলের নেতৃত্বও রয়েছেন ৷ কংগ্রেস তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে ৷ আমরা চাইছি, সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসই প্রধান মুখ হয়ে দাঁড়াক ৷ এটা আগে ছিল না ৷ মানুষও কিন্তু এখন কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ৷ তাঁরা আলোচনা শুরু করেছে, বিজেপির বিকল্প শুধুই কংগ্রেস ৷”
মালদা জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ডের পতন কি নতুন কোনও রাজনৈতিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত? প্রশ্নের উত্তরে মৌসমের হেঁয়ালিমাখা উত্তর, " সেটা অবশ্যই দেখতে পাবেন ৷ আমাদের কিছু অভ্যন্তীণ বিষয়ও থাকে ৷ তাই এখনই সবকিছু বলতে পারব না ৷ তবে কংগ্রেসের সুদিন যে ফিরে আসছে তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত ৷ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ৷”