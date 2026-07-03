দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে, মোদি-শাহকে তোপ কংগ্রেসের

দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র সবচেয়ে বড় হুমকির মুখে, মোদি-শাহকে তোপ কংগ্রেসের
বিজেপি বিরোধী দলগুলি দেশের প্রধান বিচারপতিকে একটি চিটি লিখেছে৷ সেই চিঠি প্রকাশ্যে এনে সোশাল মিডিয়ায় মোদি-শাহের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল৷
By PTI
Published : July 3, 2026 at 5:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জুলাই: দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র ‘চরম হুমকি’র মুখে রয়েছে, শুক্রবার এমনই অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস৷ এই নিয়ে লোকসভার প্রধান বিরোধী দল দেশের সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে৷ দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে তাদের আর্জি, নির্বাচনী গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা ও দায়বদ্ধতা পুনরুদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক৷
এই নিয়ে সোশাল মিডিয়া সাইট এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ একটি পোস্ট করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, কোনও অবিচার যাতে না হয় এবং নির্বাচনের অবাধ ও সুষ্ঠু চরিত্র যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টেরই৷
বিভিন্ন বিজেপি-বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে৷ সেই চিঠির একটি কপি এই কংগ্রেস নেতা সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন৷ সেই পোস্টেই কেসি বেণুগোপাল লিখেছেন, ‘‘মোদি-শাহ সরকারের আমলে আমাদের দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র চরম হুমকির মুখে পড়েছে।’’
উল্লেখ্য, যে চিঠির কপি বেণুগোপাল প্রকাশ করেছেন, সেখানে বিরোধী দলগুলো এসআইআর (ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া স্থগিত করার দাবি জানিয়েছেন৷ বিরোধী দলগুলির আরও দাবি, এই প্রক্রিয়া এমন সময়ে শুরু করা হোক, যখন পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন হতে অন্তত পাঁচ বছর বাকি থাকবে।
ওই চিঠিতে সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন বিরোধীরা৷ সেখানে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ শাসকের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে৷ তবে এমন অনেকে স্বাধীনভাবেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য় সামনে নিয়ে আসছে বলেও দাবি করা হয়েছে বিরোধীদের তরফে৷
তাদের আরও দাবি, ‘‘আমাদের যা করা উচিত, সেই অনুযায়ী আমরা সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করি। আমাদের যা করা আবশ্যক, সেই অনুযায়ী আমরা তাদের মর্যাদা রক্ষা করি। কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়, সরকারের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গুরুতর পরিণতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।’’
দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘‘অন্য সব উপায় যখন ব্যর্থ হয়, তখনও মানুষ বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রাখে। তাই বিচারব্যবস্থা যখন সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, তখন তা প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ারই ইঙ্গিত দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যখন পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন গণতন্ত্র নৈরাজ্যে পরিণত হয়।"
এই চিঠির কথা উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়ায় বেণুগোপাল জানিয়েছেন, গত 28 জুন চিঠিটি পাঠানো হয়৷ সেখানে 23টি বিরোধী দল ও একজন নির্দল সাংসদ প্রধান বিচারপতির কাছে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠিতে এসআইআর প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ বলে দাবি করা হয়েছে৷ ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে পক্ষপাতমূলক বলে অভিযোগ করা হয়েছে৷ এছাড়া নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।
ওই পোস্টে বেণুগোপালের দাবি, এই ধরনের অতিসক্রিয়তা থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা উচিত বিচার বিভাগের৷ বিশেষ করে গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর এমন বিভাগ থেকেও রক্ষা করতে হবে৷ কংগ্রেসের এই সাংসদ লিখেছেন, ‘‘আমাদের গণতন্ত্রে, অবিচার যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর দেওয়া রয়েছে। সুতরাং, নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’’
সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে বেণুগোপাল আরও লিখেছেন, ‘‘এই আশায় আমরা চিঠিটি প্রকাশ করছি যে সুপ্রিম কোর্ট জরুরি ভিত্তিতে এমন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা কোটি কোটি মানুষের কাছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।’’ এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনও একটি পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া ব্লকের সমস্ত বিরোধী দল এই প্রথমবার কোনও চিঠি বা নথিতে স্বাক্ষর করেছে৷
প্রসঙ্গত, চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর মাধ্যমে কোনও মামলার বিচার প্রক্রিয়া প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্য নেই৷ বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপি নিয়ে যে বিজেপি বিরোধী দলগুলি একমত, সেটাই এই চিঠির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে৷ নির্বাচন কমিশন গঠনের কাজ নিয়ে সরকারের প্রভাবের বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতার অভাবই নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে৷
বিরোধীদের আশা, এই চিঠির জেরে দেশের বিভিন্ন রাজ্য়ে যে এসআইআর-এর কাজ চলছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে৷ এবং প্রতিটি রাজ্য়ে বিধানসভা নির্বাচনের পাঁচ বছরের আগে তা শুরু করা হবে৷ ইভিএম বাতিল করে আবার ব্যালটে ভোটগ্রহণের বিষয়টি নিয়েও ওই চিঠির মাধ্যমে আবারও সরব হয়েছেন বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা৷ তাছাড়া কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে বিজেপি নিজের ইচ্ছেমতো বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অভিযোগও ওই চিঠিতে করা হয়েছে৷