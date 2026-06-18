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ন্যাশনাল ডিফেক্টরস অ্যালায়েন্স! এনডিএ দলত্যাগীদের জোট, কটাক্ষ জয়রাম রমেশের

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, বিরোধীদের ভাঙানোর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চেষ্টা সফল হবে না৷

Jairam Ramesh slams Amit Shah
অমিত শাহকে কটাক্ষ জয়রাম রমেশের (নিজস্ব ছবি)
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By PTI

Published : June 18, 2026 at 6:53 PM IST

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নয়াদিল্লি, 18 জুন: বিজেপির নেতৃত্বাধীন যে জোট কেন্দ্রের ক্ষমতায় রয়েছে, তার নাম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)৷ সেই জোটকেই ‘ন্যাশনাল ডিফেক্টরস অ্যালায়েন্স’ (দলত্যাগীদের জোট) কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ৷ এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষও করেছেন তিনি৷ জয়রামের কথায়, লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ‘অশুভ’ প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে তাঁর দলের (কংগ্রেস) নেতৃত্ব জোটসঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন যে চলতি বছরের 17 এপ্রিল লোকসভায় নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে ব্যর্থ হওয়ায় অমিত শাহ অপমানিত হয়েছিলেন৷ আর এখন সেই পরাজয়ের বদলা নিতেই শাহ সবচেয়ে নোংরা কৌশল অবলম্বন করছেন। তিনি শাহের বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার অভিযোগ আনেন।

জয়রাম রমেশ পিটিআই-কে বলেন, ‘‘অমিত শাহ এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স)-কে 'ন্যাশনাল ডিফেক্টরস অ্যালায়েন্স' (দলত্যাগীদের জোটে)-এ পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। 17 এপ্রিল 2026 তারিখে লোকসভায় তাঁকে অপদস্থ হতে হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন, নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস হবে।"

বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, "তিনি (শাহ) প্রধানমন্ত্রীকে (নরেন্দ্র মোদি) আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীদের ঐক্য ও সংহতির কারণে বিলটি পাস হয়নি। 543 জন সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটাধিকারের হিসেবে যেখানে 362টি ভোটের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তাঁরা পেয়েছিলেন মাত্র 298টি ভোট। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে তাঁরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। আর এটি ছিল এক ধরনের অপমান ও তাঁর জন্য একটি বড় ধাক্কা৷" রমেশের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমনটা আশা করেননি। তাই 17 এপ্রিলের সেই অপমানের বদলা নিতেই অমিত শাহ দল ভাঙানো শুরু করেছেন৷

তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী দলগুলোকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে শাহ এক বিশাল কর্মসূচি শুরু করেছেন। রমেশ বলেন, "আপনারা জানেন, তিনি (শাহ) সব বিরোধী দলকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন। তবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে তিনি সফল হবেন না। রাজ্যসভাতেও তিনি একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই আসল বিষয়।"

কংগ্রেস এই নেতা দাবি করেছেন, বিরোধী দলের সাংসদদের শাসক জোটে নিয়ে আসার জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। জয়রাম রমেশ বলেন, "আপনারা জানেন, মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে যেমন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য ও প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই তিনি সম্ভবত ব্যক্তিগত সাংসদদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এটি সংবিধানের ওপর একটি আঘাত। এটি গণতন্ত্রের ওপর একটি আঘাত।"

দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল৷ অমিত এখন সেই একই পদে রয়েছেন৷ তাই বল্লভভাইয়ের প্রসঙ্গ টেনে শাহের সমালোচনায় সরব হয়েছেন কংগ্রেসের এই সাধারণ সম্পাদক৷ তাঁর কথায়, "এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একসময় যে পদে আসীন ছিলেন, সেই পদে আসীন ব্যক্তিটি নিজের অপমানের বদলা নিতেই এমন সব অত্যন্ত নোংরা কৌশল অবলম্বন করছেন৷"

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ও শিবশেনা (ইউবিটি)-তে ভাঙনের পর সমাজবাদী পার্টিতে ভাঙন হবে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে৷ উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওম প্রকাশ রাজভড় সেই জল্পনা উস্কে দিয়েছেন৷ জানিয়েছেন, সমাজবাদী পার্টিতে (এসপি) বড় ধরনের ভাঙন আসন্ন৷ কিন্তু জয়রাম রমেশ সেটিকে শাহের কৌশলের অংশ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক খেলা বলে উড়িয়ে দেন।

তাঁর অভিযোগ, "তিনি (শাহ) বিভ্রান্তি ছড়ানোর ওস্তাদ। তিনি হলেন ব্যাপক বিকৃতি ও অপপ্রচারের এক হাতিয়ার, আক্ষরিক অর্থেই এক 'ডব্লিউএমডি' (মারণাস্ত্র)। তাই তিনি ব্যাপক অনিশ্চয়তা তৈরি ও বিভেদের বীজ বপনের চেষ্টা করছেন৷ কিন্তু তাতে তিনি সফল হবেন না। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন৷ আসলে তিনি নিজের পদটি বাঁচানোর চেষ্টা করছেন৷"

রমেশের আরও দাবি, "এখানে অনেক ফাঁকা বুলি ও আস্ফালন রয়েছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরনের ফাঁকা বুলি ও আস্ফালনে ওস্তাদ। তিনি এমন একটি ধারণা তৈরির চেষ্টা করছেন যে বিরোধী দলগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে৷ অথচ বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ, তাদের মধ্যে সংহতি ও আদর্শগত ঐক্য রয়েছে। লোকসভায় যখনই সংবিধান সংশোধনী বিলটি পেশ করা হবে, তখন এই 'ন্যাশনাল ডিফেক্টরস অ্যালায়েন্স' (দলত্যাগীদের জোট) কোনোভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না৷"

তাঁর আরও দাবি, কংগ্রেসের আদর্শগত অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তারা ভালোভাবেই জানে যে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইটি কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং একটি আদর্শগত সংগ্রাম। রমেশ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েই যিনি যাবতীয় কাজকর্ম করেন, সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সংবিধান ও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলোকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর৷"

তিনি আরও বলেন, "17 এপ্রিল কী ঘটেছিল তা আপনারা দেখেছেন, সেদিন তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ ও অপদস্থ হয়েছিলেন। এখন তিনি তার বদলা নিতে এবং সেই ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন৷ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে এই বার্তা দিতে চাইছেন, 'আমি আপনার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেব'।" কংগ্রেসের এই নেতা দাবি করেন যে গত 17 এপ্রিল মোদি সরকারকে 12 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো 'অপমান'-এর মুখে পড়তে হয়েছিল।

কংগ্রেসের এই নেতা উল্লেখ করেন, অমিত শাহ এমন এক ভূখণ্ড (গুজরাত) থেকে এসেছেন, যা মহাত্মা গান্ধির ভূমি, যেখানে মানুষকে শেখানো হয় যে লক্ষ্যের মতোই তা অর্জনের উপায় বা পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অমিত শাহ এখন সবচেয়ে নোংরা কৌশল অবলম্বন করছেন।

তবে অমিত শাহের এই কৌশল কংগ্রেস বানচাল করে দেবে বলে জানিয়েছেন জয়রাম রমেশ৷ তিনি বলেন, "আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব, যেমন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা (রাহুল গান্ধি) বা রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা (মল্লিকার্জুন খাড়গে) এবং আমার মতো ব্যক্তিরা বিরোধী দলগুলোর সব সহকর্মীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেকোনও উপায়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য যে হীন ও অশুভ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, আমরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।"

উল্লেখ্য, শিবসেনা (ইউবিটি)-র আসন্ন ভাঙনের পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেস এই আক্রমণ শানাল। শিবসেনা (ইউবিটি)-র ক্ষেত্রে ভাঙনের বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে৷ কারণ, দলের নয়জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ছয়জনই বৃহস্পতিবার এখানে আয়োজিত সংসদীয় দলের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত মিলছে যে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন শিবসেনা শিবিরে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

এছাড়াও, রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ত্রিপুরা-ভিত্তিক নিবন্ধিত অথচ অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

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