কংগ্রেসের ভিক্টর ‘বাইরে রাম, ঘরে রাবণ’! বধূ নির্যাতনের অভিযোগ স্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি
Published : February 15, 2026 at 9:45 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: চাকুলিয়ার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক ও বর্তমানে কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর)-এর বিরুদ্ধে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নির্যাতনের একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুললেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী । রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রকাশ্যে আনলেন বহু বছরের জমে থাকা ক্ষোভ ও যন্ত্রণার কথা । প্রিয়াঞ্জলির কথায়, “বাইরে রাম, ঘরে রাবণ, এরকমই দু’মুখো চরিত্রের অধিকারী তাঁর স্বামী!”
অভিযোগের সপক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে মারধরের দু’টি ভিডিয়ো ক্লিপও প্রকাশ করেন প্রিয়াঞ্জলি । সেখানে দেখা যায়, সোফায় বসে থাকা অবস্থায় তাঁর দিকে তেড়ে যাচ্ছেন ভিক্টর এবং লাথি মারছেন (ভি়ডিয়োর সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি) । বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ভিক্টরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রিয়াঞ্জলি চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি-সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে । পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছেও হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
প্রিয়াঞ্জলির অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় অত্যাচার । প্রথম সন্তানসম্ভবা অবস্থায় স্বামীর লাথিতে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় বলে দাবি তাঁর । পরবর্তীতে দুই সন্তানের জন্ম হলেও নির্যাতন থামেনি। বরং বছরের পর বছর ধরে চলেছে মারধর, হুমকি, মানসিক চাপ ও আর্থিক দাবিদাওয়া ।
পরিবারের অমতে বিয়ে করায় বাবা-মায়ের সমর্থন পাননি তিনি । সেই সুযোগেই বাড়ি কেনা, গয়না তৈরি এবং কলকাতায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঠাকুমার কাছ থেকে একাধিক বার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ । এমনকি একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য অর্ধেক অর্থ ঋণ হিসেবে দেন তাঁর ঠাকুমা, পরে আরও একটি ফ্ল্যাট কিনেও দেন । তবুও অত্যাচার কমেনি— বরং ভিক্টরের মা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, তা আরও বেড়েছে বলে দাবি প্রিয়াঞ্জলির । তাঁর অভিযোগ, ছেলের সঙ্গে তিনিও নির্যাতনে সামিল হন ।
বেনিয়াপুকুর থানায় বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কার্যত কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । অভিযোগ, থানায় গেলেই বিষয়টি আগেভাগে জেনে যেতেন ভিক্টর । এমনকী তাঁকে নাকি স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, “পুলিশে গিয়ে কোনও লাভ হবে না ।” সম্প্রতি খুনের হুমকিও পেয়েছেন বলে দাবি তাঁর ।
সমঝোতার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদের কথা উঠলেও পরে গয়নাগাটি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে ঘরে আটকে রেখে ফ্ল্যাটের মালিকানা পরিবর্তন করা হয় বলে অভিযোগ । এ ছাড়াও মানি লন্ডারিং ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রিয়াঞ্জলি জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সময়মতো প্রকাশ করবেন । অভিযোগের বিষয়ে জানতে আলি ইমরান রামজ-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
তবে ভোটের আবহে চাকুলিয়ার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক ও বর্তমানে কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে শোরগোল ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে৷ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ভিক্টরকে দলে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন চট্টোপাধ্যায়৷ এদিন ভিক্টরের স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নরেনবাবুর সাবধানী প্রতিক্রিয়া, "নারী নির্যাতনকে সমর্থন করার প্রশ্নই নেই৷ ওঁর স্ত্রী আইনি পথে গেছেন। আইন মাফিক ভিক্টরের যে পরিণতি হওয়ার তাই হবে।"
এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, "আমরা এক সঙ্গে কংগ্রেস করি। কিন্তু ভিক্টরের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে আমরা অবগত নয়। অভিযোগের সত্যতা বিচার করে আইনি পথেই পুলিশ পদক্ষেপ করবে৷" বিষয়টি নিয়ে দলের সর্বোচ্চ স্তরেও আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি৷