ঢপের কীর্তন ছাড়ুন! SIR-এ বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দায়ী থাকবে তৃণমূল: অধীর
এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী৷
Published : November 4, 2025 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেসিভ রিভিশন বা SIR ইস্যুতে আজ রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে দিল্লি থেকে এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যের সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী।
তিনি বলছেন, "নির্বাচন কমিশন, যা খুশি তাই করতে পারবে না। এ রাজ্যে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।’’
এক্ষেত্রে অধীরের যুক্তি, "জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে লাখ লাখ কর্মচারী নেই যে, তারা সচ্ছ বা নির্ভুলভাবে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার কাজ করবেন। যেটা বিহারের ক্ষেত্রেও ঘটেনি৷ এই ধরনের কাজ করতে গেলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আর রাজ্যের কর্মচারী তথা জেলাশাসক থেকে শুরু করে গ্রুপ ডি কিংবা গ্রুপ সি কর্মচারী তথা বিএলও পর্যায়ের কর্মচারীরাও শাসকদলের হয়ে কাজ করবেন। গত কয়েক বছরের নির্বাচনে সেটাই প্রমাণিত। আর তাই যদি কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, তা শাসকদলের মদতেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন বাদ দিয়ে থাকবে।"
তাছাড়া তৃণমূলের এদিনের মিছিল নিয়েও কটাক্ষ করেন অধীর৷ তিনি বলে, "সত্যিই যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের ভালো চান বা বৈধ ভোটারকে ভোটার তালিকায় রাখতে চান, তাহলে এই সমস্ত ঢপের কীর্তন (মিছিল) না-করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কে বলুন বৈধ ভোটের নাম বাদ না-যায়।"
এসআইআর ইস্যুতে এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক বক্তব্যকে হাতিয়ার করে অধীরের দাবি, "এসআইআর করতে গেলে রাজ্যের কর্মচারীদের কার্যত ভাড়া করতে হয় কমিশনকে। অর্থাৎ আইনানুগ পদ্ধতিতে রাজ্যের কর্মচারী ছাড়া জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এ কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে রাজ্যের মানুষকে মনে রাখতে হবে, এসআইআর-এর ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কারণ, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি, তারা মানুষকে আতঙ্কে রাখতে চায়।’’
অধীর আরও বলেন, ‘‘ঠিক যেমন একুশের নির্বাচনের আগে এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকত্ব আইন নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল দুই শাসক দল। মানুষকে বিভাজিত করেছিল। একই রকমভাবে ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এসআইআর ইস্যুতে মানুষকে ভাগ করে ভয় দেখিয়ে ভোট করাতে চাইছে তৃণমূল-বিজেপি।"
অধীরের দাবি, "একুশের নির্বাচনের পর যেমন এনআরসি ইস্যুতে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি বা কোনও কথা বলতে শোনা যায়নি দুই শাসক দলকে৷ ঠিক তেমনই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর এসআইআর ইস্যু উবে যাবে। তার আগে তৃণমূল-বিজেপি নানারকম কথা বলে নানারকম কাজ করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করে নিজেদের স্বার্থে ভোট করাতে চাইছে।"
অধীরের আরও অভিযোগ, "বিডিও-এসডিও-ডিএম কিংবা অন্য কোনও ব্লক স্তরে এমন কোনও সরকারি কর্মচারী নেই, যারা রাজ্যের দলদাস হিসেবে কাজ করেনি বিভিন্ন নির্বাচনে। বিডিও অফিসে বসে ভোট লুট হয়েছে। বিডিও-এসডিও-ডিএম অফিসে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নানারকম ভাবে দমানো হয়েছে। ঠিক তেমনই এসআইআর ইস্যুতেও রাজ্যের শাসক দল চাইবে মৃত ভোটারের নাম তালিকায় থাকুক৷ যারা শাসকবিরোধী অর্থাৎ তৃণমূল বিরোধী তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাক।"
কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তৃণমূল বা বিজেপির এই চেষ্টা রুখে দেবে বলে দাবি করেছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। যে কারণে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রদেশ সদর দফতর বিধান ভবন-সহ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষদের যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী।