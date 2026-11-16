কংগ্রেসের মিশন 2027, উত্তরপ্রদেশের বুথে বুথে ভুয়ো ভোটার খুঁজবেন নেতা-কর্মীরা

কংগ্রেসের মিশন 2027, উত্তরপ্রদেশের বুথে বুথে ভুয়ো ভোটার খুঁজবেন নেতা-কর্মীরা
Uttar Pradesh Assembly Election 2027: বুথস্তরে গিয়ে ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে হবে নেতাদের । সপ্তাহ দুয়েকের মধ্য়ে দিতে হবে রিপোর্ট ।
Published : November 16, 2026 at 7:26 PM IST
পাখির চোখ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন । তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস । বিভিন্ন জেলার সংগঠনের দায়িত্বে থাকা নেতাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে বিশেষ নির্দেশ। সংগঠনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বুথস্তরে গিয়ে ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে হবে নেতাদের । নির্বাচনের আগে দলের সংগঠনে বড় ধরনের বদল আনার ভাবনা নেই হাত শিবিরের শীর্ষ নেতাদের ।
ভোটার তালিকার বৈধতা পরীক্ষা করতে বলা অবশ্যই কংগ্রেসের বৃহত্তর রণকৌশলের অংশ । এমনিতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে সামনে রেখে ভোট চুরি ইস্যুতে দেশজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করছে হাত শিবির । ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে হাতিয়ার করে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি নির্বাচনে জিততে চাইছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস-সহ দেশের তামাম বিরোধী শিবিরের ।
উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলের দায়িত্বে থাকা নেতাদের ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে বলার অন্য একটি বিশেষ অর্থও আছে । কয়েকদিন আগে কংগ্রেস ঠিক করেছিল দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যে সংগঠনে বেশ কয়েকটি বদল আনবে । তার জন্য 'সংগঠন শ্রীজন' কর্মসূচির মাধ্যমে বেশ কয়েকজন নেতার নাম বাছাই করা হয়েছিল । তাঁদের হাতেই সংগঠনের রাশ তুলে দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আপাতত সেই প্রক্রিয়া থমকে গেল ।
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তরফে উত্তরপ্রদেশের সংগঠনের কাজ দেখভাল করেন কুণাল চৌধুরি । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভোট চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বুথে গিয়ে তাঁরা ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখবেন। পাশাপাশি গত একদশক ধরে বিজেপি সরকার কীভাবে রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়েছে সে কথাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলে ধরবেন নেতারা ।"
2025 সালে 'সংগঠন শ্রীজন' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাহুল । গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এই কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি । তার আগে 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে অবনীশ পাণ্ডেকে এআইসিসির পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় । তখন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন অজয় রাই । এই দুজনের হাত ধরে সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকা দু'বছর ধরে ।
এরপর দলিত ভোটারদের কাছে টানার লক্ষ্য রাজেন্দ্রপাল গৌতমকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিয়ে আসা হয় । গৌতমর পরারমর্শে অজয় রাইয়ের বদলে কংগ্রেস বিধায়ক আরাধনা মিশ্রাকে প্রদেশ সভাপতি করা হয় । দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সবচেয় বড় আস্থাভাজন ব্রাহ্মণ ভোটে ভাগ বসানোর পরিকল্পনা নিয়েই আরাধনাকে পদে নিয়ে আসা হয় । 2017 সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে বারবার ব্রাহ্মণদের সমর্থন পেয়েছে বিজেপি ।
সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে কংগ্রেস যে মোটের উপর নিশ্চিত ছিল সেটা বোঝা যায় আরও একটি ব্যাপার থেকে । 75টি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকজন নেতাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল হাইকমান্ড। স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা কাকে জেলা সভাপতি পদে দেখতে চান তা জানার চেষ্টা হয় । এতটা এগিয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের মনে হয়, নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস দলে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর ফল ভালো হবে না । নতুন করে যাঁরা দায়িত্ব পাবেন তাঁরাও সংগঠনের অবস্থা ভালো করে বোঝার আগেই বেজে যাবে ভোটের দামামা ।
এক সময় উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠনকে খুব কাছ থেকে দেখতেন ব্রিজলাল খবরি । তাঁকে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, "সংগঠন তৈরি করতে সময় লাগে । উত্তরপ্রদেশে দলের সংগঠনের মধ্যে থাকা নানা সমস্যার সমাধান আমরা গত তিন বছরে করতে পেরেছি । তবে ভালো থেকে আরও ভালো করার সুযোগ এবং প্রয়োজন সবসময় থাকে । "
উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করেই ভোটে লড়বে কংগ্রেস । সেদিক থেকে জোটের ফল যাতে ভালো হয় তা নিশ্চিত করতে সংগঠন নিয়ে একাধিক ভাবনা-চিন্তা করেছে হাত শিবির। অতীতে বিভিন্ন রাজ্য়ের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা গিয়েছে আঞ্চলিক দলের থেকে কংগ্রেসের ফল খারাপ হয়েছে । আর সেই সুযোগে বিরোধী জোটকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে একাধিক রাজ্য়ে বিজেপি চোখ ধাঁধানো জয় পেয়েছে । এবার উত্তরপ্রদেশে যাতে তেমন কিছু না হয় তা নিশ্চিত করতে চাইছে কংগ্রেস ।
পুরনো টিমের উপর ভরসা করলেও তাদের কাজের উপর নিয়মিত নজরদারি করবে কংগ্রেস । আগামী সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জেলার কংগ্রেস নেতাদের মূল কাজ দুটি । প্রথমত, বুথ স্তরে গিয়ে তাঁদের টিম তৈরি করতে হবে । আর ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম আছে কি না সেটা দেখতে হবে । যে নেতারা এই কাজ ভালো করে করতে পারবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে । তবে টাকার জন্য় দলের কাজ আটকাতে পারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সাহায্য় করার ভাবনাও রয়েছে দলের শীর্ষ নেতাদের ।
কথা হচ্ছিল উত্তরপ্রদেশ জালন জেলার কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দ সিং সেঙ্গারের সঙ্গে । তিনি জানালেন ভোটার লিস্ট ধরে ধরে পরীক্ষা করা কঠিন কাজ । সময়ও লাগবে বিস্তর । তবে তাঁদের পক্ষে যতটা হয় ততটা করবেন । একইসঙ্গে দলের একেবারে বুথ স্তরে সংগঠনে যে কয়েকটি সমস্যা আছে তা-ও মেনে নিয়েছেন অরবিন্দ । তবে তাঁর দাবি, মানুষ বিজেপির কাজে খুশি নয় । তাঁর কথায়, "মানুষ বিজেপির কাজে হতাশ । তাঁরা কংগ্রেসকে চাইছে । ইন্ডিয়া শিবির ভালো প্রার্থী দিলে জয় নিশ্চিত ।"