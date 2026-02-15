'ভাতা নয়, অধিকার চাই', আদিবাসীদের ‘ক্ষোভে’ ভর করে বাংলার বুথে বুথে কমিটি গড়ছে কংগ্রেস
প্রায় 20 বছর পর এবার একাই বিধানসভা ভোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস৷
February 15, 2026
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অপেক্ষা মাত্র । তার আগেই রাজনৈতিক অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে । কোন বুথে কত ভোট, কোন সম্প্রদায়ের কত প্রভাব—সব হিসেবই এখন খতিয়ে দেখছে রাজনৈতিক দলগুলি । এই আবহেই আদিবাসী ও তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়কে সামনে রেখে বুথভিত্তিক সংগঠন গড়ার বড় পরিকল্পনা ঘোষণা করল প্রদেশ কংগ্রেস ।
শনিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের এসসি সেলের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপাল গৌতম জানান, আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা, ব্লক ও বুথ স্তরে আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হবে । তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেমন জনজাতি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করেছে, তেমনই বাংলায় তৃণমূল সরকারও একই পথে হেঁটেছে ।
রাজেন্দ্রপাল বলেন, “কংগ্রেস সরকারই আদিবাসী জনজাতির জন্য প্রকৃত কাজ করেছে । এখন বিজেপি ও তৃণমূল—দুই সরকারই তাঁদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে । নির্বাচনের আগে ভাতার প্রলোভন দেখিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা চলছে ।” সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 500 টাকা বৃদ্ধি এবং 21 থেকে 40 বছর বয়সি বেকারদের জন্য ‘যুবসাথী’ প্রকল্পে মাসে 1500 টাকা ভাতার ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি কটাক্ষ করেন, “কাজের সুযোগ না বাড়িয়ে ভাতা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না ।”
তাঁর বক্তব্য, জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে গ্রামস্তর থেকে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে । সেই লক্ষ্যে আগামিদিনে সারা বাংলা জুড়ে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে । বুথভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতিও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি ।
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এদিন বলেন, “বাংলায় 294টি বিধানসভার মধ্যে একাধিক এসসি আসন রয়েছে । ভোটের হিসেবে প্রায় 38 শতাংশ মানুষ তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত । অথচ তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা কোনও সরকারই গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি ।” তাঁর দাবি, জনগণনা হলে এই শতাংশ আরও বাড়বে ।
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে রাজেন্দ্রপাল বলেন, ‘‘সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে বেসরকারি শিক্ষার প্রসার বাড়ছে । কিন্তু বেসরকারি স্কুলে মাসে ন্যূনতম চার হাজার টাকা খরচ করা জনজাতি পরিবারের পক্ষে অসম্ভব । অনেক পরিবারের মাসিক আয়ই যেখানে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে, সেখানে পড়াশোনা চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে । সরকারি ও কেন্দ্রীয় স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ তোলেন তিনি, “মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় । ফলে বহু পড়ুয়া পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে । এমনকী হতাশা থেকে আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছে ৷”
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানান কংগ্রেস নেতারা । তাঁদের অভিযোগ, দেশে এক লক্ষের বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দলিত ও আদিবাসী পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা । রাজেন্দ্রপাল বলেন, “আমরা বিভেদের রাজনীতি করি না । অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাধারাই কংগ্রেসের শক্তি ।”
একই সঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূল—দুই শিবিরকেই আক্রমণ করে শুভঙ্কর সরকার বলেন, “বাংলার মাটিতে রবীন্দ্র-নজরুলের ঐতিহ্য রয়েছে । কিন্তু আজ বিভেদের রাজনীতি চলছে । বেকারত্ব বাড়ছে । সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও প্রান্তিক মানুষের বাস্তব উন্নতি হচ্ছে না ।” তাঁর দাবি, শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কংগ্রেসই বিকল্প পথ দেখাতে পারে ।
উল্লেখ্য, প্রায় 20 বছর পর এ বার একাই বিধানসভা ভোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস । 2006 সালে শেষবার একা লড়েছিল তারা । 2011 সালে তৃণমূলের সঙ্গে, আর 2016 ও 2021 সালে বামেদের সঙ্গে জোটে ভোটে নেমেছিল । এবার কোনও জোট নয়—এই বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলের নেতৃত্ব ।
এখন দেখার, ভোটের মুখে আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার যে কৌশল কংগ্রেস নিয়েছে তা কতটা ফলপ্রসূ হয়।
