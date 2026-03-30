প্রচারে আসছেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-খাড়গে, 'একলা চলো' নীতিতেই শক্তিশালী হবে কংগ্রেস: ইশা খান চৌধুরী

প্রচারে আসছেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা-খাড়গে, 'একলা চলো' নীতিতেই শক্তিশালী হবে কংগ্রেস: ইশা খান চৌধুরী
By Sanjib Guha
Published : March 30, 2026 at 7:46 PM IST
মালদা, 30 মার্চ: 2011 সালের পালাবদল থেকে 2021 এর ভরাডুবি ! বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেসের পথচলা নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী । কখনও তৃণমূলের হাত ধরে ক্ষমতার সিঁড়ি, কখনও আবার বামেদের সঙ্গে জোট, তবু শেষ পর্যন্ত 2021 সালের বিধানসভা ভোটে শূন্য ফল ! সেই প্রেক্ষাপটে 2026-এ 'একলা চলো' নীতি নিয়ে ভোটের ময়দানে নামছে কংগ্রেস । কেন এই সিদ্ধান্ত ? কীসের ভিত্তিতে আশাবাদী দল ? এই সব প্রশ্ন নিয়েই ইটিভি ভারতের 'স্পষ্টকথা'র মুখোমুখি মালদা দক্ষিণের থুড়ি রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ।
প্রশ্ন: 2021-এ বাংলায় একটাও আসন পায়নি কংগ্রেস । এবারে একলা চলার সিদ্ধান্ত ৷ হঠাৎ এতটা আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে ?
ইশা খান চৌধুরী: 2021 এর নির্বাচনটা ছিল একেবারেই আলাদা । তখন এনআরসির ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল । ভারতীয় জনতা পার্টি আর তৃণমূল কংগ্রেস, দুই প্রধান দলই ভয় আর বিভেদের রাজনীতি করেছে এবং করছে । বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো সংবেদনশীল জেলায় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন । সেই প্যানিকের ফলেই আমরা শূন্য হয়ে যাই । কিন্তু এবার মানুষ অনেক বেশি সচেতন । তারা বুঝে গেছে কে কীভাবে রাজনীতি করছে । তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করছি, এবার ফল ভাল হবে ।
প্রশ্ন: তাহলে কি বলছেন, 2021 এ ভোটটা 'পোলারাইজড' হয়েছিল ?
উত্তর: অবশ্যই । একটা বাইনারি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, বিজেপি বনাম তৃণমূল । মানুষকে বোঝানো হয়েছিল, এই দুটো দলের বাইরে কেউ নেই । বিজেপি ধর্মের নামে বিভাজন করেছে, আর তৃণমূল সেই ভয়কে কাজে লাগিয়েছে । ফলে প্রকৃত ইস্যুগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু এখন মানুষ সেই ফাঁদ বুঝতে পারছে । এবার ভোট হবে বাস্তব সমস্যার উপর ।
প্রশ্ন: এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে যে বিতর্ক, সেটা ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে ?
উত্তর: এসআইআর নতুন কিছু নয়, আগেও বহুবার হয়েছে । কিন্তু এবার যেভাবে প্রক্রিয়াটা চলছে, তাতে নিরপেক্ষতার অভাব স্পষ্ট । আমরা প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছি, এসআইআর-এর নয় । আগে কখনও মানুষ বুঝতেই পারেনি যে এসআইআর হচ্ছে । এবার সেটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ।
প্রশ্ন: বিজেপির দাবি, বাংলায় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা রয়েছে । এই ইস্যু কতটা বাস্তব ?
উত্তর: এটা সম্পূর্ণ ভয় দেখানোর রাজনীতি । বলা হচ্ছে দেড় কোটি রোহিঙ্গা আছে ! যেখানে গোটা বিশ্বেই এত রোহিঙ্গা নেই ! এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল । অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি এসআইআর হতে দেবেন না । দু’পক্ষই আসলে আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছে । এই রাজনীতির বিরুদ্ধেই আমরা লড়ছি ।
প্রশ্ন: নির্বাচন কমিশনের এআই ব্যবহারের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । আপনার মত কী ?
উত্তর: এআই ব্যবহারের ফলে নামের বানানে ভুল হচ্ছে, মানুষ সমস্যায় পড়ছে । এর জন্য সাধারণ ভোটার দায়ী নন । নির্বাচন কমিশন নিজেই বলেছে, পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় এআই ব্যবহার করতে হয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন কর্মী নেই ? এটা কেন্দ্র ও রাজ্য, দু’পক্ষের ব্যর্থতা । সেই কারণেই বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে ।
প্রশ্ন: বামেদের সঙ্গে দীর্ঘদিন জোট করার পর এবার একলা লড়ার সিদ্ধান্ত কেন ?
উত্তর: আমরা বামেদের ছোট করতে চাই না । কিন্তু বাস্তব হল, জোট করে আমাদের কোনও লাভ হয়নি । মালদাতে আমরা কর্মীদের মতামত নিয়েছিলাম, 99 শতাংশই বলেছেন, কংগ্রেসকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । বারবার জোট করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব পরিচয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তাই এবারের 'একলা চলো' নীতি আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করবে ।
প্রশ্ন: এই সিদ্ধান্তে কি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ?
উত্তর: অবশ্যই। হাই কমান্ড থেকেই বলা হয়েছিল, নিচুতলার মতামত নিতে ৷ তাঁদের নির্দেশেই আমরা নিচুতলার মতামত নিয়ে এগিয়েছি । সকলেই একবাক্যে 'একলা চলো'র পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে-রা প্রচারেও আসবেন ।
প্রশ্ন: অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো নেতার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে ?
উত্তর: অধীররঞ্জন চৌধুরী আমাদের দলের অত্যন্ত লড়াকু নেতা । তিনি এবারের ভোটে প্রার্থীও হয়েছেন, আমরা সকলে তাঁর পাশে আছি । রাজনীতিতে হারজিত থাকবেই । সুজাপুরে তো আমিও হেরে গিয়েছিলাম, আবার লোকসভায় জিতেওছি ৷ এবারে আমরা ভালো ফলের আশা করছি, বিশেষ করে মালদা-মুর্শিদাবাদে ।
প্রশ্ন: বিচারাধিন ভোটারদের নিয়ে কমিশনের প্রতি আপনাদের কী বক্তব্য ?
উত্তর: সারা রাজ্যে প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধিন তালিকায় রয়েছে, যার মধ্যে মালদাতেই প্রায় 8 লক্ষ । আমরা বলছি, আগে মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত হোক, তারপর ভোট হোক । গণতন্ত্রে এটা সবচেয়ে মৌলিক বিষয় ।
প্রশ্ন: মালদা ও মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস কতগুলো আসন পেতে পারে বলে মনে করছেন ?
উত্তর: নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে চাই না । তবে এটুকু বলতে পারি, গতবারের চেয়ে অনেক ভালো ফল হবে । আর যদি ভোটে কোনও কারচুপি না হয়, তাহলে ফল আরও ভালো হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।
প্রশ্ন: বাংলার উন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসের কী অভিমত?
উত্তর: বাংলায় প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। শুধু ধর্মের রাজনীতি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন মন্দির-মসজিদ করছে, আর ভারতীয় জনতা পার্টি তো শুরু থেকেই ধর্মের রাজনীতি করে । আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দল, মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলি ।
প্রশ্ন: মালদা-মুর্শিদাবাদের প্রধান সমস্যা কী কী ?
উত্তর: সবচেয়ে বড় সমস্যা গঙ্গা ভাঙন । এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য, দু’পক্ষই ব্যর্থ । ইউপিএ আমলে প্রায় 120 কিলোমিটার এলাকা দেখাশোনা করা হত, এখন সেটা কমে 18 কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে । ভূতনি, কালিয়াচক, রতুয়ার মতো জায়গা উপেক্ষিত । প্রতি বছর গঙ্গা ভাঙনে মানুষ গৃহহীন হচ্ছে ৷ অথচ এই কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই ৷
তার পাশাপাশি রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা, আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ । কাজের অভাবে যুবকদের অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে । আর সেখানে গিয়ে বাঙালি হওয়ার জন্য অত্যাচারিত হতে হচ্ছে । এটা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ।
প্রশ্ন: মানুষ কেন কংগ্রেসকে ভোট দেবে ?
উত্তর: আমরা মানুষকে বাইনারি রাজনীতি থেকে বের করতে চাই । ভয় আর ধর্মের রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে চাই । অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, এগুলো মানুষের অধিকার । কিন্তু মানুষ পাচ্ছে দুর্নীতি আর বিভাজন । আমরা মানুষের অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছি । কৃষি, বেকারত্ব, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে ।
প্রশ্ন: 2026 এ কংগ্রেস কি বাংলায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ?
উত্তর: আমি আশাবাদী । কারণ মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে । ভয় দেখিয়ে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না । আমরা ইস্যুর রাজনীতি করছি । মানুষ যদি সেই ইস্যুকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে অবশ্যই কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবে ।
বাংলার রাজনীতিতে ‘তৃতীয় শক্তি’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া কংগ্রেস । জোটের রাজনীতি ছেড়ে 'একলা চলো'র পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত কতটা সফল হবে, তা সময়ই বলবে । তবে মালদার সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর কথায় স্পষ্ট, লড়াইটা এবার শুধুই আসনের নয়, রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠারও ।
আরও পড়ুন: