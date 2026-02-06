ETV Bharat / politics

294 প্রার্থীর জন্য 700 আবেদন, অস্তিত্ব রক্ষায় 'একলা চলো'র কঠিন লড়াইয়ে কংগ্রেস

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব আশায় আছেন মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দিনাজপুর মিলিয়ে পাঁচটি থেকে সাতটি আসনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে ।

'একলা চলো'র কঠিন লড়াইয়ে কংগ্রেস (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 7:36 PM IST

8 Min Read
সাহাজান পুরকাইত

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: আবার বছর কুড়ি পর । বঙ্গে একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের । সে সময়ে বিধানভবনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় । আর এখন শুভঙ্কর সরকার । তখন কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল 14 শতাংশ । এখন তা নেমে এসে পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি । তাই, কংগ্রেসের একাধিক বর্ষীয়ান নেতা মনে করছেন লড়াইটা এবার বেশ কঠিন !

তেমনই, কেরল বিধানসভা নির্বাচন ও ইন্ডি জোটের ভবিষ্যৎ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন । একইসঙ্গে বঙ্গ রাজনীতিতে আসন রফার পাটিগণিত প্র্যাকটিস শুরু করেছে শাসক-বিরোধী সব পক্ষই । কারণ, একাধিক । বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ, তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী জোটে অংশগ্রহণ না-করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিসরে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ?

ETV BHARAT
হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক প্রদেশ নেতৃত্বের (নিজস্ব চিত্র)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার প্রথম সংবাদিক বৈঠকে 'বঙ্গে কংগ্রেসকে শক্তিশালী' করার জন্য 'সবকিছু' করতে পারেন বলে বার্তা দিয়েছিলেন শুভঙ্কর সরকার । বছর ঘুরে বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায় কড়া নাড়ার আগেই হাইকমান্ড থেকে ছাড়পত্রও আদায় করে নিলেন তিনি । এই সিদ্ধান্ত যতটা সহজে নেওয়া গেল, বাস্তবের মাটি ততটা সহজ হবে কী ? নানা মুনির নানা মত । যা পরখ করার চেষ্টা করছেন প্রদেশ সভাপতি নিজেও ।

হাইকমান্ডের অনুমোদন আদায়

বৃহস্পতিবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের দিল্লির রাজাজি মার্গের বাড়িতে বৈঠকে বসেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো একাধিক নেতৃত্ব । লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । সেই বৈঠক শেষে গোলাম আহমেদ মীর, শুভঙ্কর সরকারেরা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে একলা লড়াইয়ের বার্তা দেন । 294টা আসনের প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে জানানো হয় ।

ETV BHARAT
খাড়গে-রাহুলের সঙ্গে বৈঠক শুভঙ্করদের (নিজস্ব চিত্র)

সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে রাহুল গান্ধি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে জানতে চান, জোট নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে কোনও বার্তা এসেছে কি না । বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামেদের তরফে । কিন্তু অফিশিয়ালি তৃণমূল কংগ্রেস বা সিপিএম বা বামফ্রন্টের তরফে কোনও বার্তা আসেনি বলে স্পষ্ট করে দেন গোলাম আহমেদ মীর । তারপরেই রাহুল গান্ধি একলা চলার পক্ষে বার্তা দেন ।

প্রদেশ কংগ্রেসের রণকৌশল

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রত্যেকটি আসনে প্রার্থী দিতে পারবে কি না বা প্রার্থী দিলে তার ফলাফল কী হতে পারে তার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণও করা হয় । বিধানভবন সূত্রের দাবি, "প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব আশায় আছেন মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দিনাজপুর মিলিয়ে পাঁচটি থেকে সাতটি আসনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়াও 25 থেকে 30টি আসনে ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু টার্গেট অন্য । আসন সংখ্যা থেকে ভোট পার্সেন্টেজ বাড়ানোটাই মূল লক্ষ্য ।

ETV BHARAT
বাম-সঙ্গ ত্যাগ কংগ্রেসের (নিজস্ব চিত্র)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, "কংগ্রেসের হাত চিহ্ন রাজ্যের প্রতিটি কোনায় দৃশ্যমান হবে । কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে । আমার ব্লক, জেলা সভাপতিরা সেটাই চাইছেন । এখন সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"

প্রার্থী তালিকা নিয়ে কাটাছেঁড়া

বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের যে 'সাংগঠনিক দুর্বলতা' রয়েছে তাতে আদৌ লাভবান হওয়া যাবে কি ? সব আসনে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া সম্ভব কি ? প্রশ্নের জবাবে ইটিভি ভারতকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "ইতিমধ্যে 294টি আসনের জন্য 700-রও বেশি প্রার্থীর তালিকা আমার কাছে এসেছে । প্রত্যেকটি জেলার বিধানসভা ধরে ধরে প্রার্থিতালিকা তৈরি করা হয়েছে । খুব শীঘ্রই সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে ।"

ETV BHARAT
বঙ্গে 'কংগ্রেসকে শক্তিশালী' করার চেষ্টায় শুভঙ্কর (নিজস্ব চিত্র)

আর ঠিক এই যুক্তিতেই প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান নেতারা একলা লড়াইয়ের পক্ষে বার্তা দিচ্ছেন । তাঁদের যুক্তি, বামেদের সঙ্গে জোটে গেলে 294টা আসনে কংগ্রেসের পতাকা থাকবে না । ভাগাভাগির চক্করে হাতেগোনা কয়েকটি বিধানসভাতে কংগ্রেসের পতাকা থাকবে । কর্মীরা থাকবেন । ফলে একলা না-গেলে অধিকাংশ জায়গাতেই কংগ্রেসের কার্যত কোনও অস্তিত্বই থাকত না । যেটা পরপর কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে হয়ে আসছিল । ঠিক এ কারণেই না তৃণমূল, না সিপিএম বা অন্য কোনও শরিকের সঙ্গে যেতে রাজি হননি প্রদেশ কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীরা ।

একলা চলার কঠিন লড়াই

শুধু তাই নয়, প্রদেশ কংগ্রেসের এক বর্ষীয়ান নেতার যুক্তি, "বাংলায় গত 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই । কিন্তু বামফ্রন্ট আমলেও বিরোধিতার জন্য শক্তি ছিল । গত 10-15 বছরে সেই শক্তিটুকুও হারিয়েছে । ফলে এখন কংগ্রেসের আসন পাওয়া, না-পাওয়ার থেকে বড় ব্যাপার অস্তিত্ব রক্ষা করা । সেই চেষ্টা হলে ক্ষতি কী !"

কিন্তু, চুরি, দুর্নীতি, ইডি, সিবিআই, নারী নির্যাতনের মতো একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের মানুষের একাংশের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে । সিপিএম-সহ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সেই ভোটব্যাংকের টার্গেট করে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট গঠনের চেষ্টা করছে । সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ঘুরপথে তৃণমূল ও বিজেপিকে তো সুবিধা করে দেবে ? ঠিক তেমনই তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলো আলাদা থাকলে প্রত্যেকটি লড়াই কঠিন হবে ।

ETV BHARAT
অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন লড়াই কংগ্রেসের (নিজস্ব চিত্র)

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "একলা চলার পক্ষটা নেওয়া ভুল হয়েছে এমনটা নয় । বরং ভালোই হয়েছে । কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বিষয়টাকে কীভাবে নেবে এই মুহূর্তে বলা বড় কঠিন । লড়াই আমাদের কঠিন হবে এটা ঠিক । বামপন্থীরা এই কঠিন লড়াই করে আসছে । এবার আমরা সেই কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে চলেছি ।"

স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে ভাবনায় কেরলের নির্বাচনও

বিরোধী ভোট ভাগাভাগির প্রশ্নে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "সত্যিই যদি বিরোধী ভোট ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধী শিবিরের চিন্তা থাকতো তাহলে আইএসএফ বা হুমায়ুনের জনতা উন্নয়ন পার্টির জন্ম হতো না । বা তাদের সঙ্গী করার চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ উঠত না । প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল চাইবে নিজেদের শক্তিশালী করতে । তারপর মানুষ যাকে ভালো বুঝবেন তাকে বেছে নেবেন ।"

বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ছাব্বিশে কেরলেও বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে । যেখানে বামেদের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস । সূত্রের দাবি, এবার সেখানে সরকার গড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে রিপোর্ট এসেছে । তাই, 'বঙ্গের বাম-কংগ্রেস জোট অস্ত্র' কেরল বিজেপির কাছে তুলে দিতে চাইছেন না রাহুল গান্ধিরা । মোদি-অমিত শাহরা যেন বলতে না-পারেন যে, 'বঙ্গে দোস্তি কেরলে কুস্তি' ! আর এ প্রসঙ্গে উঠে আসে ইন্ডিয়া ব্লকের ভবিষ্যৎ । বিজেপি বিরোধী ইন্ডি জোটে শুধু বাম-কংগ্রেস তো নেই, সেখানে তৃণমূল-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলও রয়েছে । তাহলে দোস্তি কুস্তির প্রসঙ্গটা অতটা প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করছেন একাধিক এআইসিসি সদস্য ।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গের এক এআইসিসি সদস্য বলেন, "কেরল-বাংলার বিধানসভা নির্বাচন প্রতিবারই কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হয় । কেরলে বামেদের প্রধান প্রতিপক্ষ আমরাই । ফলে, কেরলের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ গোলালে ভুল হবে । বঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করেছেন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন তাই তারা একলা লড়াইয়ের পক্ষে । আসন্ন নির্বাচনে ভোট পার্সেন্টেজ বাড়ুক । আমরা তো আর সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়ছি না । আমাদের মূল শত্রু বিজেপি । রাজ্যে চুরি, দুর্নীতি, সামাজিক অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তৃণমূল । কংগ্রেসকে দায়িত্ব নিয়ে শেষ করেছে তৃণমূল । কিন্তু, তারাও তো 'ইন্ডিয়া'র শরিক । ফলে প্রতিপক্ষ বা বিরোধিতার থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য ।"

কংগ্রেস নিজেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য একলা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে । ইতিমধ্যে, প্রত্যেকটি বিধানসভার জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা বিধান ভবনে পৌঁছেছে । কংগ্রেসের 33টি সংগঠনিক জেলা নেতা শুভঙ্কর সরকার, প্রসেনজিৎ বসুদের কাছে সেই তালিকা পাঠিয়েছেন । সূত্রের দাবি, সেই নামের তালিকা নিয়ে খুব শীঘ্রই কাটাছেঁড়া শুরু হবে ।

কী বলছে বামেরা

তাহলে কি এবারের নির্বাচনে বামেদের পরিস্থিতি আরও সংকটময় হবে ? তা কিন্তু মানতে নারাজ একাধিক বাম নেতৃত্ব । তাদের যুক্তি, পরপর কয়েকটি নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ফলে কার্যত বামেদের পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে । সিপিএমের মতো রেজিমেন্টেড পার্টির সদস্যরা পার্টির নির্দেশ মেনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিলেও কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থীকে ভোট দেয়নি হাত বাহিনী ।

যদিও এসব প্রসঙ্গে না-গিয়ে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "বহুদিন বাদে রাজ্যে কংগ্রেস একা 294টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ভালো । সাধারণভাবে বামপন্থী মানুষও চাইছিলেন বটে, এই হাফ-হার্টেড কংগ্রেসকে নিয়ে লড়াই করার দরকার কী ! দোনামনা মনোভাব নিয়ে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়া যায় না ।"

