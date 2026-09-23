নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়নে ভুল তথ্য ! কলকাতা হাইকোর্টে মামলা কংগ্রেসের

নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়নে ভুল তথ্য ! কলকাতা হাইকোর্টে মামলা কংগ্রেসের
Congress Filed Case Against BJP Candidate Hasirani: বয়সের সঙ্গে মনোনয়নের সঙ্গে পেশ করা নথির অমিল ! প্রার্থিপদ বাতিলের মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 23, 2026 at 10:01 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ ৷ আর তারপরেই বিপাকে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ ৷ তিনি শুভেন্দু অধিকারীর নিহত প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা ৷ অভিযোগ, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির এই প্রার্থী যে নথি জমা দিয়েছেন, সেই তথ্যের সঙ্গে তাঁর বয়সের হিসাব মিলছে না ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে কংগ্রেসের আইনজীবী ঋজু ঘোষাল বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ মামলাটি গৃহীত হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার মামলাটি তালিকাভুক্ত করা হবে ৷
আবেদনে কংগ্রেসের আইনজীবী ঋজু ঘোষাল অভিযোগ করেছেন, হাসিরানি রথের মনোনয়ন অনুযায়ী তিনি 1965 সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বয়স 61 বছর ৷ কিন্তু, মনোনয়নের সঙ্গে তিনি স্কুল লিভিং বা স্কুল পাশের যে শংসাপত্রের নথি জমা দিয়েছেন, সেই নথিতেও স্কুল পাশের সময় 1965 সাল ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী 1965 সালে জন্মগ্রহণ করলে, ওই সালেই কীভাবে স্কুল পাশ করতে পারেন ?
তাই নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে মনোনয়নপত্রে ভুয়ো তথ্য দেওয়ার অভিযোগে, তাঁর প্রার্থিপদ বাতিলের দাবিতে মামলা রুজু করেছে কংগ্রেস ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের উচিত বিজেপি প্রার্থীর কোন তথ্যটি ভুল ও কোনটি ঠিক সেটা খতিয়ে দেথা ৷ সেখানে শংসাপত্র মিথ্যা প্রমাণিত হলে, তাঁর প্রার্থিপদ বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও ৷
উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ৷ স্ক্রুটিনির সময় কেন বিষয়টি নজরে আসেনি কমিশনের ? কেন তাঁরা তখনই নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেনি ? যদিও, এনিয়ে আলাদা করে কোনও মন্তব্য করা হয়নি কংগ্রেসের তরফে ৷
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে পুলিশ 2007 সালের 6টি মামলায় গ্রেফতার করেছে ৷ যে মামলাগুলিতে 3 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে হলদিয়া মহকুমা আদালত ৷ অন্যদিকে, বুধবার খেজুরি থানায় দায়ের থানা দু’টি মামলায় শোন-অ্যারেস্ট দেখিয়ে পুলিশ তাঁকে কাঁথি আদালতে তোলেন ৷ সেই মামলায় বিচারক তাঁকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মানে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ভোটের সময় তাঁকে জেলেই থাকতে হচ্ছে ।