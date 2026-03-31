সুজাপুরে বরকতের ঘরের কাউকে প্রার্থী করেনি কংগ্রেস, 'পরিবারতন্ত্র' তকমা মুছতেই কি এই সিদ্ধান্ত
যে কেন্দ্রকে খান চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের সংসদীয় রাজনীতির প্রথম ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হত, এবার কেন তার ব্যতিক্রম? উত্তর খোঁজার চেষ্টায় ইটিভি ভারতের পার্থ দাস৷
Published : March 31, 2026 at 5:44 PM IST
মালদা, 31 মার্চ: উত্তরপ্রদেশের আমেথি কেন্দ্র যেমন গান্ধি পরিবারের জন্য বিখ্যাত, মালদার রাজনীতিতে সুজাপুর কেন্দ্র সেভাবেই খ্যাত কোতওয়ালির খান চৌধুরী পরিবারের জন্য ৷ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বরাবরই এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন খান চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা ৷ ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে ছাব্বিশের নির্বাচনে ৷ এবার এই কেন্দ্র থেকে খান চৌধুরী পরিবারের কোনও সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না ৷ সুজাপুরে আবদুল হান্নানকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এআইসিসি ৷ যে কেন্দ্রটি খান চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের সংসদীয় রাজনীতির প্রথম ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হত, এবার কেন তার ব্যতিক্রম ? এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
2008 সালে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় ক্ষেত্রে শেষবার ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ৷ 2011 সাল থেকে তা কার্যকর করা হয় ৷ তৎকালীন কালিয়াচক কেন্দ্র ভেঙে তৈরি হয় মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ৷ বর্তমানে কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে ৷ মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর ও সুজাপুর ৷ 2011 সাল থেকে 2021 পর্যন্ত সুজাপুরে যে কোনও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন খান চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা ৷
আরও একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক ৷ 1957 সালে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উৎপত্তি ৷ তার আগে 1951 সালে কালিয়াচক উত্তর কেন্দ্রে প্রথমবার নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন প্রয়াত আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী ৷ সেবার জয়ীও হন তিনি ৷ তারপর অবশ্য তিনি অনিয়মিতভাবে এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৷ 1957 সালে নবগঠিত সুজাপুর কেন্দ্রে জয় পান নির্দল প্রার্থী মনোরঞ্জন মিশ্র ৷ 1962 সালে কংগ্রেস প্রার্থী আসাদুল্লা চৌধুরীর জয় হয় ৷ তারপর থেকে সুজাপুর কেন্দ্রে খান চৌধুরী পরিবারের সদস্যরাই রাজত্ব চালিয়ে এসেছেন ৷
1967, 1969, 1971, 1972 ও 1977 সালের নির্বাচনে বরকত গনি খান চৌধুরী বিজয়ী হন ৷ এরপরই তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করেন ৷ সে’কারণে 1982 ও 1987 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরকত সাহেব এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেন তাঁর অনুগামী আইনজীবী হুমায়ুন চৌধুরীকে ৷ দু’বারই জয়ী হন হুমায়ুন সাহেব ৷ খান চৌধুরী পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, সেই সময় বরকত সাহেবের দুই ভাই বিদেশে থাকতেন ৷
বোন রুবি নুরেরও তখন রাজনীতিতে খুব একটা উৎসাহ ছিল না ৷ কিন্তু সেই বোনকে অনেক বুঝিয়ে সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসেন বড় দাদা ৷ 1991 সালে সুজাপুর কেন্দ্র থেকেই বিজয়ী হলে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন রুবি নুর ৷ তারপর থেকে 2021 পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে খান চৌধুরী পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কোনও নাম ভাবেইনি এআইসিসি ৷ রুবি নুরের প্রয়াণের পর এই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়ে এসেছেন আবু হাসেম খান চৌধুরী, আবু নাসার খান চৌধুরী, মৌসম নুর, ইশা খান চৌধুরীরা ৷
এর মধ্যে গঙ্গা-ফুলহর দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে ৷ কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছেন মৌসম নুর ৷ সামলেছেন জেলা সভানেত্রীর পদ ৷ ঘাসফুলের হয়ে রাজ্যসভার সাংসদও নির্বাচিত হয়েছেন ৷ গত জানুয়ারিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন তাঁর পুরনো দলে ৷ তাঁর দলত্যাগ ও দলে ফিরে আসা, দুটোই প্রভাব ফেলেছে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ৷ বিশেষ করে তৃণমূল স্তরে ৷ সেই সময় দলের নেতা-কর্মীরা দাবি করেছিলেন, মৌসমের প্রত্যাবর্তন দলের ভিতরেও মৌসুমি বাতাস বয়ে এনেছে ৷ তখনই দলের প্রায় প্রত্যেকেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মৌসম অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ সবাই ভেবেছিলেন, পুরনো সুজাপুর কেন্দ্রেই ফিরে যাবেন তিনি ৷ একুশের নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে দাদা ইশা এক লাখের বেশি ভোটে হারার পরেও ৷ কারণ, সেই সুজাপুর থেকেই বড়সড় লিড পেয়ে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হন ইশা ৷
মৌসম দলে ফিরে আসতেই এবারের নির্বাচনে জেলার অন্তত ছ’টি কেন্দ্রের কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে নিজেদের কেন্দ্রে প্রার্থী করার জন্য দলের জেলা সভাপতির কাছে আবেদন জানাতে থাকেন ৷ কর্মীদের দাবি সংকটে ফেলে দেয় জেলা নেতৃত্বকে ৷ তাঁরা বিষয়টি ছেড়ে দেন প্রদেশ ও এআইসিসি নেতৃত্বের কোর্টে ৷ এরপরেই আগামী ঊনত্রিশের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে এআইসিসি ৷ 2009 সাল থেকে উত্তর মালদা দেখে আসছিলেন মৌসম ৷ 2009 ও 2014 সালে তিনি ওই কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷
2019 সালেও তাঁকে মালদা উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী করে কংগ্রেস ৷ সেবার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর কাছে হেরে গেলেও মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁর ভালো লিড ছিল ৷ চব্বিশের নির্বাচনেও মালতিপুর কেন্দ্রে লিড পায় কংগ্রেস ৷ তাই এবার ওই কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয় এআইসিসি ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে ঊনত্রিশের নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রে মৌসমই কংগ্রেসের বাজি হতে চলেছেন ৷ সেক্ষেত্রে মালদা উত্তর কেন্দ্রের একজন বিধায়ক হিসাবে নিজের পুরনো সংগঠনকে আবার শক্তিশালী করে উঠতে পারবেন তিনি ৷ তেমনটাই মনে করছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
কিন্তু মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মৌসমের লড়াই খুব একটা সহজ হবে না বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ এবারও ওই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে দলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিকে ৷ 2011, 2016 ও 2021 সালেও তিনি এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ এতদিন ধরে এক কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় মালতিপুরে তাঁর সাংগঠনিক শক্তিও বেশ ভালো ৷ তার উপর একুশের নির্বাচনে বিজেপিও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে 18 শতাংশ ভোট পেয়েছিল ৷ সেই নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র 11 শতাংশ ভোট ৷
তার উপর দীর্ঘদিন ধরে এই কেন্দ্রে নিজেদের সংগঠন সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন মাসুদ আলম ৷ তাঁর অনুগামীরা এবার এই কেন্দ্রে মাসুদকেই প্রার্থী হিসাবে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব মাসুদকে ইংরেজবাজার কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে ৷ এক্ষেত্রে মাসুদের অনুগামীরা মৌসমের হয়ে ভোটের ময়দানে কতটা কাজ করবেন, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই কেন্দ্রে লড়াই এবার চতুর্মুখী ৷ তার সঙ্গে এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যাও একটা বড় ফ্যাক্টর ৷ ফলে এই কেন্দ্রে জয় পেতে গেলে মৌসমকে নিশ্চিতভাবেই একাধিক কঠিন বাধা পার করতে হবে ৷
এনিয়ে মৌসম কোনও মন্তব্য করতে রাজি না-হলেও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ইটিভি ভারতকে জানান, "প্রার্থীর বিষয়টি জেলা কিংবা প্রদেশের হাতে থাকে না ৷ এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এআইসিসি ৷ এবার অন্তত 5-6টি কেন্দ্রে মৌসমকে প্রার্থী করার দাবি উঠেছিল ৷ তার মধ্যে সুজাপুর কেন্দ্রও ছিল ৷ এআইসিসি মালতিপুর কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করেছে ৷ প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর বিভিন্ন জায়গায় দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে ৷ সেটা স্বাভাবিক ৷ তবে একটি নির্বাচন মানেই রাজনীতির শেষ কথা নয় ৷ সময় ও সুযোগ প্রত্যেকের জন্য আসবে ৷ যেমন সুজাপুর কেন্দ্রে বরাবর আমাদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন ৷ কিন্তু এবার সেই ছবিটার বদল হয়েছে ৷ কোনও একটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট কোনও পরিবারের জন্য থাকতে পারে না ৷ তাই সেখানকার দলীয় নেতা-কর্মীরা মৌসমকে প্রার্থী হিসাবে দাবি করলেও আবদুল হান্নান সাহেব সেখানে প্রার্থী হয়েছেন ৷ আমরা চাই, এই জেলায় কংগ্রেস আবার পুরনো জায়গায় ফিরে যাক ৷ তাই দলীয় প্রার্থীদের জেতাতে সমস্ত দুঃখ-অভিমান ভুলে সবাইকে ময়দানে নেমে পড়তে হবে ৷"