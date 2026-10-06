রেজিনগর-নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ, পুনর্নির্বাচনের দাবি কংগ্রেসের
Congress Demands Re-Polling: মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেন, দুই কেন্দ্রেই সন্ত্রাস চালিয়েছে বিজেপি ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
Published : October 6, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপ-নির্বাচনকে ঘিরে গুরুতর অভিযোগ তুলল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস । মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার দাবি করেন, দুই কেন্দ্রেই বিরোধী দলের এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া, কর্মীদের মারধর ও ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো ঘটনা ঘটেছে । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ কমিশন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি ৷
রেজিনগর থানার সামনে কংগ্রেসের অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে শুভঙ্কর বলেন, ‘‘প্রায় সব বুথেই কংগ্রেসের এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে ।’’ তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দলের লোক বুথের ভিতরে থাকতে পারেননি । গতকাল (সোমবার) রাত থেকেই রেজিনগর থানার আইসির নেতৃত্বে বুথ দখলের পরিকল্পনার কথা নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছিল ৷
নন্দীগ্রাম নিয়েও একাধিক অভিযোগ সামনে আনেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর দাবি, গত রাত থেকেই বাইক বাহিনী ও গাড়িতে করে চণ্ডীপুর, কাঁথি ও হলদিয়া থেকে লোক ঢোকানো হয়েছে । কংগ্রেসের ব্লক সভাপতিকে থানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখার অভিযোগও করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, নন্দীগ্রামের একাধিক বুথ কার্যত দখল হয়ে গিয়েছে ।
নির্বাচন পরিচালনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন শুভঙ্কর । তাঁর অভিযোগ, ‘‘সম্পূর্ণরূপে পুলিশ নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করছে । কোথাও কমিশনের লোক নেই । ভোট নয়, এটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে ।’’ মুখ্যমন্ত্রীর ভোটকেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, সেখানে বুথের ভিতরে গেরুয়া পোশাক ও ফেট্টি পরা লোকজন বসেছিলেন ।
কংগ্রেসের দাবি, এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট 24টি অভিযোগ জানানো হয়েছে । কিন্তু কোনও অভিযোগেরই যথাযথ উত্তর মেলেনি । এবার কমিশনের কাছে চূড়ান্ত চিঠি দিয়ে রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম — দুই কেন্দ্রেই নির্বাচন বাতিল করে সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাবে কংগ্রেস ।
শুভঙ্করের আরও অভিযোগ, নন্দীগ্রাম থানার পুলিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্মী ও ভোটারদের হুমকি দেওয়ার একটি অডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে । একই সঙ্গে ভোটের পর ইভিএম বদলের আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি সমস্ত মেশিন সুরক্ষিত রাখার দাবি জানান ।
নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর আগের জয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর । তাঁর দাবি, আগের নির্বাচনগুলিও নিরপেক্ষ ছিল না । একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমার ও তাঁর টিম যতদিন দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে ।’’
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