নন্দীগ্রামে পুনর্নির্বাচনের দাবি কংগ্রেসের ! কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে প্রার্থী খুঁজতে অভিনব উদ্যোগ
Reelection in Nandigram: বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনে লড়তে ইচ্ছুকদের 11-16 অক্টোবরের মধ্যে আবেদন জানানোর আহ্বান ।
Published : October 10, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কারচুপি, ভোট লুঠ এবং হিংসার অভিযোগ তুলে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাল প্রদেশ কংগ্রেস । একই সঙ্গে আইনজীবী তথা প্রাক্তন সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাল দলের রাজ্য নেতৃত্ব ।
শনিবার বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেন, নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ মেলেনি । এই পরিস্থিতিতে আগামী কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু করে দিল কংগ্রেস । দুই পুরসভায় দলের প্রার্থী হতে আগ্রহীদের 11 থেকে 16 অক্টোবরের মধ্যে আবেদন জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে ।
শুভঙ্করের অভিযোগ, উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নন্দীগ্রাম ও সোনাচূড়ায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে । ভোট লুঠের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মহিলাদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । তাঁর দাবি, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি । নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ইভিএম বদলের আশঙ্কাও প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ।
শুভঙ্করের বক্তব্য, বিজেপি আগেই এক লক্ষের বেশি ভোটে জয়ের দাবি করেছিল । সেই দাবির উল্লেখ করে তাঁর প্রশ্ন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে একই ব্যবধানে জয়ের সম্ভাবনা কতটা ছিল ? নন্দীগ্রামে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানো হলেও নির্বাচন কমিশন তাতে সাড়া দেবে না বলে তাঁদের আশঙ্কা ছিল বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করা মানে কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা নয় । বরং কোনও প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠলে তার প্রতিবাদ করা জরুরি ।
গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে শুভঙ্কর বলেন, "নির্বাচন না থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না ।" নন্দীগ্রামে অবাধ ভোটের মাধ্যমে নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জও জানান তিনি । তাঁর দাবি, ভোটাররা স্বাধীন ভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে ফল অন্য রকম হতে পারত । গত চার মাসে খুন, রাহাজানি ও ধর্ষণের মতো একাধিক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর আরও দাবি, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে দুই কেন্দ্রেই কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা ছিল ।
এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগও বিশেষ গুরুত্ব পায় । শুভঙ্কর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানান, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে যাবেন । একজন আইনজীবীর বাড়িতে হামলার অভিযোগকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে বৃহত্তর প্রতিবাদের অংশ করার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে । প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেউ আটক হলে তাঁর পাশে দাঁড়াবে কংগ্রেস ।
দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতার আটক হওয়া প্রসঙ্গেও প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর । রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রহসনে পরিণত হলে তা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে । বাংলার মানুষ কাকে সমর্থন করছেন, সেটাই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর দাবি, আগে যাঁরা প্রতিবাদে সামিল হতেন না, তাঁরাও এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন । বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে । কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে কোনও দল বা ব্যক্তি সামিল হতে পারেন । সেই অবস্থান থেকেই প্রতিবাদকে আরও বিস্তৃত করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি ।
সাংবাদিক বৈঠকে নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর । এদিন সাংবাদিকদের সামনে একটি অডিও রেকর্ডিং শোনানো হয় । ওই রেকর্ডিংকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানান, প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থ হবে দল ।
রাজনৈতিক প্রতিবাদের পাশাপাশি পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন মজবুত করার উদ্যোগও ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস । শুভঙ্কর জানান, কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনে দলের হয়ে লড়তে আগ্রহীরা 11 থেকে 16 অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন । বিধান ভবনে সরাসরি গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আবেদন জমা দেওয়া যাবে । ইমেলের মাধ্যমেও আবেদন জানানোর সুযোগ থাকবে । প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশিও আগ্রহীদের এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ।