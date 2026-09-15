নন্দীগ্রামে কংগ্রেস, রেজিনগরে তৃণমূল-মমতার আসন সমঝোতার প্রস্তাব খারিজের দাবি হাত শিবিরের
Bengal Bypolls 2026: আসন সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে কেসি বেণুগোপালকে ফোন করেছিলেন মমতা । এমনই দাবি কংগ্রেসের । ইটিভি ভারতের শাহজাহান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : September 15, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে মমতা শিবিরের দেওয়া আসন সমঝোতার প্রস্তাব খারিজ করেছে কংগ্রেস । দলের তরফে এমনই দাবি করা হয়েছে । হাত শিবির সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম আসনটি তাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে মমতার ফোনে কথা হয় বলেও দাবি সূত্রের। কিন্ত তাতে রাজি হয়নি কংগ্রেস । এ ব্যাপারে কালীঘট তৃণমূলের বক্তব্য় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ।
দলের তরফে আরও দাবি, প্রাথমিকভাবে মমতার প্রস্তাবের কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি । পরে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে হাইকমান্ড ঠিক করে আসন সমঝোতা না করে আলাদা লড়াই করা হবে । দলের কর্মী থেকে শুরু করে জেলা স্তরের নেতাদের সঙ্গে কথা প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের একটা বড় অংশের মনে হয়েছে, মমতা শিবিরের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার ক্ষেত্রে এই সময়টা ঠিক নয় । সে কথাই জানিয়ে দেওয়া হয় দলের নেতাদের ।
কংগ্রেসের দাবি, তৃণমূল চেয়েছিল নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেবে । আর তার বদলে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কেন্দ্রটি তৃণমূলকে ছেড়ে দেবে কংগ্রেস ।প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, “ এরকম প্রস্তাব গিয়েছিল। কিন্তু কর্মীরা সেটা চান না। ফলে আমরাও মনে করি, এটা সঠিক সময় নয়।”
কংগ্রেসের একাংশের যুক্তি, দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে আসছে দল। বাংলায় কংগ্রেসকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে তৃণমূলের ভূমিকা রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফের তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতায় যাওয়া কর্মী-সমর্থকদের কাছে ভুল বার্তা দিতে পারে। তৃণমূলের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংগঠনের অবস্থান নিয়েও কংগ্রেসের অন্দরে প্রশ্ন রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে জোড়া ফুলের সঙ্গে হাত মেলানোর পরিবর্তে নিজেদের সংগঠন ও রাজনৈতিক জমি শক্ত করার পক্ষেই সওয়াল করছেন প্রদেশ নেতৃত্বের একাংশ।
অন্যদিকে, মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী মিলন প্রধান মনোনয়নপত্র পেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ প্রকাশ জোশি, সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা-সহ দলের অন্যান্য নেতারা।
মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বার্তা, নন্দীগ্রামের মানুষ উন্নয়ন ও পরিবর্তন চান। দলের দাবি, কংগ্রেসের হাত ধরেই নন্দীগ্রামে নতুন রাজনৈতিক ভোর আসবে। ফলে উপনির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন সমঝোতার প্রস্তাব এবং কংগ্রেসের তা প্রত্যাখ্যান—দুই দলের ভবিষ্যৎ সমীকরণ নিয়েও নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি করেছে। এখন দেখার, ভোটের ময়দানে এই দূরত্ব কতটা প্রভাব ফেলে ।