ঝাঁটা হাতে ভোটের বার্তা ! মানিকতলায় 'প্রতীকী সাফাই' কংগ্রেস প্রার্থী সুমনের
প্রার্থীর কথায়, যেখানে বাচ্চারা খেলবে, সেই মাঠে জঞ্জাল কেন ? এটা লজ্জার । প্রশাসনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতেই হাতে ঝাঁটা তুলে নিয়েছি ।
Published : March 31, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: ভোটের ময়দানে চমকের শেষ নেই । কোথাও প্রার্থী দাড়ি কেটে দিচ্ছেন, কোথাও রান্নাঘরে ঢুকে ভোগ রাঁধছেন, আবার কেউ নিজেই জল তুলে দিচ্ছেন বাড়িতে । এই ভিন্ন স্বাদের প্রচারের তালিকায় নতুন সংযোজন কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র । এবার ঝাঁটা হাতে জঞ্জাল সাফ করে নজর কাড়লেন কংগ্রেস প্রার্থী সুগত (সুমন) রায়চৌধুরী !
মঙ্গলবার সকালে উল্টোডাঙ্গা এলাকায় প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন তিনি । সেখান থেকে কর্মীদের সঙ্গে যান স্থানীয় শীতলা মন্দিরে । পুজো শেষে এলাকায় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আচমকা নজরে পড়ে একটি মাঠের ধারে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ । মুহূর্তে থমকে দাঁড়ান প্রার্থী । কর্মীদের ঝাঁটা আনতে বলেন । তারপর নিজেই ঝাঁটা হাতে তুলে নিয়ে ছড়িয়ে থাকা জঞ্জাল এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করেন ।
এই দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল বাড়ে স্থানীয়দের । প্রশ্ন ওঠে, এ কি শুধুই ভোটের প্রচারের কৌশল ? সুমন রায়চৌধুরীর অবশ্য দাবি, "এটা কোনও চমক নয়, এটা প্রতীকী প্রতিবাদ । মানিকতলা শহরের কেন্দ্রস্থল, এখানে সব শ্রেণির মানুষ থাকেন । সেখানে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এত অবহেলা কেন ?"
তিনি আরও বলেন, "যেখানে বাচ্চারা খেলবে, সেই মাঠে জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখলাম । এটা লজ্জার । প্রশাসনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতেই হাতে ঝাঁটা তুলে নিয়েছি ।"
এখানেই থামেননি কংগ্রেস প্রার্থী । সরাসরি নিশানা করেছেন কলকাতা পুরসভা এবং শাসক দলকে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে বলেন, "এই কি শহর পরিচালনার নমুনা ? নাগরিকদের সুস্থ পরিবেশ দিতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অসুস্থ হয়ে পড়বে । তখন ভোট চাইবেন কার কাছে ?"
স্থানীয়দের একাংশও অভিযোগ করেছেন, মাঠে জমে থাকা আবর্জনার কারণে দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে ওঠে মাঝেমধ্যেই । সুমনের দাবি, এই 'প্রতীকী সাফাই' আসলে একটি বার্তা, মানিকতলার মানুষ সুযোগ দিলে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলবে কংগ্রেস ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর বামফ্রন্ট প্রথমে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে । এরপর তৃণমূল ও বিজেপিও প্রার্থী ঘোষণা করে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে । কংগ্রেস কিছুটা দেরিতে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও, এখন ধীরে ধীরে ময়দানে নামছেন তাঁদের প্রার্থীরাও । আর সেই প্রচারেই ঝাঁটা হাতে সাফাই করে নজর কাড়লেন মানিকতলার কংগ্রেস প্রার্থী !
