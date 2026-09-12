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131 দিনে মানুষকে দিশা দেখাতে ব্যর্থ বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার, অভিযোগ কংগ্রেসের

Congress slams BJP: রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির ‘ব্যর্থতার খতিয়ান’ প্রচার করবে কংগ্রেস ৷

Congress slams BJP
বিজেপি-কংগ্রেস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 3:30 PM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের 131 দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস । বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির তরফে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের সুবিধা এবং বাংলার উন্নয়নের একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল । ক্ষমতায় আসার পর গত চার মাসে সেই প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস । শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হবে বলে বিধানভবন সূত্রের দাবি ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 4 মে থেকে 12 সেপ্টেম্বর, এই 131 দিনই প্রমাণ করেছে যে রাজ্যের বিজেপি সরকার মানুষকে নতুন কোনও দিশা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ । সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করতেই বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে । শুভঙ্কর বলেন, ‘‘4 মে থেকে আজ 12 সেপ্টেম্বর, 131 দিন । এই 131 দিনই প্রমাণ করে দিল এই রাজ্যের বিজেপি সরকার মানুষকে কোনও নতুন দিশা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ।’’

Congress
কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ফাইল ছবি)

কংগ্রেসের অভিযোগের তালিকায় রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা, হকার উচ্ছেদ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের মতো একাধিক বিষয় । তাদের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা যায়নি ।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষের হাতে সেই সুবিধা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা রয়েছে । প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে বড় ফারাক রয়েছে বলেই দাবি কংগ্রেসের ।

বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন সংশোধনী বিলকে সামনে রেখে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বশাসন খর্ব করার অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস । তাদের বক্তব্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা জরুরি । নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে সেই কাঠামো দুর্বল করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তাদের ।

Congress
কংগ্রেসের কর্মসূচিতে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ফাইল ছবি)

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস । বারুইপুরের মতো ঘটনায় নারী নির্যাতনের অভিযোগ এবং সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ করেছে তারা । কংগ্রেসের দাবি, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের আরও কার্যকর ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ।

হকার উচ্ছেদ অভিযান নিয়েও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস । তাদের অভিযোগ, পুনর্বাসনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না-করেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে । এর ফলে বহু পরিবারের রুজি-রোজগার সঙ্কটে পড়েছে বলে দাবি কংগ্রেসের ।

সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে হাত শিবির। তাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে । পাশাপাশি ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়লেও তা মোকাবিলায় সরকারের যথেষ্ট কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

Congress
কংগ্রেসের কর্মসূচিতে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ফাইল ছবি)

কর্মসংস্থান নিয়েও বিজেপি সরকারকে নিশানা করা হয়েছে । তাদের দাবি, 131 দিনে নতুন শিল্প স্থাপন কিংবা বড় পরিসরে কর্মসংস্থানের কোনও স্পষ্ট দিশা দেখা যায়নি । ফলে রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে হতাশা বাড়ছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস ।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ব্যর্থতার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি সাম্প্রতিক আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক এবং বাগেশ্বর বাবাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ককেও সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার কৌশল বলে দাবি করেছেন শুভঙ্কর সরকার ।

তাঁর বক্তব্য, ‘‘এই সামগ্রিক ব্যর্থতা ঢাকতেই আজ আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক, বাবা বাগেশ্বরকে সামনে আনা, বাঙালি-অবাঙালি বিভেদের চেষ্টা চলছে । এটা পরিষ্কার মনুবাদী আগ্রাসন । পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পথে ছিল, পথে আছে, পথে থাকবে ।’’

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