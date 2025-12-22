বাবরি মসজিদের অ্যাজেন্ডা কি পিছনে চলে যাচ্ছে, হুমায়ুনের নতুন দল নিয়ে প্রশ্ন অধীরের

বাবরি মসজিদের অ্যাজেন্ডা কি পিছনে চলে যাচ্ছে, হুমায়ুনের নতুন দল নিয়ে প্রশ্ন অধীরের
হুমায়ুন কবীরের নতুন দল তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী ও তৃণমূল কংগ্রেসের কুণাল ঘোষ৷
Published : December 22, 2025 at 9:04 PM IST
বহরমপুর ও কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ এবং সেই আবহে নতুন দলের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘বাবরি মসজিদ নির্মাণে মানুষের ভাবাবেগ আলাদা। এবং নতুন দল গঠন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। পার্টি আগে না মসজিদ আগে? এই বিষয়টি মানুষকে ভাবাবে। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।’’
ভরতপুরের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল সোমবার আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন এখনও না-মিললেও জনতা উন্নয়ন পার্টির নিজস্ব দলীয় পতাকা সামনে এসেছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-1 ব্লকের খাগড়ুপাড়া মাঠে হুমায়ুন কবীর এক সভা করেন৷ সেখানেই তিনি দলের নাম ও পতাকা প্রকাশ্যে আনেন৷
তার পর বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে এই নিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘কিছু বলার নেই। সংবিধান অনুয়ায়ী যে কেউ রাজনৈতিক দল গড়তে পারে। তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নেই। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম বাবরি মসজিদ হবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্টি হচ্ছে। ভোট হবে। আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।’’
অধীর আরও বলেন, ‘‘বাবরি মসজিদ গঠনে মানুষের ভাবাবেগ, উৎসাহ, ভালোবাসা এক জিনিস। এবার সেই ভাবাবেগ থেকে বেরিয়ে পার্টি গঠন আর এক জিনিস। ভোটে যাওয়া আর এক জিনিস। সব মিলিয়ে আমার কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে। একটা প্লাটফর্ম হল। একটা ঠিকানা হল মানুষের কাছে। পার্টি করার আগে মানুষের ভাবাবেগ আমরা দেখেছি। মানুষ বাবরি মসজিদের জন্য মাথায় চাপিয়ে ইট নিয়ে এসেছে। তাঁরা দল করতে এসেছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। তাঁরা এসেছিলেন বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য। বাবরি মসজিদের অ্যাজেন্ডা কি পিছনে চলে যাচ্ছে? সামিনে আসছে পার্টি তৈরির অ্যাজেন্ডা। স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠবে।’’
হুমায়ুন কবীরের নতুন দল গঠন ও বাবরি ইস্যু এক পঙক্তিতে ফেলে অনেকেই সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। সোশাল মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে অনেকেই হুমায়ুন কবীরকে ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নতুন দল গঠনের তীব্র নিন্দা করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও সরব হয়েছেন ভরতপুরের বিধায়কের বিরুদ্ধে৷
তিনি বলেন, ‘‘এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য। কোনও ব্যক্তি কোনও দল ঘোষণা করতে পারেন। তা নিয়ে আলাদা করে কোনও মন্তব্য করার অবকাশ নেই। অনেক দল আছে এখানে। ... ফলে আরেকটি দল যদি কেউ করে থাকেন, তো করেছেন! এখন সেটাই বাংলার মানুষকে দেখতে হবে বা দেখছেন যে, এবার কেউ নিজেরা দল করছেন, নাকি ভোট ভাগ করে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য অনেকে দল করছেন বা কাউকে কাউকে দিয়ে দল করানো হচ্ছে। এগুলো আমাদের কিছু যায় আসে না।’’
এছাড়া তৃণমূলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, ‘‘যে মেঘ যত গর্জায়, সে মেঘ তত বর্ষায় না। সময়ই এর জবাব দেবে। জনতা জনার্দন। বেইমানদের যোগ্য জবাব দেবে।’’ বিজেপির দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, ‘‘মুসলিম সেন্টিমেন্টে ফুঁ দিয়ে হুমায়ুন স্বপ্ন দেখছেন। এই স্বপ্ন সত্যি হবেনা। গেরুয়া ঝড়ে উড়ে যাবে।’’