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বন্দেমাতরম গাইতে বাধা সোনিয়ার ! বিজেপির অভিযোগ খারিজ কংগ্রেসের

বিজেপির অভিযোগ, ‘বন্দেমাতরম’-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়ার বিষয়ে আপত্তি তোলেন সোনিয়া গান্ধি ৷ বিজেপির অভিযোগ খারিজ করেছে কংগ্রেস ৷

Congress
স্বাধীনতা দিবসে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান (পিটিআই)
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By PTI

Published : August 15, 2026 at 3:50 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে বন্দেমাতরম বিতর্ক তৈরি হল কংগ্রেসের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ৷ বিজেপির অভিযোগ, শনিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দলীয় অনুষ্ঠানে ‘বন্দেমাতরম’-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি আপত্তি তোলেন ৷

যদিও বিজেপির অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তাদের দাবি, জাতীয় গানের সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়া আটকানোর কোনও চেষ্টাই করা হয়নি । বরং সোনিয়া গান্ধি কেবল কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্য একটি চেয়ার চেয়েছিলেন ৷ কারণ, খাড়গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ।

Congress
স্বাধীনতা দিবসে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান (পিটিআই)

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ

এদিন নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের দফতরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ একাধিক নেতা ৷

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল এক্স-এ কংগ্রেসের ওই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো ফুটেজ শেয়ার করেন ৷ ওই পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘আজ স্বাধীনতা দিবসে যে দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক । ভারতের জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সময় সোনিয়া গান্ধির আপত্তি করেন । কেন এটি বাজানো হচ্ছে, তা নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের প্রশ্নও করেন । তাঁর এই আচরণ কংগ্রেস দলের মানসিকতাকেই উন্মোচিত করে ।’’

আগরওয়ালের দাবি, ‘বন্দে মাতরম’ কেবল একটি গান নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের এক ঐতিহাসিক প্রতীক । তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘এটি কি সেই কংগ্রেস, যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য দাবি করে ?’’

আগরওয়ালের আরও অভিযোগ, ‘বন্দেমাতরম’-এর প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব দলের ‘জরুরি অবস্থার আমলের মানসিকতা’র কথাই মনে করিয়ে দেয় । তিনি বলেন, "দেশের মানুষ এই মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা প্রত্যাখ্যান করবে ।’’ সোনিয়া গান্ধিকে কটাক্ষ করে বিজেপির মুখপাত্র আরপি সিংও প্রশ্ন তোলেন, ‘‘বন্দেমাতরম-এর প্রতি এমন ঘৃণা কেন ?’’

বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার কংগ্রেসের

কংগ্রেস অবশ্য ‘বন্দে মাতরম’-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়া বন্ধ করার কোনও প্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে, সোনিয়া গান্ধি কেবল খাড়গের জন্য একটি চেয়ার চেয়েছিলেন । কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ‘‘1937 সালের 28 অক্টোবর কলকাতায় মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দ বল্লভ পন্ত এবং সি রাজাগোপালাচারীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে ‘বন্দেমাতরম’-এর শুরুর স্তবকগুলোই গাওয়া হবে ।’’

তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ নেহরু ও বসুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ‘বন্দেমাতরম’-এর প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদই যেন ব্যবহার করা হয় । রমেশ বলেন, ‘‘সেই সময় থেকেই প্রতিটি অধিবেশনে আমরা ওই পঙ্‌ক্তিগুলো গেয়ে আসছি ৷ আমাদের সেবা দল ও কর্মীরাও তা গান ৷ এই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই ।’’

Congress
স্বাধীনতা দিবসে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান (পিটিআই)

তিনি আরও জানান, শনিবার জাতীয় গানের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটিই গাওয়া হয়েছিল । রমেশ বলেন, ‘‘এই বিষয়ে সংসদে 16 ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে । আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরেছি । আমি এর পুরো ইতিহাস বর্ণনা করেছি, যা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন না । 'বন্দেমাতরম' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে নেওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়ে আমি সাংসদদের অবহিত করেছি ।’’

রমেশের আরও দাবি, ‘‘তবে আজ ইন্দিরা ভবনে গানটির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ গাওয়া হয়েছে ৷ তাই এই নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই ৷ কংগ্রেস সভাপতি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় সোনিয়াজি তাঁর জন্য একটি চেয়ার চাইছিলেন ৷’’

উল্লেখ্য, গত মাসে সংসদ একটি বিল পাস হয়েছে, যার মাধ্যমে জাতীয় গানকে অপমান করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে । রাজ্যসভায় অনুমোদনের ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ 30 জুলাই লোকসভায় ধ্বনিভোটে ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, 2026’ পাস হয় । এই আইনটি বন্দেমাতরম-কে জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’-এর সমমর্যাদা প্রদান করে ।

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BJP
CONGRESS
VANDE MATARAM
বন্দেমাতরম
BJP SLAMS CONGRESS ON VANDE MATARAM

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