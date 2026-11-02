বিজেপি'র শ্রমিক সংগঠন কি বিএমএস-এর পথের কাঁটা হবে ? সংঘাতের শঙ্কা দুর্গাপুরে
BMS vs BJP Trade Union: সম্প্রতি তৈরি হওয়া বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কি শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে বিএমএস-এর সংঘাত হতে পারে ? সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 2, 2026 at 4:36 PM IST
দুর্গাপুর, 2 নভেম্বর: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম দু’টি হল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) ৷ বিজেপি যেমন আরএসএস-এর রাজনৈতিক শাখা, তেমনই বিএমএস হল সংঘের শ্রমিক শাখা ৷ সেই কারণে বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন ছিল না এতদিন৷ ছিল না লেখা হল - কারণ, সংঘ পরিবারের এতদিনের সংস্কৃতিতে সম্প্রতি বদল এনেছে বিজেপি ৷ তারাও শ্রমিক সংগঠন তৈরি করেছে ৷
তার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সংঘের বিএমএস-এর সঙ্গে বিজেপির শ্রমিক সংঘঠনের সংঘাত তৈরি হবে না তো ! আর এই প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে ৷ কারণ, এই শিল্পাঞ্চলে রয়েছে একাধিক কারখানা-অফিস৷ সেখানে বিএমএস-এর উপস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে ৷ এতদিন ধরে তারা তৃণমূল, কংগ্রেস বা বামেদের শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে লড়াই করে সংগঠন বজায় রেখেছে ৷ বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, এবার শিল্পাঞ্চলে বিএমএস-এর সংগঠন অতীতের তুলনায় শক্তিশালী হবে ৷
কিন্তু হঠাৎ বিজেপির শ্রমিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করায়, দুই গেরুয়া শ্রমিক সংগঠনের সংঘাতের প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে ৷ বিশেষ করে শ্রমিক সংগঠন নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল দুর্গাপুরের শ্রমিকদের কাছে অচেনা নয় ৷ গত দেড় দশকে শ্রমিক সংগঠনের দখল নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই বারবার উত্তপ্ত হয়েছে শিল্পাঞ্চল ৷ বিএমএস ও বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের মধ্যেও কি একই পরিস্থিতি তৈরি হবে, এমনই আশঙ্কার প্রশ্ন তুলছেন স্বয়ং শ্রমিকরাই ৷
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাকর্মী বলেন, ‘‘একটা শ্রমিক সংগঠন থাকলে কারখানায় অশান্তি থাকে না । এর আগে আমরা তৃণমূলের সময় দেখেছি একাধিক নেতাদের গোষ্ঠী আর তার জেরে কারখানার গেটে বহুবার সংঘর্ষ হয়েছে, রক্তপাত ঘটেছে, পুলিশকে বারবার ছুটে আসতে হয়েছে সামাল দিতে । কী জানি এবার আবার কী হবে ?’’
তবে শ্রমিকদের আশঙ্কা অমূলক বলেই মনে করছে বিএমএস নেতৃত্ব ৷ এখানে কোনও লড়াই হবে না বলেই জানাচ্ছে তারা ৷ পশ্চিম বর্ধমানের বিএমএস নেতা মৃণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের সরকারে এখন বিজেপি ৷ তারা একটি ট্রেড ইউনিয়ন সেল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এটা নিয়ে বিএমএস-এর কোনও চিন্তা নেই ৷ আমাদের মূল সংগঠন হল - রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ৷ আরএসএস-এর বিভিন্ন শাখা - বিজেপি, বিএমএস, এবিভিপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ-সহ আরও অনেক সংগঠন ৷ মাথার উপরে যেহেতু আরএসএস আছে, তাই এই নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ আমি যতদূর জানি, ট্রেড ইউনিয়ন সেল সেখানেই পৌঁছাবে, যেখানে বিএমএস পৌঁছাতে পারবে না ৷’’
উল্লেখ্য, গত শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরের ঠিকা শ্রমিকদের নিয়ে এই একটি তৈরি করে বিজেপি ৷ যে সংগঠন কাজ করবে বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের অধীনে ৷ এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা তথা এরাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল-সহ একাধিক নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন ৷ সূত্রের খবর, মূলত বিভিন্ন সংস্থায় অসংগঠিত শ্রমিকদের মোর্চা তৈরি করা হবে, যা বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের অধীনে থেকে কাজ করবে ৷
শুরুতেই কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের নেতাদের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে শুধু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব নয়, সংঘ পরিবারও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ৷ সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের বিএমএস নেতা মৃণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে ৷ তিনি বলেন, ‘‘এটা ট্রেড ইউনিয়ন সেল তৈরি হয়েছে ৷ এর অনেক নিষেধাজ্ঞাও জারি আছে ৷ সেটা আমি প্রকাশ্যে বলতে পারব না ৷ তবে যা কিছু হয়েছে, তা সংগঠনের স্বার্থকে চিন্তা করেই তৈরি হয়েছে ৷ এছাড়া বিজেপি ও বিএমএস-এর উচ্চ নেতৃত্ব বিষয়টি জানে ৷ ফলে দুই সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনও ব্যাপারই নেই ৷ পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির যে ন’জন বিধায়ক আছেন, তাঁরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন ৷ আশা করছি, সেই সাহায্য়ও আগামিদিনে পাব ৷’’
বোঝাই যাচ্ছে যে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হঠাৎ করে হয়নি৷ মৃণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমাদের সংগঠন এমনই যে যেখানে কোনও কিছু আলোচনা ছাড়া হয় না ৷ দু’মাস আগে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ বিজেপির নাম দিয়ে রাতারাতি অনেক সংগঠন তৈরি হয়েছে ৷ এর ফলে সমাজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে ৷ শুধু পশ্চিম বর্ধমান হয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গেই এই বিশৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাচ্ছি ৷’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, বিএমএস ছাড়া বিজেপির নাম করে যাতে কেউ কোনও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে না পারে, সেটা আটকাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বিজেপি নেতা কল্যাণ দুবে বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল ৷ বিজেপির নতুন শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়েছে ৷ দুর্গাপুরের বাসিন্দা হিসেবে এটা আমাদের কাছে গর্ব ৷ এতদিন শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের শ্রমিকরা দিশেহারা ছিল ৷ শ্রমিকরা তাঁদের নেতৃত্ব খুঁজে পাচ্ছিলেন না ৷ এই নিয়ে শ্রমিকরা গর্বিত৷ তাঁরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির অন্য নেতৃত্বে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করবে এই সংগঠন ৷’’
ফলে গেরুয়া শিবিরের দুই শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে৷ তার আগে অবশ্য কংগ্রেস এই নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে ৷ তারা নিশ্চিত যে দুর্গাপুরে আগামিদিনে বিজেপি ও আরএসএস-এর শ্রমিক নেতাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা শ্রমিক নেতা দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি, শুভেন্দু অধিকারীরা এই ডাবল ইঞ্জিনের কথাই তো এতদিন বলছিলেন । খুব তাড়াতাড়ি কারখানার গেটে সংঘর্ষ দেখতে পাবেন । ডাবল ইঞ্জিনের নেতারা নিজেদের মধ্যে কারখানার দখল নিয়ে দড়ি টানাটানি করবেন আর বঞ্চিত হবেন সাধারণ শ্রমিক বন্ধুরা । এই পরিবর্তনের কথাই তো বলছিলেন ।’’
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