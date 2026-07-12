প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সামনেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ! অশোকনগরে ব্লক সভাপতিকে অপমান
প্রকাশ্যে নেতাদের বাকবিতণ্ডা, ব্লক সভাপতির অপমান এবং বৈঠক শেষে বিক্ষোভ ! সব মিলিয়ে উত্তর 24 পরগনা জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক অস্বস্তি ফের সামনে চলে এল !
Published : July 12, 2026 at 1:40 PM IST
অশোকনগর, 12 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি বৈঠক । লক্ষ্য ছিল সংগঠনকে চাঙ্গা করা । কিন্তু, সেই সভাই পরিণত হল দলীয় অন্তর্কলহের মঞ্চে ! প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতেই প্রকাশ্যে অপমানিত হলেন হাবড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তথা সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী প্রণব ভট্টাচার্য । অভিযোগ, উত্তর 24 পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁকে মঞ্চ থেকেই সংবর্ধনা না দেওয়ার নির্দেশ দেন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভাকক্ষেই শুরু হয় তুমুল গুঞ্জন । পরে বৈঠক শেষ হতেই জেলা সভানেত্রীকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন দলের একাংশের কর্মী-সমর্থক । মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অশোকনগরের সভাস্থল ।
শনিবার উত্তর 24 পরগনার অশোকনগর গোলবাজারে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ব্লক সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় । একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল । প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । এছাড়াও, উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী এবং জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব ।
দলীয় সূত্রের দাবি, বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দেড়টায় । কিন্তু প্রদেশ সভাপতি সভাস্থলে পৌঁছন বিকেল চারটেরও পরে । ততক্ষণ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্লক সভাপতিরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন ।
অভিযোগ, বৈঠক শুরুর আগেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । সভাকক্ষে ঢুকেই জেলা সভানেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত চট্টোপাধ্যায় এক যুব কংগ্রেস নেতার উপর ক্ষোভ উগরে দেন । একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সংক্রান্ত ফ্লেক্স ঠিকমতো না টাঙানো নিয়ে প্রকাশ্যেই তাঁকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন বলে অভিযোগ । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ওই যুবনেতাও পালটা প্রতিবাদ করেন । এরপর তাঁকে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয় । উপস্থিত কর্মীদের দাবি, এক সময় হাতাহাতির পরিস্থিতিও তৈরি হয় ।
তবে বিতর্ক চরমে ওঠে সংবর্ধনা পর্বে । অনুষ্ঠান সঞ্চালক যখন হাবড়া ব্লক সভাপতি প্রণব ভট্টাচার্যকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানানোর ঘোষণা করেন, তখনই মঞ্চ থেকে আপত্তি তোলেন জেলা সভানেত্রী । তাঁর বক্তব্য, বৈঠকে একাধিক ব্লক সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন । তাই কাউকেই আলাদা করে সংবর্ধনা দেওয়া হবে না । অভিযোগ, প্রকাশ্যেই সংবর্ধনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন তিনি । ঘটনায় অপমানিত বোধ করে সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান প্রণব ভট্টাচার্য । তাঁর সঙ্গে হাবড়া ব্লক থেকে আসা বহু কর্মীও সভা বয়কট করে বেরিয়ে যান ।
সেখানেই শেষ নয়। বৈঠক শেষ হওয়ার পর জেলা সভানেত্রী গাড়িতে উঠতে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান দলের একাংশের কর্মী । অভিযোগ, তাঁরা প্রকাশ্যেই নেতৃত্বের আচরণের প্রতিবাদ জানান । কিছুক্ষণ বাদানুবাদও চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন উপস্থিত নেতারা ।
ঘটনার পর প্রণব ভট্টাচার্য বলেন, "আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, তা প্রদেশ সভাপতি নিজের চোখে দেখেছেন । আমরা রোদে-জলে ঘুরে সংগঠন করি । এ ধরনের অপমান কোনও দিন আশা করিনি । আশা করি, দল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে ।"
যদিও গোটা ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তাঁর দাবি, "কোনও গোলমাল বা বিক্ষোভ হয়নি । কর্মীদের মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল । জেলা সভানেত্রীকে ঘিরে কেউ বিক্ষোভ দেখাননি । কিছু কর্মী তাঁদের মতামত জানিয়েছেন মাত্র । বৈঠকটি শুধু ব্লক সভাপতিদের জন্য ছিল । অনেক কর্মী চলে আসায় তাঁদের বাইরে যেতে বলা হয়েছিল ।"
তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রকাশ্যে নেতাদের বাকবিতণ্ডা, ব্লক সভাপতির অপমান এবং বৈঠক শেষে বিক্ষোভ- সব মিলিয়ে উত্তর 24 পরগনা জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক অস্বস্তি ফের সামনে চলে এল ।