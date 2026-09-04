নাগরিক সমস্যার শুনতে 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' অগ্নিমিত্রা, মানুষের দাবি শুধুই 'অন্নপূর্ণা'

নাগরিক সমস্যার শুনতে 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' অগ্নিমিত্রা, মানুষের দাবি শুধুই 'অন্নপূর্ণা'
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-পাওয়ার অভিযোগ শুনতে বিজেপি নেতাকে দায়িত্ব দিলেন বিধায়ক ৷
Published : September 4, 2026 at 8:00 PM IST
আসানসোল, 4 সেপ্টেম্বর: নাগরিক পরিষেবায় কোনও ঘাটতি রয়েছে কি না অর্থাৎ, পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশি থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিষেবা মানুষ পাচ্ছে কি না, তা জানতে 'পাড়ায়-পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেখানে মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ককে সামনে পেয়ে উপস্থিত মহিলাদের একটাই অভিযোগ উঠে এল, তাঁরা 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা পাচ্ছেন না ৷ কিন্তু, সেখানে অগ্নিমিত্রাকে বলতে শোনা গেল, তিনি পুর এলাকার নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা শুনতে এসেছেন ৷
এদিন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার হিরাপুর থানার অন্তর্গত 8 নম্বর বস্তি এলাকায় একটি ক্লাবে 'পাড়ায়-পাড়ায় দিদিভাই' ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ৷ বিরোধী দলের বিধায়ক থাকাকালীন এই ক্যাম্প চালু করেছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেখানে আসানসোল দক্ষিণের নাগরিকদের সমস্যার কথা শুনতেন তিনি ৷ এদিনও তেমনই নাগরিকদের সমস্যার কথা শুনতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা ৷
ক্যাম্পে পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশির মতো সমস্যার কথা শুনছিলেন তিনি ৷ তখনই অসংখ্য মহিলা সেখানে জমায়েত করেন ৷ তাঁদের অধিকাংশের অভিযোগ, আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন না ৷ দিনমজুরি করা কিংবা পরিচারিকার কাজ করা এই মহিলারা কেন অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, প্রথমে বিজেপির নেতারা তাঁদের বাধা দেন ৷ বলা হয়, এখানে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে না ৷ এরপরেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ৷ বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মহিলারা ৷
বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, "আমরা গরিব মানুষ ৷ লোকের বাড়িতে কাজ করে খাই ৷ আমরা কেন টাকা পাব না ? এর আগে অফলাইনে ও অনলাইনে সবরকমভাবে ফর্ম ফিলাপ করেছি ৷ তাও টাকা পাইনি ৷ অনেকে তিন মাসের টাকা পেয়েছেন ৷ তাহলে আমরা কেন পাব না ? দিলে সবাইকে দিক, না-হলে কাউকে দিতে হবে না ৷"
একজন অভিযোগ করেন, "আমাদের কোনও কথা শুনছে না ৷ বলছে এখানে শোনা হবে না ৷ তো কোথায় যাব ?" এক বৃদ্ধা প্রায় তিন থেকে চার মাস বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন না ৷ নিজের সমস্ত নথি নিয়ে 'পাড়ায়-পাড়ায় দিদিভাই' ক্যাম্পে হাজির হয়েছিলেন ৷ কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বলতে শোনা গেল, "খুব কষ্ট ৷ অনেক মাস হয়ে গেল বার্ধক্যভাতা পাচ্ছি না ৷ সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলাম ৷ কই কেউ জমা নিল না ৷ আমি বয়স্ক মানুষ কোথায় যাব ?"
প্রশ্ন তোলা হয়, কেন তাঁদের অভিযোগ শোনা হবে না, কেন তাঁরা অন্নপূর্ণ যোজনার টাকা পাবেন না ? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে দেখে অগ্নিমিত্রা পাল নিজে বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ তিনি বলেন, "আপনারা এখানে এসেছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন না-বলে ৷ এখানে আমার দফতরের পুর-পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে বলুন, তাহলে তার সমাধান করে দেওয়া হবে ৷"
প্রশ্ন উঠছে, বিধায়ক হিসাবে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত মানুষের সমস্যার কথা অগ্নিমিত্রা পাল কেন শুনবেন না ? যদিও, পরবর্তী সময়ে তিনি অনুপ সিং নামে স্থানীয় এক বিজেপি নেতাকে দায়িত্ব দেন, যাঁরা অন্নপূর্ণ যোজনার টাকা পাচ্ছেন না, তাঁদের নাম নথিভুক্ত করে নিতে এবং সমস্যার সমাধানে যা যা করণী তা করতে ৷ আর যারা অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন করেননি, তাঁদের জন্য ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থাও করা হয় ৷
তবে, এই বিশৃঙ্খলার জন্য সেখানে অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এর জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত এক বিজেপি নেতার কাছে সেই সব নাগরিকদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে বলেন ৷ পরবর্তী সময়ে সেই সমস্যার সমাধান তিনি করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন ৷