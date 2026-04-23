অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ি ভাঙচুর, থানায়-কমিশনে অভিযোগ দায়ের

অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ি ভাঙচুর, থানায়-কমিশনে অভিযোগ দায়ের
Published : April 23, 2026 at 3:22 PM IST
আসানসোল, 23 এপ্রিল: আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে ভাঙচুর । হীরাপুর থানার অন্তর্গত রহমত নগর এলাকায় রহমত নগর হাইস্কুল বুথে তিনি গিয়েছিলেন কীভাবে ভোট হচ্ছে তা পরিদর্শন করতে । সেখানেই তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে খবর । এরপরে তিনি হীরাপুর থানায় গিয়ে এবিষয়ে অভিযোগ জানান । গোটা বিষয়টি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছেও ইতিমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী । এই ঘটনার পরে গোটা এলাকায় পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে । উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ।
এর আগে, এদিন সকাল সকাল ভোটদান করেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ আসানসোলের এলআইসি বুথে ভোট দেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী । ভোট দেওয়ার পর তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন যে, বিভিন্ন জেলা থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসা হয়েছে । বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসেই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের ডামরা, নাকড়াসোঁতা-সহ বিভিন্ন বুথে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে । গতকাল রাত থেকেই এই চমকানো শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
অগ্নিমিত্রার দাবি, "আমাদের ডামরায় গড়গডাঙায় দুটো বুথ আছে । সেখানকার এক টিএমসির ক্যাডার আছে সুবীর ব্যানার্জি, তিনি সকাল থেকে আদিবাসী গ্রামে গিয়ে ধমকাচ্ছেন । আমি ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েও দিয়েছি । পাশাপাশি আমাদের নিউটাউনের নাকড়াসতার মিন্টু চ্যাটার্জি কাল রাত থেকে ধমকাচ্ছিলেন তাঁর নামেও কমপ্লেন জমা পড়েছে । আমি অবাক হয়ে যাই মমতা ব্যানার্জি আপনি বলেছেন এত কাজ করেছেন, তো আপনার ক্যাডারগুলো এভাবে ধমকাচ্ছে কেন ? কাজ করলে তো ধমকানোর দরকার পড়ে না । কাজই তো কথা বলবে ।"
ভোটারদের উদ্দেশে অগ্নিমিত্রা পালের বার্তা, কোনও ভয় পাবেন না । সেন্ট্রাল ফোর্স তো পুরো বুথকে ঘিরে রেখেছে । আর অলিগলিতে যদি ঝামেলা হয় সেখানেও কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স পৌঁছে যাবে ।