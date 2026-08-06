কেয়া বোলতি পাবলিক ! নয়া কর্মসূচির ঘোষণা ককরোচ জনতা পার্টির

কেয়া বোলতি পাবলিক ! নয়া কর্মসূচির ঘোষণা ককরোচ জনতা পার্টির
বৃহস্পতিবার সিজেপি সভাপতি অভিজিৎ দীপকে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে তাদের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য়দের নামও ঘোষণা করা হয়েছে ৷
Published : August 6, 2026 at 7:54 PM IST
ছত্রপতি সম্ভাজিনগর (মহারাষ্ট্র), 6 অগস্ট: নিট-ইউজির প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্য়াগের দাবিতে জুন-জুলাই মাসে আন্দোলন করে নবগঠিত ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ সেটাই ছিল তাদের প্রথম আন্দোলন, যা সাফল্য়ের সঙ্গেই শেষ করতে পেরেছে তারা ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন ৷ তাদের আরও দু’টি দাবি মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ নিট-আন্দোলনের সেই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এবার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করল সিজেপি ৷
চলতি বছরের মে মাসে তৈরি হওয়া এই সংগঠন এবার বুঝতে চায় দেশের মানুষের সমস্যা কী রয়েছে ৷ সেই কারণে জনগণ কী বলছে, সেটা জানাই তাদের পরিবর্ত কর্মসূচি হতে চলেছে ৷ সিজেপি এই কর্মসূচির নাম দিয়েছে, ‘কেয়া বোলতি পাবলিক’ ?
বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে চাই । আমরা 'কেয়া বোলতি পাবলিক' (জনগণ কী বলছে) নামে একটি প্রচার অভিযান শুরু করছি । সারা দেশের মানুষের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে ও বুঝতে চাই ।’’
এদিন মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে নিজের বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ বৈঠক থেকে এই ঘোষণা করেন অভিজিৎ দীপকে ৷ সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করেন । বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব এবং বিচার বিভাগ নিয়ে তিনি প্রশাসনের সমালোচনায় সরব হন ৷
দীপকে বলেন, ‘‘রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে । আদালতের রায়গুলো প্রায়শই ক্ষমতাসীন দলের অনুকূলে যায় । শিল্পপতিদের জড়িত মামলাগুলোর শুনানি দ্রুত হয় এবং আদালতের হস্তক্ষেপে রাজনৈতিক দলগুলো হাতবদল বা চুরি হয়ে যাচ্ছে । অথচ সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনার মতো সময় আদালতের নেই ।’’ তিনি আরও অভিযোগ করেন যে প্রশাসনকে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছে সংবাদমাধ্যম ৷ সেই কারণে সাধারণ মানুষ এখন সংবাদমাধ্যমের উপর ক্ষুব্ধ ৷
সিজেপির প্রতিষ্ঠাতার দাবি, দেশের জনসংখ্যার 60 শতাংশই 35 বছরের কম বয়সি । এদের অনেকেই বাধ্য হয়ে ডেলিভারি এজেন্টের কাজ করছেন এবং সামান্য আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন । বেকার যুবকদের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশেরই ডিগ্রি রয়েছে এবং সেই শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁরা এখন অনুশোচনা করছেন । অথচ যাঁদের কোনও ডিগ্রি নেই, তাঁরাই সরকার চালাচ্ছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে ।
তিনি বলেন, ‘‘বেকারত্বের সমস্যাকে আর উপেক্ষা করা যাবে না । অন্যথায়, জেন-জি বা বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা তাঁদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দেবে। দেশে সংস্কার আনার জন্য বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন । এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য বা এজেন্ডা ।’’ দীপকের দাবি, দেশে এখন প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ এটা দেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি অশনিসংকেত ।
বিরোধীরা যে নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগে সরব হয়, এদিন সেই কথাও সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতার মুখে শোনা গিয়েছে ৷ অভিজিৎ দীপকে বলেন, ‘‘আগে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করত । আর আজ সরকারই ঠিক করে দেয় কারা ভোট দেবে । এভাবে গণতন্ত্র চলতে পারে না । নির্বাচন কমিশন যাতে জবাবদিহি করে, তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের । যতক্ষণ না আমরা তা করছি, ততক্ষণ দেশে নির্বাচনে কারচুপি চলতেই থাকবে ।’’
এছাড়া বৃহস্পতিবার সিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছে । সেখানে সভাপতি হিসেবে নাম রয়েছে অভিজিৎ দীপকের৷ সহ-সভাপতি করা হয়েছে আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে ৷ এছাড়া অজিঙ্ক শিন্ডে জনসংযোগ প্রধান, দীপক বালিয়ার সাংগঠনিক সহ-প্রধান, বিজয় রেড্ডি মালাঙ্গি মিডিয়া প্রধান, রত্ন সিং আইনি বিষয়ক প্রধান, বৈষ্ণবী গবেষণা ও নীতি-নির্ধারণ বিষয়ক প্রধান, রোহন দেশপাণ্ডে প্রযুক্তি বিষয়ক প্রধান এবং যোগেশ ইংলে অর্থ বিষয়ক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ।
সিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়ে আশুতোষ রাঙ্কা জানান, অন্যদের আরও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এই কমিটি দেশের পাঁচটি অঞ্চলে কাজ করবে ।