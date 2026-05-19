সরলো মমতার ছবি-ব্যানার, আগামী আড়াই দশকেও কয়লা মিলবে না দেউচা-পাচামিতে!

সরলো মমতার ছবি-ব্যানার, আগামী আড়াই দশকেও কয়লা মিলবে না দেউচা-পাচামিতে!
ব্যাসল্ট শিলার আস্তরণের নিচে চাপা দেউচা-পাচামির কয়লা ৷ কয়লা খনি প্রকল্পের তোরণ থেকে সরলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ব্যানার ৷
Published : May 19, 2026 at 8:06 PM IST
দেউচা (বীরভূম), 19 মে: বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্প দেউচা-পাচামি ৷ আর এই দ্বিতীয় বৃহত্তর খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কমপক্ষে আড়াই দশক পিছিয়ে গিয়েছে ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন সিউড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ জানালেন, আগামী 25 থেকে 30 বছর দেউচা-পাচামির খোলামুখ খনি থেকে কোনও কয়লা তোলা সম্ভব নয় ৷ আর এর নেপথ্যের কারণটাও বললেন বিধায়ক ৷
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, দেউচার কয়লা খনি প্রকল্প শুরুর সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, তার উপরের স্তরে থাকা ব্যাসল্ট শিলা ৷ যে শিলা উত্তোলন করার পরেই কয়লা মিলবে ৷ আর যে পরিমাণ ব্যাসল্ট শিলা কয়লার উপরের স্তরে রয়েছে, তা বের করতে 25 থেকে 30 বছর সময় লাগবে ৷ তারপরেই সম্ভব হবে দেউচা-পাচামির খোলামুখ খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ৷
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল তৃণমূল সরকার ৷ সেই অনুযায়ী শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ ও চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান ৷ এমনকি, শুরু হয়েছিল খনন কাজও ৷ তবে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বন্ধও হয়ে গিয়েছিল সেই খনন কাজ ৷ বিজেপি ক্ষমতা আসার পর, এখন নতুন সরকারের প্রথম লক্ষ্য দেউচায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত করা ৷ অর্থাৎ, প্রকৃত জমিদাতারা চাকরি পেয়েছেন, নাকি বহিরাগতরা ? ফাইল খোলা হবে, জানালেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
তবে, দেউচা-পাচামিকে কেন্দ্র করে বাংলায় শিল্প ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ কী, তাও স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপি বিধায়ক ৷ তিনি জানালেন, আগামী 25 থেকে 30 বছর দেউচায় কয়লা নয়, পাথর উত্তোলন হবে ৷ যে কাজটা শুরু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷
দেউচা-পাচামির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দেউচা যে তৃণমূলের আমলে একটা ধাপ্পাবাজি ছিল, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ৷ এক দেউচা-পাচামিকে তুিনবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে দেখিয়েছেন ৷ অথচ, এক ঝুড়ি কয়লাও ওঠেনি ৷ দেউচায় এত নীচে কয়লা রয়েছে যে, সেখান থেকে কয়লা তুলে তা বিক্রি করা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি ৷ কয়লার উপরে যে পাথর আছে, আগামী পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর পাথর তোলার কাজই করতে হবে ৷ এটাই দেউচা-পাচামির ভবিষ্যৎ ৷"
দেউচা-পাচামিতে জমিদাতাদের নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে সিউড়ির বিধায়ক বলেন, "কয়লা দেখিয়ে পাথর তোলার কারবারে নেমেছিল তৃণমূল ৷ পাঁচ হাজার চাকরি প্রার্থীর নাম তৈরি করেছিল ৷ তার পরিণাম হয়েছে অনাদিবাসীরা চাকরি পেয়েছে, যাদের জমি নেই এমন লোকজনও ভুয়ো পাট্টা দেখিয়ে চাকরি পেয়েছে ৷ আমি বিধায়ক হিসাবে ভূমি দফতরকে তিনটি তালিকা তৈরি করতে বলেছি ৷ ভুয়ো পাট্টা, বহিরাগতদের চাকরি, রাতারাতি জমির চরিত্র বদল কীভাবে হল, সেই তালিকা মুখ্যমন্ত্রীকে দেব ৷ তদন্ত শুরু হবে ৷"
প্রসঙ্গত, বিশ্বের সবথেকে বড় খোলামুখ কয়লা খনি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ অ্যান্টিলোপ রোশেল ৷ আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি হওয়ার কথা বীরভূমের 'দেউচা-পাচামি'-র ৷ এখানে 3400 একর জমিজুড়ে মজুত আছে কমপক্ষে 1 হাজার 240 মিলিয়ন টন কয়লা ৷ যা ঠিকমতো উত্তোলন হলে 100 বছর ভারতকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানির জন্য ভাবতে হবে না ৷ এমনকি কমবে পরনির্ভরশীলতা ৷ তবে, এই কয়লার উপরের স্তরে রয়েছে এক হাজার 138 মিলিয়ন টন ব্যাসল্ট শিলা ৷ আগে শিলা উত্তোলন করতে হবে, তারপর কয়লা উত্তোলন সম্ভব ৷
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী দেউচা-পাচামিতে খনি প্রকল্পের জন্য শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ ৷ জমিদাতাদের চাকরি ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু, এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকে স্বজনপোষণ ও বহিরাগতদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছিল বিজেপি ও সিপিআইএম ৷
অন্যদিকে, রাজ্যে পালাবদলের জেরে দেউচা-পাচামির তোরণ থেকে সরে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ শিল্পের ব্যানার ৷ খনি প্রকল্পের সামনে একটি তোরণ বসানো হয়েছিল ৷ তাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছবি দিয়ে লেখা ছিল -'ওয়েলকাম, দেউচা-পাচামি, দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিঙ্গা কোল ব্লক' ৷ আরও লেখা ছিল- 'ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোল ব্লক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' ৷ এই তোরণ ছাড়াও দেউচাজুড়ে একাধিক খনি প্রকল্পের বিজ্ঞাপনী ব্যানার দেওয়া হয়েছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ আদিবাসী মানুষজন ও ছেলেমেয়েদের ছবি দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছিল ৷
কিন্তু, রাজ্যে পদ্ম সরকার আসার পরেই দেউচা-পাচামির তোরণ থেকে মমতার ছবি দেওয়া ব্যানার খুলে ফেলা হয়েছে ৷ এমনকি, আশেপাশে নেই আর কোনও বিজ্ঞাপনী ব্যানার ও পোস্টার ৷ নতুন সরকারের প্রথম লক্ষ্য, দেউচা-পাচামিতে জমিদাতাদের চাকরির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তার ফাইল খোলা হবে ৷ অর্থাৎ, শুরু হবে তদন্ত ৷
আর বিশ্বের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনির প্রকল্পে আরও একটি অন্তরায় বা বাধা রয়েছে ৷ আর তা হল প্রকৃতি ৷ বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি করতে গেলে প্রায় 20টি গ্রামের কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের বসতিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ তারমধ্যে অধিকাংশ গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত ৷ ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, চাষ জমি, জলাভূমি, চারণভূমি ৷ অর্থাৎ, পরিবেশ ধ্বংস হবে, বদলে যাবে ভূ-বৈচিত্র্য ৷ খনির ফলে জলস্তর নেমে যাবে, শুকিয়ে যাবে পুকুর, নদী-সহ জলাশয়গুলি ৷
আর সেই সঙ্গে দেউচা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল ৷ তাই প্রথম থেকে খনি প্রকল্পের জন্য জমি দিতে নারাজ ছিলেন বাসিন্দারা ৷ জল, জঙ্গল, জমির অধিকার না-ছাড়ার দাবিতে প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন আদিবাসী মানুষজন ৷ জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হয়েছে প্রশাসনকে ৷ এখনও দেউচা-পাচামির একটা বড় অংশের বাসিন্দারা জমি দিতে নারাজ ৷
অন্যদিকে, বীরভূম জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেউচা-পাচামিতে খনন কাজ বন্ধের আগে পর্যন্ত মোট এক হাজার 913 জনকে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে জুনিয়র কনস্টেবল পদে এক হাজার 217 জন ও গ্রুপ-ডি পদে 196 জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আরও 286 জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে ৷ তবে, পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় রয়েছে সেই বিষয়টি ৷
আর এই শিল্পের জন্যই নাকি 35 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ৷ তারমধ্যে 10 হাজার কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৷ সেই মতো শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণের কাজ ৷ কিন্তু, এই মুহূর্তে দেউচা-পাচামিতে কয়লা শিল্পের কোনও সম্ভাবনাই নেই বলে দাবি করলেন সিউড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷