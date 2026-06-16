পরপর 3 দিন কর্পোরেশনে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, নেপথ্যে যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর
তিনদিন কলকাতা পুরনিগমে নানান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ লক্ষ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানানো ৷
Published : June 16, 2026 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: সোমবার কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পা রেখেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পুরনিগমের কর্মসূচি 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অনুষ্ঠানে 'স্বচ্ছ অ্যাপ' উদ্বোধন করেছিলেন তিনি ৷ আবারও তিনি কলকাতা পুরনিগমে আসতে চলেছেন ৷ আগামী 19 জুন, শুক্রবার হাফ ম্যারাথনের উদ্বোধনে শুভেন্দু কেএমসি-র কেন্দ্রীয় ভবনে উপস্থিত থাকবেন ৷ এছাড়াও বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরনিগমের সাফাই কর্মসূচিতে শামিল হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, বুধবার থেকেই কর্পোরেশনের কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসবেন ৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ একুশে জুন রবিবার সকালে মূল অনুষ্ঠান হবে রেড রোডে ৷ সেই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই কলকাতা কর্পোরেশন একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রীকে স্বচ্ছ কলকাতায় স্বাগত জানাতে, 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচি নিয়েছে প্রশাসন ৷ টানা পাঁচ দিন চলবে এই কর্মসূচি ৷
বুধবার সকাল 8টায় বাগবাজারে মায়ের ঘাট পরিষ্কার ও পরিদর্শনে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে আটটার সময় ভবানীপুর বিধানসভার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বচ্ছতা অভিযানে থাকবেন শুভেন্দু ৷ এরপর শুক্রবার সকাল সাড়ে ছ’টায় হাফ ম্যারাথনে অংশ নেবেন তিনি ৷ কলকাতা পুরনিগমের সামনে থেকে হাফ ম্যারাথন শুরু হবে ৷ সেটি শেষ হবে রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণের সামনে ৷
রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী থাকাকালীন কলকাতা পুরনিগমে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তারপর একেবারে গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কলকাতা পুরনিগমে উপস্থিত হয়েছিলেন ৷ সেখানেই তিনি কেএমসি-তে প্রশাসক বসানোর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন ৷ সেই সঙ্গে আগামী ছয়মাসের মধ্যে নির্বাচনের কোথাও জানান ৷
শুধু তাই নয়, কলকাতার ভবানীপুরে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায়, তাঁর সময়কালে কলকাতা কর্পোরেশন যে বাড়তি গুরুত্ব পাবে, সোমবার তাঁর ভাষণে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কয়েশো কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের কথাও ৷ পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে নির্দেশও দেন, প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠাতে ৷ যাতে সেই টাকা বরাদ্দ করা যায় ৷
ফলে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনে যাওয়ার আগে শহরের মানুষের মন জয় করতে ময়দানে নেমেছেন শুভেন্দু ৷ তারপরেই নির্বাচনের ময়দানে নামতে চাইছে তিনি ও তাঁর দল, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তবে, এই মুহূর্তে বিশ্ব যোগ দিবস ও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতেই আপাতত বারেবারে কলকাতা পুরনিগমের সদর দফতরে ছুটে আসা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷