একুশের ভোটের আগে পা ভাঙার নাটক করেছিলেন মমতা, নন্দীগ্রামের প্রচারে দাবি শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari: 6 তারিখ নন্দীগ্রামে ভোটের আগে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী । একাধিক প্রসঙ্গে তোপ দাগলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ।
Published : October 2, 2026 at 9:18 PM IST
নন্দীগ্রাম, 2 অক্টোবর: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়ে ‘পা ভাঙা’র অভিযোগ তুলেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্বাচনে তাঁকে হারিয়েই ‘জায়ান্ট কিলার’ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর 2026 সালে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতাকে আরও একবার হারিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেছেন।
এবার নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে এসে সেই ‘পা ভাঙা’র প্রসঙ্গ তুলেই মমতাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী । মনে করিয়ে দিলেন পরপর দু’বার মমতাকে হারানোর ইতিহাস। তাঁর কথায়, "ওঁর গাড়ির দরজা লেগেছিল একটা লোহার বিমে। দরজাটা ফিরে এসে পায়ে একটু চোট লেগেছিল। আর পা ভেঙেছে বলে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরেছিলেন ! আমার কাছে রিপোর্টের কাগজটা আছে। তখন উনি মুখ্যমন্ত্রী । ডাক্তাররা লিখে দিয়েছেন নো ফ্র্যাকচার !"
বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী রথের সমর্থনে শুক্রবার দেবীপুর স্কুল মাঠ ও নারায়ণ চকে জোড়া নির্বাচনী সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সকালে উত্তরবঙ্গের বক্সায় জোড়া বাঘিনি ছেড়ে সোজা নন্দীগ্রামে পৌঁছন। নারায়ণ চকের সভা থেকে আবেগঘন কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার পদের পরিবর্তন হতে পারে। নন্দীগ্রামের সঙ্গে শুভেন্দুর আত্মীয়তার কোনও পরিবর্তন হবে না। ভারত মা-কে সাক্ষী রেখে কথা দিয়ে গেলাম ভোটার তালিকার নাম আমার নন্দীগ্রামেই ছিল, আছে এবং থাকবে।"
একুশে হারের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে 'আক্রোশবশত' নন্দীগ্রামের মানুষের পানীয় জলের প্রকল্প আটকে দিয়েছিলেন, সেই অভিযোগও এদিন তুলে ধরেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে নন্দীগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের খতিয়ান। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই 12 হাজার মানুষকে আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এবং 13 হাজার 700 জনকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে। আগামী ছ’মাসের মধ্যে নন্দীগ্রামে কোনও কাঁচা বাড়ি থাকবে না। পাশাপাশি, 70 হাজার 300 জন মহিলা ‘অন্নপূর্ণা’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। কর্মসংস্থান নিয়ে তিনি জানান, শিক্ষিত যুবকরা পরীক্ষা দিয়েই যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে কারখানা চালুর কাজও শুরু হয়েছে।
মমতার পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, "উনি একুশে বলে গেছিলেন, সয়েল টেস্ট আর ডিপিআর রেডি। ফোল্ডিং ব্রিজ বানিয়ে দেবেন। হয়নি । কিন্তু নন্দীগ্রামকে হলদিয়ার সঙ্গে সেতুর মাধ্যমে যুক্ত করার দায়িত্ব আমার।" এই মঞ্চ থেকে নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনটি ছেড়়ে দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন মুখ্য়মন্ত্রী । তিনি মনে করেন, ভবানীপুর ছাড়লে সেখান থেকে আবারও লড়াই করতেন মমতা। তাই ভবানীপুর আসনটি রেখে দিয়ে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রটি ছেড়ে দিয়েছেন ।
উন্নয়নের বার্তার পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে এদিন কড়া সুর শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। দলের কর্মীদের উপর মিথ্যে মামলা দেওয়া নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বলেন, "সব নেতাকে জেল খাটিয়েছেন। আমি মেঘনাথদার কাছ থেকে পুলিশগুলোর নাম নিইনি এখনও। নেব। ব্যবস্থাও হবে।"
হাসি রানী রথের ছেলে তথা শুভেন্দুর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যুর পিছনে 'ভাইপো গ্যাং'-এর চক্রান্ত এবং ভিনরাজ্য থেকে সুপারি কিলার আনার চাঞ্চল্যকর অভিযোগও তোলেন। বিরোধী শূন্য করার ডাক দিয়ে তাঁর তোপ, "সব দল থাকবে। অত্যাচারিনী মমতা ব্যানার্জির দলের নাম নিশান থাকবে না। তৃণমূল তিন টুকরো।"
তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, "বীজের দোকানে গিয়ে যদি বলেন শীত আসছে ফুলের বীজ দিন তাহলে চন্দ্রমল্লিকা-ডালিয়া-সহ নানা ফুল পাবেন। কিন্তু কোনওদিন জোড়া ফুলের বীজ পাবেন না।" সবশেষে আগামী 6 তারিখের উপনির্বাচনে ইভিএমে পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে আধুনিক, দুর্নীতিমুক্ত নন্দীগ্রাম গড়ার ডাক দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।