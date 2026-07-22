বিধানসভায় নারী নিরাপত্তা ও দুর্নীতি ইস্যুতে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর
নারী নিরাপত্তা, আরজি কর কাণ্ড ও অতীতের দুর্নীতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুধবার নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : July 22, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: বিধানসভার অন্দরে পারদ ফের চরমে । রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেনজির আক্রমণ শানালেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নারী নিরাপত্তা, আরজি কর কাণ্ড এবং অতীত দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল নেত্রীকে বিদ্ধ করেন তিনি । এদিন বিধানসভার কক্ষ কার্যত শুভেন্দুর আক্রমণের ঝাঁঝে সরগরম হয়ে ওঠে । বিগত সরকারের নানা কাজ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্যের নারী নিরাপত্তায় বিগত সরকারের ভূমিকা ঠিক কী ছিল ? এদিন তা তুলে ধরতে পুরনো নানা ঘটনার স্মৃতি উসকে দেন তিনি । বিগত সরকারের আমলে ঘটা একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যগুলি বিধানসভায় মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু ।
মমতাকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘কামদুনিকে আপনারা 'ছোট্ট ঘটনা' বলেছিলেন । বারাসত প্রসঙ্গে মন্তব্য ছিল—'শরীর থাকলে যেমন শরীর খারাপ হয়, তেমনই একটু-আধটু রেপ-টেপ হয়' ! ময়নাগুড়ির ঘটনাকে 'লাভ অ্যাফেয়ার' আখ্যা দিয়েছিলেন । আর আরজি করের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, 'ওর বাবা-মা চাইলে 10 লাখ দিতে পারি' ।’’
এরপর আরজি কর ইস্যু নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, আরজি করের ফাইল দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিলেন মমতা । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আমার কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, আগের মুখ্যমন্ত্রী এক বছর ধরে আরজি করের ফাইল চেপে রেখেছিলেন । আর আমি ক্ষমতায় আসার পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছি । সন্দীপ ঘোষ বা বিরূপাক্ষদের বিরুদ্ধে আমরাই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি ।’’
দুর্নীতি প্রসঙ্গে এদিন বাম এবং তৃণমূলকে একই আসনে বসিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর মতে, সিপিএম এবং তৃণমূলের কাজের ধরনে বিশেষ কোনও ফারাক নেই । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘সিপিএম 34 বছরে রাজনৈতিক দুর্নীতি করেছে, আর আপনি চালিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি । যে সব দাবি আর প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে আপনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, তার একটার বাস্তবায়নও করেননি । এই ভাইপো-পন্থী তৃণমূলের নাম-নিশানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা তুলে দেব ।’’
সম্প্রতি 21 জুলাইয়ের সভা থেকে বর্তমান সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন মমতা । এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই মন্তব্যের কড়া জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘ওখানে দাঁড়িয়ে অনেক কথা বলেছেন । আমি বলছি, বেঁচে থাকতে থাকতেই দেখে যাবেন যে আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত চোর । ভাবছেন ছাড় পেয়ে যাবেন ? সমস্ত এফআরটি-র পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্তদন্ত হবে ।’’
ভোট ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গ টেনে মমতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি শুভেন্দু । খোদ মমতার পাড়ায় তৃণমূলের হার নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মিত্র ইনস্টিটিউশনের চারটে বুথেই তো হেরেছেন । নিজের বাড়ির কাজের লোক চোখ মেরে আমাকেই ভোট দিয়েছেন বলে গিয়েছেন । অথচ এখানে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে বলতেন, আমি নাকি নিজের ওয়ার্ডে জিততে পারি না । ভগবানের এমন মার যে, নিজের ওয়ার্ডেই চার হাজার ভোটে হেরে বসে আছেন । যত মুখ বন্ধ রাখবেন, ততই আপনার মঙ্গল । যত হিংসা বাঁধিয়েছেন, তার জন্য কোনও সনাতনী আপনাকে কোনওদিন ক্ষমা করবে না ।’’
রাজনীতিতে মমতার বর্তমান কৌশল নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, তৃণমূল নেত্রী এখন সম্পূর্ণ দিশাহারা । তিনি বলেন, ‘‘আপনি একসময় জননেত্রী ছিলেন, আপনার মাথায় অটলজির আশীর্বাদ ছিল । কিন্তু পরে আপনি দুটো খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি চালিয়েছেন — একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে 'প্যাক প্যাক' (আইপ্যাক) । এখন এই দুটোর একটাও আপনার পাশে নেই । তাই বলছি, রাজনৈতিকভাবে আপনি আর কোনওদিন ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না । আপনি যা খুশি বলতে পারেন, করতে পারেন ৷ কিন্তু মনে রাখবেন, আইন ভাঙলে আইনের ঊর্ধ্বে আপনি নন ।’’
বক্তব্যের একেবারে শেষে চপ শিল্প ও সোশাল মিডিয়া নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করেন তিনি । মমতাকে কার্যত খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘এর পর তো আপনাকে পারমিশন দেওয়ার আগে পুলিশকে 25 বার ভেবে দেখতে হবে । আপনি বরং চপ খেতে খেতে নিশ্চিন্তে ফেসবুক করতে থাকুন, আর আমরা আমাদের কাজটা চালিয়ে যাই ।’’