হিন্দু-মুসলিম করবেন না, রাষ্ট্রবাদীরা সরকারের পাশে থাকুন; রেজিনগরে বার্তা শুভেন্দুর
Rejinagar Bye Election: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে নির্বাচনী জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি হুমায়ুন কবীর-সহ সমস্ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷
Published : October 1, 2026 at 5:10 PM IST
রেজিনগর, 1 অক্টোবর: হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন না করে সমস্ত রাষ্ট্রবাদী মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে এই আহ্বান জানান তিনি ৷
আগামী 6 অক্টোবর রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ৷ সেখানে বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার ৷ দলের প্রার্থীর সমর্থনে এদিন রেজিনগরে নির্বাচনী জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে তিনি ফলতার ভোটের কথা উল্লেখ করেন ৷ বলেন, 'ফলতায় গিয়ে উপ-নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, ভোট দিন, ফলতাকে মডেল বিধানসভা করব ৷’’
এর পরই রেজিনগরের প্রসঙ্গে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বলেন, ‘রেজিনগরকে বলে গেলাম, আমাদের ঋণে আবদ্ধ করুন ৷ এই সুযোগ ৷ হিন্দু-মুসলিম করবেন না ৷ 70-30 এর গল্প শোনাবেন না ৷ সব রাষ্ট্রবাদী মানুষ সরকারের পক্ষে ভোট করুন ৷ দলবেঁধে ভোট করুন ৷ কথা দিয়ে গেলাম, রেজিনগরও মডেল বিধানসভা হবে ৷’
উল্লেখ্য, রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোটের সংখ্যাধিক্য ৷ তাছাড়া, বিজেপির প্রতিপক্ষ প্রায় সকলেই সংখ্যালঘু প্রার্থী ৷ সেই বিষয়টি বিলক্ষণ জানেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই কারণেই তিনি সকলকে একজোট হয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বার্তা দেন ৷ গত কয়েকমাসে বিজেপি রেজিনগরের সংখ্যালঘুদের জন্য কী কী কাজ করেছে, সেই বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
তিনি জানান, বিজেপিকে সবাই হিন্দুদের পার্টি বলে ৷ অথচ রেজিনগরে 70 হাজার মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে 35 হাজার সংখ্যালঘু ৷ এছাড়াও গত পাঁচমাসে বিজেপি সরকার রেজিনগরের জন্য কী কী করেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি ৷ আগামিদিনে কী করতে চায় সরকার, সেই প্রতিশ্রুতিও দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
শুভেন্দু জানান, এদিন রেজিনগরে তিনি দু’ঘণ্টা জনসংযোগ করেছেন ৷ সংখ্যালঘুরা এতদিন বিজেপিকে ভোট দেয়নি ৷ কিন্তু এদিন তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য সংখ্যালঘুরা অপেক্ষা করছিলেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রেজিনগরের সংখ্যালঘুরা ভোট নষ্ট করবেন না বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷
2026 সালের বিধানসভা ভোটে রেজিনগর থেকে জিতেছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 23 হাজার 536 হাজার ভোট ৷ হুমায়ুন 58 হাজার 876 ভোটে জয়ী হন ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষ ৷ তিনি 64 হাজার 660 ভোট পেয়েছিলেন ৷ তৃণমূল তিনে ও কংগ্রেস চারে ছিল ৷
হুমায়ুন রেজিনগরের পাশাপাশি নওদা থেকেও জয়ী হন ৷ তিনি রেজিনগর থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ সেই কারণেই এই উপ-নির্বাচন হচ্ছে ৷ এবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির তরফে ভোটের ময়দানে রয়েছেন হুমায়ুনের ছেলে গুলাম নবি আজাদ ৷ বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার ৷ সিপিএমের হয়ে লড়ছেন সৈয়দ আসাদ আলি ৷ মমতা তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে ৷ গণতান্ত্রিক তৃণমূলের প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখ এবং কংগ্রেসের মহম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফি ৷
আগামী 6 অক্টোবর ভোটগ্রহণ ৷ ফল বের হবে 9 অক্টোবর ৷ সেদিনই জানা যাবে রেজিনগরবাসী শুভেন্দুর আহ্বানে সাড়া দিলেন কি না !
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