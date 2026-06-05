দার্জিলিংয়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ইতিবাচক সাড়ার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

দার্জিলিংয়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ইতিবাচক সাড়ার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় দার্জিলিংয়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে৷ সেখানে রাজ্যের প্রতিনিধি, দার্জিলিংয়ের সাংসদের সঙ্গে কেন্দ্র নিযুক্ত পাহাড়ের ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থতাকারীও উপস্থিত ছিলেন৷
Published : June 5, 2026 at 5:17 PM IST
দার্জিলিং, 5 জুন: রাজ্য সরকারে বদল হতেই কি দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হতে চলেছে? সম্প্রতি রাজ্য সরকারের এক বৈঠকের পর এই নিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন৷ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা তাই পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হবে বলে আশাবাদী৷
উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার কলকাতায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের জন্য় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. সুব্রত গুপ্ত, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক সচিব, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল, সাংসদ রাজু বিস্তা-সহ অন্যরা।
এছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি তথা এই অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী প্রথমবার পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করলেন৷
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার এই আলোচনার প্রক্রিয়াকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং দ্রুত একটি সাংবিধানিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসের ফলে আলোচনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা এই বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমি দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বিষয়টি তাঁরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন৷” সাংসদ আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, সমস্ত অংশীদাররা এখন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে পাহাড়ের সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে।
প্রসঙ্গত, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে সেই মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছিল৷ তার জেরে কোনোরকম আলোচনাই সম্ভব হয়নি রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সময়৷ এখন দেখার নতুন সরকার নয়া মনোভাব নিয়ে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে পায় কি না!
রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে চা-বাগান এলাকায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান (যা পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে) এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া— এই দুই ঘটনা উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল।