ঘটবে আট বছরের বঞ্চনার অবসান ! হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে বৈঠক নয়া সরকারের

ঘটবে আট বছরের বঞ্চনার অবসান ! হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে বৈঠক নয়া সরকারের
দ্রুত হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন করাতে তৎপর সরকার, আশ্বস্ত করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : May 12, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 12 মে: দীর্ঘ আট বছর ধরে থমকে রয়েছে হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন ৷ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন না-করে প্রশাসকের মাধ্যমে পুরনিগম পরিচালনার জেরে নাগরিক পরিষেবার হাল বেহাল বলে অভিযোগ ৷ এই পরিস্থিতিতে শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর সোমবার থেকেই পুরোদমে কাজ শুরু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রথম দিনেই রাজ্যের নবনিযুক্ত পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে হাওড়া পুরনিগমের ভোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন শুভেন্দু ।
নতুন সরকার দ্রুত এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং যথাযথ পরিষেবা ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর, 2013 সালে হাওড়া পুরনিগমে শেষবার নির্বাচন হয়েছিল ৷ এরপর 2018 সালে এই পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও, আর কোনও নির্বাচন হয়নি ৷
গত আট বছরের ব্যবধানে দু'বার পুর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না-করে প্রশাসক বসিয়ে পুরনিগম পরিচালনা করেছে পূর্বতন তৃণমূল সরকার ৷ এই দীর্ঘ সময়ে পুরনিগম পরিচালনার জন্য কখনও প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ রায়, আবার কখনও সুজয় চক্রবর্তীকে প্রশাসক পদে বসানো হয়েছে ৷ তবে, পুর-পরিষেবার কোনও উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ ৷
এর পাশাপাশি 2015 সালে আচমকাই বালি পুরসভার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেটিকে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় ৷ পরবর্তীতে বিধানসভায় বিল পাশ করে বালিকে ফের পৃথক পুরসভার মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হলে আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয় ৷ তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় হাওড়া পুরনিগমের আর্থিক বরাদ্দ ও খরচের হিসাব জানতে চাইলে, পূর্বতন সরকার তার সদুত্তর দিতে পারেনি বলে অভিযোগ ওঠে ৷
দীর্ঘদিন নির্বাচন না-হওয়ায় হাওড়ার পুর-পরিষেবা যে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তা স্বীকার করে নিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও ৷ শিবপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা বলেন, "মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পুর-পরিষেবা দীর্ঘদিন ভোট না-হওয়ার ফলে থমকে রয়েছে ৷ প্রশাসক নিয়োগ করে পুরনিগম পরিচালনা কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না ৷ দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন ৷ আমি এর জন্য নয়া সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ৷"
অন্যদিকে, মধ্য হাওড়ার বাসিন্দা তথা হাওড়া বিজেপির সহ-সভাপতি অজয় মান্না চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "গত কয়েক বছরে হাওড়াবাসীকে পুর-পরিষেবা পেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে ৷ নিকাশি, পানীয় জল, আবর্জনা থেকে আলো—সব ক্ষেত্রেই পরিষেবা বেহাল হয়েছে ৷ আশা করছি নতুন রাজ্য সরকার দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে হাওড়াবাসীকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে ৷"
আসানসোল দক্ষিণের দু'বারের বিধায়ক তথা নয়া পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল দায়িত্ব পেয়েই এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হাওড়ায় দীর্ঘদিন নির্বাচন না-হওয়ার বিষয়টি কারও অজানা নয় ৷ দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চান হাওড়া পুরনিগম এলাকার মানুষ দ্রুত যথাযথ পুর-পরিষেবা পান এবং সেখানে অবিলম্বে ভোট হোক ৷"
আপাতত সব কিছু প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও, হাওড়া পুরনিগমের ভোট প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে বর্তমান সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে হাওড়াবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷