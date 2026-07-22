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ডায়মন্ড হারবার মডেলের নামে কী হয়েছে মানুষ ভালো করে জানেন, শুভেন্দুর নিশানায় অভিষেক

বুধবার বিধানসভার অধিবেশন থেকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তবে তিনি একবারও অভিষেকের নাম উল্লেখ করেননি ৷

Abhishek Banerjee-Suvendu Adhikari
(বাঁদিকে) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও (ডানদিকে) মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 3:44 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: বিধানসভা থেকে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর বক্তব্য, ডায়মন্ড হারবার মডেলের নামে গণতন্ত্রকে কীভাবে লুট করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনা হবে ৷ দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, যাঁরা বেআইনি কাজ করেছেন, তাঁদের কাউকে ছাড়া হবে না ৷

বুধবার বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিগত সরকারের নানা খামতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তোলেন । সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে ডায়মন্ড হারবারের কথা । ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল জমানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভেদ্য রাজনৈতিক গড় হিসেবে পরিচিত ছিল । বিগত সরকারের আমলে এই 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' নিয়ে বিস্তর রাজনৈতিক চর্চা হয়েছিল । প্রাক্তন শাসকদল এই মডেলকে রাজ্যে উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরত । সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই এদিন শুভেন্দু অধিকারী নিশানা করেন অভিষেককে ।

CM Suvendu Adhikari
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, ‘‘ডায়মন্ড হারবার মডেলের নামে সেখানে কী হয়েছে, তা বাংলার মানুষ খুব ভালো করেই জানেন । গণতন্ত্রকে কীভাবে সেখানে লুট করা হয়েছে এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, তার সব হিসাব এবার প্রকাশ্যে আনা হবে ।’’ এর পর তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘বিগত সরকারের আমলে একশ্রেণির নেতা নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতেন । তাঁরা ভাবতেন প্রশাসন তাঁদের পকেটে, তাই কেউ তাঁদের ছুঁতে পারবে না । সেই দিন বাংলার বুক থেকে চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছে । এখন রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কেউ দুর্নীতি বা বেআইনি কাজ করলে তাঁকে আর রেয়াত করা হবে না ।’’

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সময় শাসকদলের বিধায়করা প্রবল টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান । এই চ্যালেঞ্জের পর স্বাভাবিকভাবেই সরগরম হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ । বিরোধী বেঞ্চ থেকে পালটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা হলেও শাসকদলের বিধায়কদের স্লোগানের সামনে তা খুব একটা জোরালো হতে পারেনি ।

শুভেন্দু অধিকারী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দ্বৈরথ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন কিছু নয় । বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে শুরু করে ভোট ময়দানে একে অপরকে তীব্র আক্রমণ করেছেন দুজনেই । কিন্তু 2026 সালের পট পরিবর্তনের পর বিধানসভার ভিতরে এই প্রথম ডায়মন্ড হারবার নিয়ে এমন প্রত্যক্ষ সংঘাত দেখল রাজ্য ।

প্রশাসনিক প্রধানের চেয়ারে বসে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্যের অন্যতম বিরোধী দল আগামিদিনে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে কী রণকৌশল নেয়, রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই ।

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CM SUVENDU ADHIKARI
ABHISHEK BANERJEE
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