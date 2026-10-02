'এর থেকে ভালো সুযোগ পাবেন না, বন্ধুত্বের হাত মেলান', নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু-বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu on Minorities: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে প্রচার শুভেন্দু অধিকারীর ৷ আজহার মুনিরের প্রতিবেদন ৷
Published : October 2, 2026 at 9:05 PM IST
নন্দীগ্রাম, 2 অক্টোবর: নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজার থেকে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘুদের 'বন্ধুত্বের হাত মেলানো'র কথা বললেন তিনি ৷ আগামী 6 অক্টোবরকে বন্ধুত্বের শুভদিন বলে উল্লেখ করলেন শুভেন্দু ৷ তাঁর বক্তব্য, তিনি এবং তাঁর নেতা নরেন্দ্র মোদি সবার জন্য কাজ করতে চান ৷ তবে, তার জন্য বন্ধুত্বের হাত ধরতে হবে ৷
শুক্রবার জনসভা থেকে শুভেন্দু বলেন, "আমি সংখ্যালঘু ভাইবোনদের বলতে চাই, আর কতদিন মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ? এটাই তো সুযোগ বন্ধুত্ব করার ৷ হাতটা ধরুন, বন্ধুত্বের হাত ৷ আগামী 6 অক্টোবর সেই শুভদিন ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সবার জন্য কাজ করব ৷ আমার নেতা নরেন্দ্র মোদি সবার জন্য কাজ করেন ৷ তবে তার আগে বন্ধুত্বের হাতটা ধরতে হবে ৷"
এর আগে নির্বাচনে জেতার পর প্রথমবার নন্দীগ্রামে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, "আমি জানি কারা আমাকে ভোট দেননি ৷ আমি তাঁদের ভোটের আশা করিও না ৷" তবে, হাসিরানি রথের হয়ে উপনির্বাচনে প্রচারে গিয়ে বিপরীত সুর শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গলায় ৷ তাঁকে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট প্রার্থনা করতে শোনা গেল ৷ তবে, কি প্রতিপক্ষ কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে বিজেপি সমীহ করছে ? এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে ৷
তারা মনে করছে, শুভেন্দুর হঠাৎ করে পরিষেবা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া এবং সংখ্যালঘুদের ভোট চাওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কারণ, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর প্রার্থী নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন ৷ নতুন করে প্রার্থী ঘোষণা ও মনোনয়নের সুযোগ না-থাকায়, ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্য কংগ্রেসের প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন মমতা ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, মিলন প্রধানকে মমতা সমর্থন করায় অবশ্য়ই অনেকটা ভোট বাড়বে কংগ্রেসের ৷ আর প্রার্থী হওয়ার পর 2007 সালের মোট 6টি মামলায় মিলন প্রধানকে পুলিশ গ্রেফতার করায়, একদিক থেকে তিনি অনেকটাই প্রচার পেয়ে গিয়েছেন ৷ সেখানে এই উপনির্বাচনে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না শুভেন্দু ৷ তাই হয়তো এদিনের সভা থেকে একাধারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করলেন তিনি ৷ 2021 বিধানসভা নির্বাচনের সময় মমতার পা-ভাঙার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি ৷ প্রাক্তনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও নন্দীগ্রামের মানুষকে অপমানের অভিযোগ তোলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৷