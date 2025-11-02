প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক প্রয়াত, শোকপ্রকাশ মমতা-অভিষেকের
টানা পাঁচবারের বিধায়ক মইনুল হক ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে সেই বছরই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি ৷
Published : November 2, 2025 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হকের জীবনাবসান ৷ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি ৷ রবিবার ভোরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ। তাঁর বয়স হয়েছিল 63 ।
পরিবার ও রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন মইনুল হক এবং চিকিৎসা চলছিল তাঁর । রবিবার ভোররাতেই মৃত্যু হয় এই অভিজ্ঞ নেতার । তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফরাক্কা থেকে শুরু করে রাজ্য রাজনীতিতে ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, "আমার রাজনৈতিক সহকর্মী মইনুল হকের প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করছি । তিনি ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন এবং গত কয়েক বছর ধরে দলের উচ্চ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন । তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং সমর্থকদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই ।" তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা দিয়ে পরিবারকে শক্ত থাকার ও সমর্থনের কথা বলেছেন ।
রাজনীতির ময়দানে মইনুল হকের পথচলা শুরু কংগ্রেসের হাত ধরে । ছাত্র রাজনীতির সময় থেকেই তিনি এলাকায় দাপুটে সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিলেন । 1996 সালে প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে লড়ে জয়ী হন তিনি । এরপর টানা পাঁচবার একই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে তিনি নিজেকে শক্তিশালী জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ।
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন এবং জম্মু-কাশ্মীরে দলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বও সামলান মইনুল । তবে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী মণিরুল ইসলামের কাছে পরাজিত হন । সেই বছরই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে দলের উচ্চস্তরে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন ।
রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সহজ-সরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী । দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যুতে ফরাক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে । স্থানীয় নেতাদের দাবি, উন্নয়নমূলক নানা কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং মানুষের সমস্যার সমাধানে সদা তৎপর ছিলেন । মইনুল হকের প্রয়াণে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী শিবির উভয়েই স্মৃতিচারণ করেছে । তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি কংগ্রেসের একাংশও তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে শোকজ্ঞাপন করেছে ।
পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তাঁর দেহ শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে । বহু রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে । অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও দীর্ঘ জন-আলাপের ঐতিহ্য রেখে চলে গেলেন মইনুল হক ৷ ফরাক্কার রাজনীতিতে যাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।