দুর্গাপুজোর আয়োজনকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ কাঁকসায়

দুর্গাপুজোর আয়োজনকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ কাঁকসায়
TMC-BJP Clash in Durgapur: বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ৷ তৃণমূলের উপপ্রধান আটক ৷ তাঁকে লক্ষ করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ ৷
Published : September 10, 2026 at 8:10 PM IST
দুর্গাপুর, 10 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর আয়োজনের দায়িত্ব নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় ৷ অভিযোগ, এই নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির স্থানীয় সমর্থকরা ৷ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷ পুলিশকেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় ৷
বিজেপির অভিযোগ, পুরনো কমিটিতে নতুন কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া নিয়ে গোলমাল হয় ৷ তৃণমূলের লোকেরা বিজেপির কয়েকজনকে মারধর করে ৷ আক্রান্তদের মধ্যে বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতিও রয়েছে ৷ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলেছে ৷ তাদের দাবি, বিজেপি সমর্থকরা স্থানীয় উপপ্রধান তৃণমূলের এক নেতার বাড়িতে ভাঙচুর করে ৷
এই ঘটনায় পুলিশ তৃণমূলের ওই উপপ্রধানকে আটক করেছে ৷ তাঁকে যখন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময়ও উত্তেজনা ছড়ায় ৷ থানার বাইরে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয় ৷ এই নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘দুর্গাপুজোর কমিটিতে নাম রাখা নিয়ে এই ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে । পরিস্থিতি আমরা সামাল দিয়েছি ।’’
যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি হল কাঁকসার বিদবিহারের দুবরাজপুর কলোনি । সেখানে প্রতিবছরই দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয় ৷ এবারের পুজো নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটি বৈঠক করে ৷ বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শচীন বিশ্বাস বলেন, ‘‘আমাদের দুবরাজপুর কলোনির গৌরমন্দিরে সর্বজনীন দুর্গাপুজার মিটিং হয় । সেই মিটিংয়ে আমাদের যুবসমাজ ও পুরনো কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলাম ৷ স্থানীয় সাতটি কলোনি যাতে একসঙ্গে এই পুজো করতে পারে, সেই কারণেই এই মিটিং হয় ৷’’
তাঁর অভিযোগ, পুরনো কমিটির সদস্য়রা তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন ৷ পুরনো কমিটিই পুজো করবে বলেই জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই নিয়েই ঝামেলা হয় ৷ এর নেপথ্যে তৃণমূলের উপপ্রধান গোপাল সরকার রয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷ গোপাল সরকারই তাঁদের সেখান থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে বলে অভিযোগ শচীন বিশ্বাসের ৷
তিনি বলেন, ‘‘রাতে একটু অশান্তি হলেও আমরা কিন্তু নিজেদের মতো চলে আসি । কোনও ঝামেলা করিনি ।’’ তবে সেই সময় তাঁকে ও তাঁদের কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ শচীনের ৷ তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ সকাল থেকে বিজেপির নামে ও মন্দির সভাপতির নামে কুৎসিত ভাষায় কথা বলা হয় ৷ মহিলারাও উলটো পালটা ভাষায় কথা বলেন ৷ ওরা সবই তৃণমূলের সমর্থক ৷ তৃণমূল এখনও এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে ৷’’
যদিও তৃণমূলের দাবি, বিজেপির লোকেরাই গোলমাল পাকিয়েছে ৷ তৃণমূলের উপপ্রধানের বউদি এবং এলাকায় তৃণমূলের নেত্রী হিসেবে পরিচিত শর্মিলা সরকার বলেন, ‘‘আমার দুই দেওরকে মারধর করার পাশাপাশি আমাকে এবং বাড়ির অন্যান্য মহিলাদেরকে মারধর করেছে । আমার ছোট বাচ্চাকে স্কুলে যাওয়ার সময় গালিগালাজ করেছে । আমাদের বাড়ি ঘরদুয়ার সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ।’’
যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি কাঁকসা থানার মলানদিঘি ফাঁড়ির অন্তর্গত ৷ এলাকায় উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে ৷ পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ তবে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷ তৃণমূলের নেত্রী শর্মিলা সরকার বলেন, ‘‘পুলিশ কোনও কিছু করল না । তবুও আমরা আমরা প্রশাসনের উপর সুবিচারের আস্থা রাখছি ।’’
এই ঘটনায় গোপাল সরকারকে আটক করেছে পুলিশ ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনোপক্ষই অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ তবে দু’পক্ষই এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করার কথা জানিয়েছে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘যে বা যারা দোষী ব্যক্তি, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । গ্রামের পরিস্থিতি ঠিক রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।’’